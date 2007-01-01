Герой России Сергей Прокопьев: «стратегический бомбардировщик Ту-160 - обалденная машина, опередившая своё время»

Лётчик-космонавт дал эксклюзивное интервью нашему изданию после посещения Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.

За два космических полёта Сергей Прокопьев совершил восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью более 55 часов.

Общая продолжительность его полётов составила 567 суток 15 часов 12 минут.

О Калуге, первом прыжке с парашютом и, конечно же, космосе, читайте ниже.

Калуга и Свердловск

– Сергей Валерьевич, насколько я знаю, Вы в Калуге уже не в первый раз. Какое впечатление производит на Вас наш город?

– Самое благоприятное.

Впервые я побывал в Калуге в 2007 году. Конечно, с того времени город сильно изменился.

Стало намного больше парков и различных сооружений, преобразились музеи и набережная. Последняя мне очень понравилась. Я думаю, что и для калужан она тоже стала хорошим местом для отдыха.

Кроме этого, за эти годы в вашем городе значительно увеличились объёмы производства, появились технопарки. Калуга – динамично развивающийся областной центр.

Здорово, молодцы!

– Но родились Вы в Свердловске (ныне Екатеринбург). Часто бываете на малой родине?

– Да, конечно. У меня там живут родственники: мама и два брата.

Где-то раз в два месяца я к ним приезжаю, чтобы повидаться. Ну, и параллельно принимаю участие в различных мероприятиях родного города.

Сергей Прокопьев в Калуге.

Первым делом самолёты

– Когда и как Вы решили связать свою жизнь с космической сферой? Повлияла ли на этот выбор семья?

– Да, конечно. Мои родители были активными участниками жизни аэроклуба нашего города, и моё детство прошло на лётном поле Логиново под Свердловском.

Там мы с братьями видели, как рождаются спортсмены. Ведь в Логиново занималось парашютизмом много чемпионов не только Европы, но и мира.

На наших глазах постоянно летали Яки. И я решил, что тоже буду пилотом.

– Первый раз Вы самостоятельно полетели на самолёте в 16 лет. Помните, как это было?

– Да. Это очень важное событие в жизни любого лётчика. И не имеет значения, на каком самолёте он тогда летал. Первый самостоятельный полёт запоминается навсегда. Это было 24 июля 1991 года.

Первый полёт – серьёзное событие. Человек ощущает способность самостоятельно летать и быть ответственным за свои действия. Наверное, эти ощущения можно сравнить с моментом, когда получаешь права на автомобиль и начинаешь ездить уже без инструктора. Только всё намного ярче.

А вот все остальные вылеты на других типах самолётов я уже не так хорошо помню…

– На каком самолёте Вы совершали свой первый полёт?

– На Як-52. Это маленький спортивно-тренировочный самолёт. В своё время ДОСААФ мог себе позволить набирать курсантов и бесплатно их обучать.

К сожалению, сейчас мы эту возможность утратили. Но, я надеюсь, что она возродится.

– Нужно ли удостоверение пилота, чтобы совершать полёты на самолётах?

– Конечно. Есть определённая методика допуска курсантов к выполнению самостоятельных вылетов. Во-первых, необходимо пройти медицинскую комиссию, а затем теоретическую подготовку в течение 3,5-4 месяцев. Это заняло немалую часть моей школьной жизни. Кроме того, нужно обязательно иметь допуски от начальника на различные виды упражнений. И уже только потом допускают к выполнению самостоятельного вылета. Всё примерно так, как в лётном училище.

Русский и американский экипажи на МКС.

Запоминается тем, что не помнишь

– Вы выполнили 234 прыжка с парашютом. Помните свой первый прыжок? Прыгаете ли с парашютом сейчас?

– Первый прыжок у меня был как раз во время подготовки к полётам на Як-52. Лётчики были должны обязательно уметь прыгать с парашютом.

Прыжки мы также выполняли на аэродроме Логиново под Свердловском. Но первый прыжок запоминается тем, что ты ничего не помнишь. Просто хочется его выполнить. Дальнейшие прыжки уже более осознанные.

Но для меня это было не так сложно. Ведь я вырос в семье парашютистов, и прыжки с парашютом всегда для меня было желанной деятельностью.

Сейчас в отряде космонавтов мы тоже выполняем прыжки во время СППК (специальной парашютной подготовки космонавтов – прим. ред.). Но это уже не для того, чтобы научиться прыгать, а для того, чтобы психологически подготовить себя к выполнению космических полётов.

Это нужно и для тренировки навыка управления кораблём, когда он спускается с орбиты, и для того, чтобы было проще выполнять выходы в открытый космос. Космонавты часто сравнивают выход в космос с выходом из самолёта перед прыжком.

– Есть какая-то фиксированная высота для прыжков?

– Мы учимся прыгать с высоты 1200 метров. А когда делаем прыжки на свободное падение, при которых нужно не только падать и следить за высотой, но и параллельно выполнять специальные задания по карточкам, закреплёнными у нас на руке, зачитывая репортаж о том, что и в каком порядке ты делаешь и решаешь, высота увеличивается до четырёх или пяти километров.

Ведь на высоте 1000 метров необходимо обязательно открыть парашют. Такая сложносовмещённая деятельность готовит нашу психику к дальнейшей работе в космосе.

В общей сложности Сергей Прокопьев провел в открытом космосе 55 минут.

Технические тонкости

– Ваш налёт на самолётах составляет более тысячи часов. Есть ли у Вас любимая модель? Можно ли говорить, что самолёты как автомобили: научишься управлять одним, значит «поедешь» и на любом другом?

– Как я уже говорил, свой первый самостоятельный полёт я совершил на Як-52. Но допуск к реактивным самолётам сразу никому не дадут.

Перед полётами на любом новом типе самолёта пилот проходит теоретическую подготовку, где рассказывают об его конструкции и особенностях управления. Чем он сложнее устроен, тем дольше идёт подготовка.

Самый мощный самолёт, на котором я летал – межконтинентальный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 по прозвищу «Белый лебедь».

Это и есть моя любимая модель: обалденная машина, опередившая своё время. Ей летать и летать. А сейчас её ещё больше модернизируют.

– Какова продолжительность одного полёта?

– Зависит от типа самолёта. Чем больше самолёт, тем большее расстояние он может преодолеть без дозаправки.

А если у него ещё есть система дозаправки в воздухе, как, например, у Ту-160, то его возможности ограничиваются лишь физическими возможностями экипажа.

В среднем, полёт на Ту-160 длится около 15 часов. Чем меньше самолёт, тем меньше у него время пребывания в воздухе. Например, оптимальное время полёта на Як-52 – 2,5 часа.

– Сколько человек в экипаже во время полёта?

– Если говорить о боевой стратегической авиации, то четверо. Если рассматривать самолёты Як-52 и Л-39, то либо двое, либо один.

Вручение Звезды Героя России.

В Шайковке

– Вы – участник боевых действий. Где именно Вы принимали участие?

– В 2008-м году во время службы в Шайковке (Кировский район Калужской области) мы выполняли боевые задания по принуждению Грузии к миру.

За участие в них я был награждён орденом «За военные заслуги» в качестве командира отряда ракетоносца Ту-22М3.

– Долго Вы были Шайковке?

– В Шайковке я провёл два года: с 2007 по 2009. После этого был переведён на другой тип самолётов в Минск.

Музыкальная пауза на МКС.

Позывные и классность

– Все мы помним «Кедра», «Чайку», «Алмаза-2»… Используют ли позывные космонавты сейчас?

– Используют. Обычно позывной выбирает командир экипажа для корабля «Союз». И уже второй полёт у меня позывной «Алтай».

Я выбрал его сам, хотя и родился на Урале. Но позывной «Урал» уже был использован, а «Алтай» нет.

Мне даже показалось странным, что его никто не взял для своего экипажа. И иностранцы легко его произносят. Думаю, что он за мной так и останется.

Когда в космос летал Юрий Гагарин, у Королёва был позывной «Заря-1». Но это был позывной не ЦУПа, а точки наземных средств управления во время старта на Байконуре. Сейчас она называется «16-01».

– Что такое классность у космонавтов?

– Это свидетельство роста.

Когда космонавт третьего класса, он – космонавт-испытатель. Когда второго и первого, то уже инструктор-космонавт-испытатель.

Чем выше классность, тем больше доступа к инструкторской и методической работе. Ну, и конечно, это влияет на оплату труда. По сути, то же самое, что лётный класс у пилотов.

Выход в Космос.

Полёты в Космос

– Есть ли сейчас одиночные полёты, как это было во времена Гагарина и Терешковой?

– Одиночных полётов у космонавтов сейчас нет. Мы добираемся до МКС в экипажах, состоящих либо из двух, либо из трёх человек.

– Вы совершили два космических полёта. Какой из них для Вас более памятен? Чем?

– Первый полёт – большое событие в моей жизни. К нему я шёл очень долго и полетел сразу в качестве командира корабля.

Второй полёт запомнился за счёт двойной длительности. Также во время него было выполнено много работ по внекорабельной деятельности.

Но каждый из полётов по-своему исключителен. И в том, и в другом были сложности, порой драматичные. Поэтому я не могу их разделить.

Оба для меня важны. Оба знаковые. И я благодарен судьбе за то, что они у меня были.

– Что может дать пилотируемый транспортный корабль «Орёл» нашей стране для освоения космоса?

– «Орёл» будет принципиально новым многоразовым кораблём на другом типе энергоносителя.

Это будет универсальный корабль, который даст нам возможность дальнейшего освоения космоса.

Он позволит совершать полёты не только на МКС, но и на Луну, и даже на Марс для выполнения различных заданий.

Поэтому мы все с нетерпением ждём, когда он появится. У «Союза» область применения гораздо ниже.

В Доме музее Циолковского.

Языковой барьер

– На МКС работают космонавты из разных стран. Как вам удаётся преодолевать языковой барьер?

– При поступлении в отряд космонавтов мы проходим тестирование на знание английского языка, а космонавты из США учат русский.

При работе на МКС в американском сегменте мы общаемся на английском языке, а в русском – на русском. Но каждый космонавт имеет неплохой уровень владения английским для того, чтобы свободно общаться как в экипаже, так и с ЦУПами по авиасвязи.

– Как Вы относитесь к Эсперанто?

– Эсперанто мы сейчас не пользуемся. Во всех неанглоговорящих иностранных языковых агентствах космонавты изучают английский.

Остров Таити, на котором Прокопьев мечтает побывать. Вид с МКС.

На земле

– Вы не только космонавт, но и счастливый муж и отец. Когда и как Вы познакомились со своей будущей супругой?

– С супругой мы познакомились во время моей лётной практики в Мичуринске (Тамбовская область).

У нас вполне классическая история. Я был курсантом, а она – студенткой педагогического института. Дальше вместе проходили военную службу в различных гарнизонах: от дальневосточных до западных. Многое испытали. А сейчас она меня поддерживает уже моей в космической деятельности.

– Чем увлекаются Ваши дети? Хотели бы Вы, чтобы они тоже связали свою жизнь с космосом?

– Дети у меня уже взрослые.

Дочь космическую профессию не выбрала. Окончила институт и работает логопедом. Но пошла по стопам мамы: её муж – лётчик.

А сыну 14. Пока он ещё только выбирает будущую профессию. Сейчас поехал в детский лагерь с авиационным уклоном. Посмотрим, что из этого выйдет.

– А какие увлечения на Земле у Вас, когда для них находится свободное время?

– Я люблю спорт. Езжу на соревнования по бадминтону с той периодичностью, с которой позволяет график.

И ещё люблю туризм. Этим летом мы с семьёй хотим посетить Камчатку.

Есть и другие места, в которых я мечтал побывать, когда смотрел на них из космоса.

Например, на острове Таити.

– Был ли в Вашей жизни какой-то самый значимый и памятный момент?

– Первый шаг в открытый космос.

– Что бы Вы пожелали калужанам? Можем ли мы надеяться, что Вы приедете в наш город вновь?

– Калужанам желаю, чтобы Ваш прекрасный город развивался и процветал.

Пусть появляются новые достопримечательности, но и «старые» сохраняются.

Я обязательно приеду в Калугу. Ещё не один раз…