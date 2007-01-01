Две недели в аду: калужане на себе испытали каково это - жить в мешке с цементом

Ремонт дороги в Черносвитино в Калуге обернулся жуткими страданиями для местных жителей.

В среду, 3 июля, в редакцию обратилась жительница Черносвитино Маргарита Лангуева и рассказала историю, как благое дело обернулось мучениями для калужан.

Около сотни частных домов полмесяца были окутаны чрезвычайно опасной для здоровья цементной пылью.

Как такое получилось? Мы выслушали местных жителей и объяснения специалистов управления городского хозяйства Калуги.

Жизнь у дороги

Через деревню Черносвитино под Калугой проходит двухкилометровый участок дороги. Еще лет десять назад этот населенный пункт был тихой чистой деревенькой под боком областного центра. Построить здесь домик хотели многие. Черновситино понемногу разрасталось. Жители радовались чистому воздуху, деревенской тишине и близостью от цивилизации.

Все изменилось после начала строительства очистных сооружений. По деревенской дороге стали ездить большегрузы, автомобильный трафик увеличился в разы и, конечно же, дорогу тяжелые машины разбили.

Местные жители пытались бороться, писали письма в горуправу, обращались напрямую. Но, по их словам, удалось лишь добиться установки знака перед небольшим мостиком через Яченку, ограничивающим движение большегрузных авто. Сильно это не помогло – грузовики все равно проезжали со стороны трассы на Силикатный.

Еще одна дорожная проблема жителей Черносвитино – отсутствие тротуаров. Школьный автобус подъезжает в центр деревни, до него школьникам приходится ходить по проезжей части.

- Ни с одной, ни с другой стороны нет тротуаров, дети бегут прямо по проезжей части, - рассказывает Маргарита Лангуева. - Сейчас летом еще пройти можно, дорога пошире, а вот зимой им приходится прыгать в сугроб, чтобы уберечься от несущихся КАМАЗов.

Кроме самосвалов, неприятности жителям у дороги доставляют и мотоциклисты. Рядом в деревне Белая расположена трасса для мотогонок. Как объяснили жители, гонщики на своих байках летят по деревне не сбавляя скорость.

И, чтобы дополнить ситуацию с жизнью в Черносвитино, здесь нет ни одного магазина.

- Палаточку какую-то поставили, написали слово продукты и все, - пояснила Маргарита. - Года два она стоит с заколоченными дверями. Ни одного магазина, ни одного аптечного пункта, ничего у нас нет.

На наш запрос о магазине в Черносвитино, горуправа ответила весьма лаконично.

- Управление экономики и имущественных отношений города Калуги не занимается открытием магазинов, обращений об открытии торговой точки в деревне Черносвитино в целях размещения нестационарного торгового объекта или автолавки в управление не поступало, - сообщили в городской управе.

Беда пришла откуда не ждали

Когда пришло известие о том, что двухкилометровый участок дороги через деревню, напрочь разбитый машинами, городские власти решил отремонтировать, все жители, безусловно, обрадовались. Люди надеялись, что можно будет упросить власти проложить хотя бы один тротуар, положить на дорогу лежачие полицейские и установить запрещающие знаки.

Увы, эти надежды рухнули.

- В рамках ремонта и содержания дорог строительство новых тротуаров не производится, - сообщили нам в управлении городского хозяйства. - По установке знаков: на сегодняшний день обоснования запрета нет для движения большегрузов, в связи с тем, что ведется строительство домов, а альтернативы подъезда больше нет, так как со стороны Подзавалья через мост запрет движения грузового транспорта введён. Несмотря на это, ЦОДД г. Калуги дано поручение рассмотреть возможность установки запрещающих знаков, предусматривающих ограничение нагрузки на ось.

Пару недель назад дорогу начали ремонтировать. Рабочие перемешали все, что осталось от старой дороги с цементом и ушли.

Вот тут и наступил для жителей Черносвитино настоящий ад. Цементная пыль проникала всюду. Не спасали ни закрытые наглухо (в эту-то аномальную жару) окна, ни очистители воздуха. Вся зелень в деревне покрылась цементной коркой.

Маргарита переехала в Черносвитино три года назад. У неё на руках дети-инвалиды, которые к тому же больны астмой в тяжелой форме. Сложно представить, что пережила эта женщина за нескончаемые две недели цементного ада.

- Это просто ужас! – говорит Маргарита. - Я дома 24 на 7, потому что у меня двое детей-инвалидов. Мы ежедневно моем окна, дом, чтобы это не проникало. Сами представляете, какой приступ у нас может быть от этой цементной пыли. У меня дома, как в больнице, стоят большие очистители для того, чтобы воздух очищался, потому что дети у меня без иммунитета. Для здорового человека вредно цементом дышать, а тут дети-инвалиды с астмой…

Женщина начала бить тревогу. По ее словам, в горуправе ей сказали, что дорогу начнут покрывать асфальтом в ближайшее время, а пока покрытие поливают водой. Поливалок она не видела.

Почему так произошло?

Эта история нам показалась дикой. Как такое возможно? За разъяснениями мы обратились в городскую управу. Оказалось – все делается по технологии.

- Работы по восстановлению покрытия на ул. Черносвитинская производятся в рамках контракта по содержанию автомобильных дорог, - пояснили в управлении городского хозяйства Калуги. - В связи с высоким износом дорожной одежды, возникла потребность в устройстве нижележащих слоев, методом холодной регенерации.

Данная технология проводится путем перемешивания оставшегося покрытия, с щебнем и цементом, для формирования «плиты». После распределения цемента, новый конструктив должен «схватиться», необходимо время. На этой неделе планируем приступить к укладке асфальта.

Вот так: мы ни при чем, это такая технология… А что делать матери с детьми-астматиками на руках?

Как жаль, что во всех этих нормативах, не прописано человеческое отношение к людям, раз уж сами чиновники руководствуются исключительно бумажками с печатью и подписью, а не здравым смыслом и заботой о людях.