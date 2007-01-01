В Калуге поздравили семьи, прожившие вместе более 25 лет
В этом раз наградили пять пар, которые прожили вместе более 25 лет.
Им вручили подарки и медали «За любовь и верность».
А также поздравили две пары, расписавшиеся в этот день.
Валентина и Александр БОЙКО в браке 55 лет. У них трое сыновей и четверо внуков.
Александр Иванович – подполковник в отставке, более 30 лет был на воинской службе.
Валентина Михайловна свою жизнь посвятила педагогике.
Более 30 лет преподавала в школе биологию и географию. Познакомились супруги ещё в школьные года. Воспитали троих сыновей.
Старший сын, Игорь - кандидат исторических наук, сыновья Владимир и Евгений продолжили династию и выбрали военные профессии.
А супруги Бойко сейчас любят проводить время на даче.
Людмила Васильевна и Александр Иванович АФОНИНЫ вместе уже 49 лет.
Познакомились они в 1974 году в стройотряде.
Александр Иванович закончил МГТУ им. Баумана, принимал участие в ликвидации последствий на чернобыльской АЭС.
Людмила Васильевна- педагог, Отличник народного просвещения, преподает русский язык и литературу в школе №45.
У Афониных две дочери, трое внуков и одна правнучка.
Мария Яковлевна и Александр Николаевич ЗАДОХИНЫ поженились 36 лет назад.
Познакомились супруги в общежитии, где жила Мария. Александр пришел туда к сестре. С тех пор и не расставались.
Александр работает водителем пожарно-спасательной части МЧС, награжден медалями.
Общий трудовой стаж Марии Яковлевны - более 40 лет. Она закончила механико-технологический колледж, работал на разных предприятия. Имеет награды и поощрения от руководства.
У супругов двое сыновей, которые трудятся на предприятиях города, есть внук.
Галина Алексеевна и Борис Евгеньевич МАСЛОВЫ в браке 32 года.
Познакомились случайно на улице. Как-то вечером Борис увидел Галину и предложил проводить домой. А через полгода сделал предложение.
Борис Евгеньевич работает в управлении госэкспертизы в должности начальника сектора специализированной экспертизы. Галина – врач-лаборант в медико-санитарной части № 1.
У супругов есть дочь Анастасия. Сейчас Масловы помогают воспитывать внука.
Много времени проводят на даче, любят путешествовать, совершать паломнические поездки по святым местам.
Елена Вячеславовна и Сергей Валентинович СЕМИНЫ в браке 26 лет.
Елена и Сергей были одноклассниками. А после школы встретились на вечере выпускников и с тех пор вместе.
Сергей - машинист железнодорожно-строительной машины.
Елена – заместитель директора по учебно-воспитательно работе и учитель русского языка и литературы школы № 49. У супругов две дочери.
Семья Семиных – крепкая и дружная. Они любят проводить время вместе, путешествовать.
Молодожёнам Евгению и Анастасии Дибровым, Руслану и Марии Клименко вручили частичку семейного очага, который был зажжен на выставке Россия в Москве.
Позор властям Калуги!Весь город в плачевном состояние,набережная кое как сделана,пляж на котором купаться нельзя,на песке валяйтесь на который вся грязь течет с дороги,и ближайшей территории,Склон забыт уже похоже,даже не пытаются,скоро березы уползут вниз,теперь уже мост сползает.Дороги разбиты,хотя многие делали капитально от 1 года до 5 лет примерно назад.Деревья то и дело падают.Нечем гордится в Калуги толком..Зимой все завалено снегом,один белый дом вылизывают после каждого снегопада...