По стопам «Манчестер Юнайтед»: калужские болельщики ринулись на помощь в модернизации стадиона

Стало известно, какая сумма нужна в итоге, через сколько времени можно будет посмотреть на схему проекта и как калужане смогут увековечить свое имя в истории калужского футбола.

Ранее мы писали о запуске проекта «Народный стадион». Футбольный клуб «Калуга», вдохновившись обращением маленькой болельщицы Альбины Дубейковской, организовал сбор средств через краудфандинговую платформу, что для нашей страны является уникальным опытом.

Тогда за пару часов калужане собрали половину первоначальной суммы. Сейчас сбор уже превысил запланированную в самом начале отметку в 100 000 рублей. Однако проект не про деньги, а про количество людей, которые мечтают, чтобы у калужского футбола впервые за столько лет появился свой дом.

Сейчас проект с названием «Народный стадион» поддержали более 335 человек. Собрано уже около 200 тысяч рублей. После запуска проекта специалист по работе с болельщиками Александр Кук посвятил свой отпуск обзору стадионов России. Александр вместе с другом Ильей Рубцовым проедут 15 000 километров и покажут калужанам, какими бывают стадионы в нашей необъятной стране. Обзоры на стадионы в Обнинске и Миассе уже можно увидеть на нашем сайте. Подробности о поездке, интервью с руководством клуба и капитаном команды вы можете прочитать ниже. Поддержать проект любой посильной суммой можно по ссылке.

Болельщики – наш главный актив

Мы поговорили о проекте с руководителем отдела развития футбольного клуба Александром Блиновым. Он рассказал о реконструкции «Спутника», дальнейших планах и роли болельщиков в жизни ФК «Калуга».

- Откуда взялась такая идея? Для России подобные сборы — это ведь принципиально новый опыт?

Александр Блинов

Руководитель отдела развития футбольного клуба "Калуга" Для нашей страны да, а в мировой практике подобные проекты не новинка. Ведущие мировые футбольные клубы используют механизм привлечения аудитории для развития. К примеру, футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» запускал подобную акцию для модернизации знаменитого стадиона «Олд Траффорд», - отметил Александр Блинов. - Есть примеры участия болельщиков в управлении клубом в качестве акционеров. Болельщики - наш главный актив, ведь футбол прежде всего для зрителей, у них должна появиться возможность поучаствовать в жизненном пути клуба. Некоторые стереотипы в этом плане существуют, редкие клубы обходятся без привлечения средств региональных бюджетов, мы тоже не исключение, но для дальнейшего шага вперёд и большей финансовой самостоятельности нужны новые инструменты и новые механизмы.

- Почему 100 тысяч? Многие интересовались тем, почему сбор такой скромный.

- Такая сумма была выбрана осознанно, чтобы проект состоялся. В любом случае он беспроигрышный, ведь площадка позволяет продолжить сбор до окончания срока проекта. Пределов верхней границы нет. Это один из механизмов краудфандинга.

- Сколько планируете собрать?

- Точную сумму назвать сложно, но результаты впечатляют. Сбор средств через краудфандинговую платформу - один из наших возможных источников финансирования, самый первый и, по нашему мнению, самый значимый. В среде футбольных болельщиков и футбольной общественности нашего региона вопрос создания стадиона для главной футбольной команды давно является приоритетным

- Сколько всего необходимо денег на реконструкцию?

- Пока еще формируется детальный проект модернизации, у нас есть только предварительные оценки, пока это около 80 миллионов рублей. Реконструкцию стадиона мы планируем разбить на этапы, исходя из финансовых возможностей и спортивных задач. Сейчас наша цель обновление стадиона до третьей категории РФС. Здесь основной показатель вместимость трибун. Она должна быть не менее 1500 зрителей.

Для игры в Первой лиге этот показатель должен быть не менее 3000 зрителей. Все это выполнимо на Спутнике.

- Есть ли план-схема нового стадиона? Когда люди смогут ее увидеть?

- На полную разработку проекта нам потребуется не менее трёх месяцев. Работа проектировщиками уже ведётся. Обязательно сделаем отдельную презентацию. Мы хотим сделать проект максимально открытым, дать возможность самым активным и неравнодушным болельщикам принять участие, чтобы они приложили свою руку к тому, чтобы сделать наш стадион лучше и удобнее.

- Ожидали ли вы такого результата по сбору?

- Мы знали, что потребность в обществе есть. Калуге нужен стадион. Знаем, что нашим болельщикам небезразлично будущее клуба. Их активность в какой-то мере превзошла наши ожидания. У проекта один из самых прорывных стартов на площадке. Главное этот порыв поддержать, чтобы участников акции стало больше. Краудфандинг не просто сбор средств, но и показатель того, скольким людям не все равно.

- Говоря о поддержке, планируется ли еще какая-то система поощрений для тех, кто помогает?

- Да, уже сейчас предусмотрено несколько вознаграждений: электронная база участников акции, именное кресло на стадионе, именная табличка на стадионе. Хочется увековечить надолго всех тех, кто нам помогает сделать этот важный шаг. Обязательно будут добавляться новые варианты вознаграждений.

Оставить след

Также запуск проекта прокомментировал генеральный директор футбольного клуба Олег Митрофанов.

Олег Митрофанов

Генеральный директор Вклад каждого человека ценен для нашего проекта. Ведь мы сможем начать реализацию первого этапа – строительство трибуны на 2500 зрительских мест, - отметил он. - Сделаем для болельщиков удобные кресла, поставим качественный звук и установим качественное освещение. Поддержать проект может любой человек, будь то маленькая девочка, рабочий завода, бизнесмен или руководитель предприятия. Если мы реализуем проект «Народный стадион», то в Калуге в кратчайшие сроки появится современный стадион. Рабочее название стадиона – «Народная арена». Такого нет нигде в России. Это здорово. На задней части основной трибуны будут выложены «кирпичики», где мы разместим имена и фамилии тех, кто поддержит наш проект. Это лучшее вложение на долгие годы. Предположим, молодой человек, который поддержал проект «Народный стадион», придёт через 20 лет со своим сыном на эту арену и покажет, что именно он внёс свою лепту в создание городского стадиона.

15 000 километров за «Калугу»

В поддержку проекта выступили и футболисты, и сотрудники клуба. Специалист по работе с болельщиками Александр Кук посвятил свой отпуск путешествию по России. Таким образом Александр и его друг Илья Рубцов решили еще и поддержать проект. Вместе они преодолеют путь, длиной в 15 000 километров, а по дороге будут снимать обзоры на стадионы нашей страны и Казахстана. На основании этого опыта наш «Спутник» можно будет сделать еще более комфортным и продуманным стадионом.

Александр Кук

Специалист по работе с болельщиками Наш маршрут - Калуга, Москва, Владимир, Уфа. Далее мы доедем до Челябинской области, до Миасса, и уже там спустимся вниз и поедем в Астану. После просмотра стадиона и столицы Казахстана, мы выезжаем до Горно-Алтайска, - отметил Александр. - Затем есть несколько вариантов, может быть, поедем через Кемерово и Красноярск, а оттуда до Байкала, либо наш маршрут будет через Кызыл и Хакасию, через Абакан. Оттуда мы попадем на автодорогу Красноярск-Улан-Удэ. После того, как по одному из маршрутов доберемся до Байкала, нам предстоит прямая дорога до Владивостока. Этой поездкой мы еще бы хотели показать безграничность нашей страны, ведь душа России - в ее природе, людях, таких разных обычаях и традициях.

Капитан команды Николай Суханов также выступил в поддержку проекта. В прошедшем сезоне ему не удалось выйти на поле из-за травмы, но сейчас он уже активно тренируется. Возможно, Николай сможет порадовать болельщиков своей игрой уже в августе.

Николай Суханов

Капитан ФК "Калуга" Я коренной калужанин. Команда за год вышла из «бронзы» в «серебро», а из «серебра» в «золото». Мы видим стадионы в других городах, у нас в городе все хорошо, но нет главного – нет стадиона. У меня большая семья, приходит человек 10-15, да и всегда много зрителей. Не хватает мест, нет атмосферы большого стадиона. Нам нужен стадион!

Лед тронулся

После старта проекта клуб подписал соглашение с министерством спорта Калужской области. В результате этого «Калуга» сможет распоряжаться имуществом и земельным участком базы «Спутник» в течение 15 лет. Несколько калужских предприятий поддержали идею и направили на реконструкцию стадиона более восьми миллионов рублей.

Многие калужане вдохновились проектом. В этом сезоне на играх трибуны были заполнены семьями, активными болельщиками, многие приходили на игру впервые. Последние удивлялись, что команда в их родном городе так хорошо играет, а они про нее так мало слышали. Пускай у "Калуги" появится свой дом, а атмосфера на трибунах так и будет объединять сердца болельщиков под громкое: «Вперед, Калуга!»