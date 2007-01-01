В преддверии бури на пляжах Калуги радовались теплой водичке и уточкам

Продолжаем выяснять, как калужане спасаются от жары.

В середине прошлой недели мы прошлись по популярным местам купания калужан – фонтанам. А в пятницу, 5 июля, под занавес жаркой недели решили посмотреть, что творится в водоемах гораздо большей купальной вместимости – на калужских пляжах.

Прошлись по самым известным – на водохранилище, городскому у набережной Оки, у понтона на Воробьевке и некогда самому массовому – кэмзовский затон. Что из этого получилось – в нашем репортаже ниже.

Единственное, что вы из него не узнаете – как все те люди, которые в тот день нежили свои чресла в воде, пережили ту мощнейшую грозу, что шандарахнула по Калуге буквально через каких-то пару часов после того, как мы, утомленные жарой до состояния «товарищ Сухов, чайник мне», на свое счастье покинули последний пляж.

Широка река

Начали обход с водохранилища, но о нем позже. Сначала о пляжах Оки. И в первую очередь – о гагаринском. Том самом, который раскинулся вдоль набережной.

Направо пойдешь - опасно. Налево пойдешь - опасно. Не о том мечтал Илья Муромец.

Как мы писали ранее, в период, когда Калугу накрыли мощнейшие ливни, тут образовался водопад, который проторил к Оке русло нового притока.

Сегодня этот приток – прекрасная дорожка до воды, по которой можно комфортно добраться до нее, не утопая по колено в песке.

Обнажена земная твердь. И коммуникации.

Как сказал в начале этой недели городской голова Калуги, купаться здесь нельзя, хоть Роспотребнадзор и признал воду в Оке неопасной. Однако по другим параметрам, к примеру, наличие поста спасателей, это место под наименование пляж не подходит. Потому тут можно только воздушные ванны принимать.

Как, впрочем, и на всех остальных пляжах Оки. Они, кстати, официально так не называются. Как мы помним, чиновники придумали им совершенное с бюрократической точки зрения название – «места отдыха у воды».

Впрочем, обычному русскому человеку на бюрократию всегда было плевать. Так что в момент нашего визита на пляже хоть и было менее десятка человек, но все они поголовно отдыхали именно в воде, а не у нее.

- Как водичка? – интересуюсь.

- Отличная! Теплая, градусов 25, - отвечают девчонки, блаженно расслабляющиеся в воде.

То же мнение высказала и пара мужичков, томно попивавших пивко, развалившись в воде у берега. И немедленно предложили присоединиться к компании.

Мол, температурный режим в Оке нынче максимально благоприятен для охлаждения самых важных частей мужского тела.

Несмотря на разумность и заманчивость предложения, был вынужден отказать.

Работа.

Понтон... как много в этом звуке сомов, стерлядок, судаков.

Канувший в Лету

Вторым местом, которое некогда было очень популярным у калужан – пляж на правом берегу Оки в районе Воробьевской переправы. Когда-то в жару там было полно народа в любой день недели. Однако в наше время он абсолютно пуст.

Рыбачок на левом берегу, молодая парочка на правом - вот и вся любовь.

Немного людей и на левом берегу, где несколько лет назад насыпали песка и поставили лавочки.

Лавки людям не нужны, все свое берут с собой.

А вот одна из главнейших функций понтона – рыбная ловля, до сих пор не потеряла своей актуальности. Рабочее время неумолимо двигалось в сторону вечера пятницы и рыбаки постепенно подтягивались сюда со своим скарбом.

Слово, которое нельзя называть

Третьим и последним местом на Оке, которое мы посетили, стал кэмзовский затон.

На кэмзовском затоне все еще можно сигануть с берега с головой.

Тут тоже некогда вовсю резвились калужане и когда-то даже организовывали пост спасателей. Однако сегодня людей тут совсем немного и все поголовно – молодежь.

Температура воды по ощущениям купающихся – просто [восторг вырезан цензурой].

Диаметральное соседство

Как уже было сказано ранее, начали мы свой поход с яченского водохранилища. А именно - с открывшегося несколько лет назад и широко распиаренного парка «Мир».

Подошли к нему со стороны Подзавалья и нашему взору открылось весьма печальное зрелище.

Разрухой это назвать, конечно, было бы преувеличением, но слова упадок и запустение тут подходят как нельзя лучше.

Однако чем дальше, тем лучше. Сразу за парком расположился пляж. Вполне себе приличный, с бассейнами и лежаками. Людей тут оказалось в разы больше, чем на всех окских пляжах вместе взятых, хоть он и платный, в отличие от остальных в черте города.

Все-таки привык наш человек к комфорту. Пристрастился к нему во всяких Турциях да Египтах.

Плескавшиеся в воде отдыхающие авторитетно подтвердили - водичка реально такая, а то и теплее.

Кстати, сразу за платным пляжем имеется бесплатный. Травяной, а не песчаный, с небольшим заходом в воду, но тут тоже отдыхающих достаточно.

Довольно много их и в других местах – благо заходов в воду на водохранилище более, чем достаточно. Как и последствий непогоды, которая нещадно трепала Калугу совсем недавно. Ее трудами нижний променад набережной представляет собой весьма унылое зрелище. Подозреваем, что после адской бури вечера пятницы там стало еще печальнее.

Но не будем заканчивать на грустной ноте. Финальную точку в нашем обзоре поставят уточки. Этих симпатяг в Калуге развелось - тьма-тьмущая. И они настолько привыкли к отдыхающим, что нередко составляют им компанию в момент принятия совсем не воздушных ванн, подплывая к ним так близко, что погладить можно.