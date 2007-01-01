Стендап и «Золотые хиты советской эстрады»: куда сходить калужанам в ближайшую неделю

Рабочие дни уже подходят к концу и по традиции мы подготовили для вас список мероприятий, которые пройдут в ближайшее время и на следующей неделе.

Выставка, стендап, а может концерт?

Читайте подробнее обо всех событиях и выбирайте, что вам больше по душе.

Итак, давайте начнем.

Инновационный культурный центр (Октябрьская, 17А)

10 июля в 19:00 состоится стендап Алеси Казанцевой.

«Про развод и ремонт».

Вход строго без мужчин! – такое условие написали организаторы мероприятия.

Алеся Казанцева – режиссер кино, блогер и стендапер. В качестве второго режиссера она принимала участие в фильме «Ночной дозор», а ее книгу «Режиссер сказал: одевайся теплее. Здесь холодно» высоко оценили в литературном сообществе, и она вышла многотысячным тиражом.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

4 июля 12:00 - 11 августа 18:00 пройдет выставка «Вне форматов».

Центровой фигурой является художник и педагог Елена Раченко. Еще одна участница выставки – это дочь Елены архитектор Александра Плеханова, а также ее муж скульптор Александр Плеханов. В выставке принимает участие и Ульяна Соловей – ученица Елены Раченко и Александра Плеханова, владеющая техникой многослойной акварели. Другие участники проекта - мастер глиняной игрушки Николай Свириденко, а также художники Надежда Попова и Аврора Виноградова.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

5 июля в 19:00 выступит Дмитрий Певцов. 80 лет Калужской области.

В честь юбилея нашего региона калужан и гостей области приглашают на концертную программу. Ее откроют солисты и Академический хор Калужской областной филармонии. Они исполнят песни о Калужской земле, ее истории и красотах. Продолжит праздник народный артист России Дмитрий Певцов и группа «ПЕВЦОВЪ-ОРКЕСТР» с программой «Вера. Семья. Отечество».

11 июля в 19:00 состоится концерт «K 110-летию со дня рождения С. Туликова».

Серафим Туликов – композитор, почетный гражданин Калуги и Калужской области и народный артист СССР. 7 июля ему бы исполнилось 110 лет.

Серафим Сергеевич был патриотом страны и также любил свою малую Родину, что нашло отображение в его песнях. На концерте прозвучат уже полюбившиеся слушателям произведения, в том числе «Здравствуй, милая Калуга», оркестровые сочинения «Молодёжная увертюра», Радостный вальс», фрагмент вокально-хоровой сюиты «Приокские рассветы», которую композитор посвятил 600-летию Калуги.

12 июля в 19:00 пройдет концерт «Золотые хиты советской эстрады».

Для гостей прозвучат мелодии известных романсов, ретро, произведения советской эстрады. Солисты калужской филармонии исполнят песни и романсы из репертуара Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Майи Кристалинской, Анны Герман, а также других знаменитых исполнителей времен СССР.