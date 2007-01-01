На фотофестивале в Калуге представили проекты о жизни в заброшенных городах, воле к победе и найденных дейтероскопах

С 5 по 7 июля в Инновационном культурном центре проходил ежегодный традиционный фестиваль «Молодая фотография-2024».

В этом году в Калугу приехали более 100 фотографов со всей страны.

Были выставки, мастер-классы, лекции и в творческие встречи.

Три дня фотографы общались между собой и с гостями фестиваля.

В этот раз на фестивале были представлены работы победителей прошлого года. А молодые авторы смогли поучаствовать в блиц-конкурсе. В течении суток они снимали серии на тему «Код: семейных ценностей». Первое место заняла калужский фотограф Катерина Зеленая.

В младшей возрастной категории 1 место также у калужанки Анастасии Терноуцкой.

Специальный приз получил Данила Кузнецов из Липецка.

А победителем портфолио-ревью стала Виктория Кретинина, которая приехала в наш город тоже из Липецка.

Победители получили призы, а их проекты будут показаны на фестивале в следующем году.

Коммунальность

Николай Буйко из Москвы обращается наблюдает и фотографирует последствия жизнедеятельности человека.

На фестивале он представил проект «Коммунальность».

Автор рассуждает, нужно ли без оглядки стремиться в будущее, если не знаешь, что было вчера. Терпеть лишения стоит ради того, чтобы завтра было светлым.

Толкаться на коммунальной кухне ради дворцов для людей и всеобщего блага потомков. Потомки выросли, завтра настало.

Закрытый проект ученых

Александр Завьялов из Смоленска – фотограф-художник. Его проект «Найденные дейтероскопы» привлек внимание гостей фестиваля.

- В 1934 году научные достижения в области химии позволили взглянуть на фотографию с новой стороны, - говорит Александр. – После открытия тяжелого водорода (дейтерия) его стали использовать в радиолокационных целях на оборонной промышленности.

Советские ученые выяснили, что каучуковые пластины, пропитанные жидким дейтерием, облучаясь отраженными электромагнитными волнами, способны запечатлеть реальность на расстоянии.

Метод назвали дейтероскопией, а снимки – дейтероскопами.

Уже через несколько месяцев исследователям удалось получить изображения объектов, которые находились за 600 метров от камеры-приёмника.

Но был заметный недостаток: помимо неправильной цветопередачи, в некоторых случаях на отпечатках искажались объекты съемки. Проект был закрыт.

Во время работы в закладниках Ельнинского краеведческого музея мне в руки попало несколько каучуковых пластин с отпечатками детероскопов. Применяя бромоводородные кислоты, удалось восстановить изображения с этих отпечатков.

Стали подругами

Елизавета Чернявская – калужанка, выпускница фотостудии «Улыбка» им. Гришакова. Её фотосерия «Воля к победе» - о силе духа и мужестве девочки Полины.

- У Полины артрогрипоз – врожденное генетическое заболевание, - объясняет Елизавета. – У неё недоразвитие мышц и поражение спинного мозга. Ещё маленькой девочкой родители привели ее в бассейн, для здоровья.

У Полины очень долго ничего не получалось. Но в какой-то момент спорт стал большой частью её жизни. Полина активно тренируется в группе таких же подростков с поражением опорно-двигательного аппарата, ставит рекорды.

Мы познакомились с ней в соцсетях, я и не могла подумать, что в соседнем дворе живет паралимпийская чемпионка. Чем больше я общалась с Полиной, тем лучше узнавала её.

Она также как и я любит кошек. Она открытая. Обаятельная, совершенно не зацикливается на своем заболевании и строит планы, мечтает. Для меня Полина – пример силы духа, а теперь она ещё и моя подруга.

После распада СССР

Сразу несколько фотографов обратились к теме заброшенных городов.

Российский фотожурналист и режиссер документального кино Андрей Любимов в фотографиях рассказал о Весьегонске. Это самый северный город в Тверской области, стоящий на берегу Рыбинского водохранилища, на отшибе от привычных туристических маршрутов.

Живет там чуть более 6 тыс. человек. Большинство домов деревянные, с резными окнами на старинный манер. Повсюду белеют перевёрнутые лодки: здесь много рыбаков.

Работает одна школа и одна больница: в сложных случаях надо ехать по разбитым дорогам за 120 км в Бежецк или за 250 – в Тверь. Почти 70 лет назад Рыбинское рукотворное море затопило большую часть Весьегонска.

Сегодня Весьегонск снова под угрозой – люди уезжают в поисках работы и не возвращаются.

Но пустеющий город отказался безмолвно умирать – весьегонцы занялись краеведением, принимают туристов и развивают возрожденное производство вина из северных ягод.

Фотографу, документалисту Алексею Орлову тоже интересна история местности и людей. Его проект называется «Край белой ночи». Он – о северных селах.

- Архангельская область, сердце Русского Севера. Одинокая деревня посреди таёжных болот - Соезерская Пустынь, - рассказывает Алексей. – Мы отправляемся туда на одной из последних в России узкоколейных дорог.

После чего поднимаемся в верх по реке Северная Двина и сворачиваем в сторону Мезени, по пути посмотрев одну из красивейших российских деревень – Кимжу.

Последней нашей остановкой станет залив Белого моря на реке Мезень.

В первую очередь это история про людей, людей с большим сердцем, которые встречались мне на протяжении нескольких тысяч километров, живущих в мистическом месте, местами суровом и опасном, но бесконечно прекрасном.

Павел Волков- документальный фотограф из Москвы снял проект «Забытый в Заполярье». В центре внимания – Воркута, самый восточный город Европы. Он расположен в зоне вечной мерзлоты и был основан в 1930-х годах для добычи угля.

Город окружает агломерация поселков-спутников, построенных в СССР вокруг угольных шахт - так называемое Воркутинское кольцо.

После развала Советского Союза количество шахт сильно сократилось, большую часть домов люди покинули. Население Воркуты значительно уменьшилось. Регион. Который раньше привлекал людей приезжать на заработки, стал практически невостребованным и забытым в заполярье.

Дети проводят время среди заброшенных домов, которые становятся для них игровой площадкой и местом встреч. Шахтеры-ветераны хранят память о былых временах, когда регион процветал.

Коренные жители этих мест, нанцы, занимаются оленеводческим промыслом. На старых руинах продолжается жизнь людей, затеряных в Заполярье.

Фотограф-любитель и путешественник Владимир Жерновенков из Москвы побывал на Алтае, Камчатке, Байкале, Кавказе, поднимался на Эльбрус, в одиночку ходил на каяке по белому морю, участвовал в двух морских экспедициях по Арктике и курильским островам.

На фестивале можно было увидеть его проект о Курилах «Тридцать лет тишины».

По словам фотографа, последние сто лет острова в основном осваивались военными соседних стран. В зависимости от политической обстановки, поселения то приходили в запустение, то возрождались.

После распада СССР наступил период упадка. Следы пребывания человека постепенно стирает природа. Хозяевами снова становятся звери и растения.

Ступая на острые камни курильской гряды, попадаешь в мир холодных туманов и глубокой тишины. Тишины длиною в тридцать лет.

Особенный проект

Фотохудожник Екатерина Зеленая из Калуги работает с документальной и концептуальной фотографией. Екатерина взяла сложную тему – особенные дети. Свой проект она называла «Знакомство».

Фотограф предлагает нам поближе познакомиться с ее героями, узнать, чем они живут, чем занимаются. Что за люди заботятся о них, стараются заинтересовать, увлечь?

Екатерина посетила калужские центры, в которых помогают особенным детям адаптироваться в окружающей среде и обществе, приобрети необходимые в жизни навыки.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья занятия в таких центрах – это способ находить новых друзей, не бояться себя и общества, развивать речь, перенимать эффективные формы поведения и стремиться к большему.

Окна, балконы, кондиционеры

Александра Витушкина представила серию «Под покровом новостроек». Это взгляд на изменения в облике города, вызванные ростом новых жилых комплексов. - Негусто заселенный курорт на юге, где нет моря, за последние пять лет значительно вырос. Люди едут сюда буквально потоком, и застройщики открывают для себя золотую жилу, - рассказала Александра.

- Новые дома возникают повсюду. Там, где вчера был зеленый луг, сегодня пустырь, на котором выстроилась армия скелетов будущих многоэтажек.

Двадцать семь лет назад мои родители купили здесь квартиру, и из окна открывался вид на горы. Сейчас же я вижу окна соседей. Вижу ритмичный унылый паттерн, словно сошедший со стереокартинки 1990-х годов – окна, балконы, кондиционеры.

Я смещаю угол зрения в надежде разглядеть под покровом новостроек другие таинственные миры. Что скрывается за фасадом этих зданий? Всюду живут люди, которые сбежали из густонаселённых человейников, в надежде на пространство и воздух.

Выставка фотофестиваля будет работать в ИКЦ до 20 июля. 0+