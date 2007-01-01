В Калуге поздравили семьи, прожившие вместе более 25 лет

В сквере Никитского храма прошел праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.

В этом раз наградили пять пар, которые прожили вместе более 25 лет.

Им вручили подарки и медали «За любовь и верность».

А также поздравили две пары, расписавшиеся в этот день.

Валентина и Александр БОЙКО в браке 55 лет. У них трое сыновей и четверо внуков.

Александр Иванович – подполковник в отставке, более 30 лет был на воинской службе.

Валентина Михайловна свою жизнь посвятила педагогике.

Более 30 лет преподавала в школе биологию и географию. Познакомились супруги ещё в школьные года. Воспитали троих сыновей.

Старший сын, Игорь - кандидат исторических наук, сыновья Владимир и Евгений продолжили династию и выбрали военные профессии.

А супруги Бойко сейчас любят проводить время на даче.

Людмила Васильевна и Александр Иванович АФОНИНЫ вместе уже 49 лет.

Познакомились они в 1974 году в стройотряде.

Александр Иванович закончил МГТУ им. Баумана, принимал участие в ликвидации последствий на чернобыльской АЭС.

Людмила Васильевна- педагог, Отличник народного просвещения, преподает русский язык и литературу в школе №45.

У Афониных две дочери, трое внуков и одна правнучка.

Мария Яковлевна и Александр Николаевич ЗАДОХИНЫ поженились 36 лет назад.

Познакомились супруги в общежитии, где жила Мария. Александр пришел туда к сестре. С тех пор и не расставались.

Александр работает водителем пожарно-спасательной части МЧС, награжден медалями.

Общий трудовой стаж Марии Яковлевны - более 40 лет. Она закончила механико-технологический колледж, работал на разных предприятия. Имеет награды и поощрения от руководства.

У супругов двое сыновей, которые трудятся на предприятиях города, есть внук.

Галина Алексеевна и Борис Евгеньевич МАСЛОВЫ в браке 32 года.

Познакомились случайно на улице. Как-то вечером Борис увидел Галину и предложил проводить домой. А через полгода сделал предложение.

Борис Евгеньевич работает в управлении госэкспертизы в должности начальника сектора специализированной экспертизы. Галина – врач-лаборант в медико-санитарной части № 1.

У супругов есть дочь Анастасия. Сейчас Масловы помогают воспитывать внука.

Много времени проводят на даче, любят путешествовать, совершать паломнические поездки по святым местам.

Елена Вячеславовна и Сергей Валентинович СЕМИНЫ в браке 26 лет.

Елена и Сергей были одноклассниками. А после школы встретились на вечере выпускников и с тех пор вместе.

Сергей - машинист железнодорожно-строительной машины.

Елена – заместитель директора по учебно-воспитательно работе и учитель русского языка и литературы школы № 49. У супругов две дочери.

Семья Семиных – крепкая и дружная. Они любят проводить время вместе, путешествовать.

Молодожёнам Евгению и Анастасии Дибровым, Руслану и Марии Клименко вручили частичку семейного очага, который был зажжен на выставке Россия в Москве.