Раньше калужские крестьяне наряжались и уезжали с сундуками всей деревней на неделю на покос

Для них это был праздник.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева записали, что происходило в это время года в деревнях Мещовского уезда.

Выбирают подрядчиков

«На покосы собираются артелью 5-6 человек, а то и всей деревней. Едут туда на неделю, набирая всякой провизии. Часто случается, что дома оставаться некому и дом запирается.

Покос - это настоящий праздник для населения! Ещё осенью или же ранней весной собираются хозяева-крестьяне и сговариваются. …

Выбрали 2-3 расторопных мужиков или баб - подрядчиков. Дали задатку и послали искать луг и рядиться, то есть условливаться. Наемные луга косят вместе по паям.

Например, взяли луг за 50 рублей, ту, положим, всех 10 паев, то есть за пай (доля) цена - 5 рублей. И вот кому-то нужно два пая, кому-то три.

С пая выходит по одному косцу по одному ил два сушильщика, смотря по уговору. Для разгребания, растрясания и загребки сена.

Так как косцы не равны бывают (иногда бабенка осталась без мужа и только учится косить), тогда дело не обходится без ссор».

Едут с сундуками

«Настало время косовицы (по большей частью на второй день после Петрова дня) ямненцы, вассовцы, сосенцы едут на 7-8 лошадях с сундуками (со съестным), с косами, граблями, вилами.

На каждой телеге 3-4 человека, конечно с ребятишками.

Некоторые везут бочонок с квасом, кувшины с молоком.

Едут разряженные: мужчины в ситцевых рубахах всех цветов и самой дикой фантазии, молодежь – в пиджаках сверх того и жилетах.

Старики иногда в домодельном белье.

Женщины представляют из своих сарафанов с оборками и казачков (кофточки в талию) такой цветник, что в глазах зарябит.

А платки! Но о платках лучше умолчать: их разнообразию и яркости нет числа. И в дополнение - фартуки, то есть передники.

Теперь здесь встречаются и матроски. Так что встретитесь с хорошенькой крестьяночкой и вполне можете подумать, что это городская барышня или, чего доброго, помещица.

Подростки и дети тоже стараются принарядиться во все лучшее. Едут и поют во всю мочь песни. Косари поднимаются чуть свет.

Молодежь поднимается с неудовольствием, потому что всю ночь пробесилась около «станка», то есть места, выбранного для стоянки….

И вот на какой-нибудь квадратной версте стоит «станков» 7-8, да рядом ещё того больше в соседнем имении. Игра идет буквально всю ночь.

Иногда каждый станок заводит хоровод для себя, но по большей части собираются туда, где девок больше, где девки лучше или слышна всеми любимая тальянка.

Как работает эта играющая молодежь – Бог весть, но работает. А веселья – просто девать некуда. Вот на востоке блеснула полоска, девки запели:

Пойдемте, девушки, домой

Зорька занимается.

Зорька занимается,

Мамаша заругается!

Тут еще звонче зальется тальянка, и толпа хлынет в разные стороны к своим «станкам» с песнями.

Не пройдет и часу, как сладко уснувших игроков будят старики: «Но, брат, вставай, теперь на другую музыку играть будем».

Часто с бранью кутается в одежду невыспавшийся косец-игрок, но его безжалостно раздевают, издеваются просто, и, наконец, заставляют идти работать. Будит на работу тот, кто первым проснулся».

Смотрят по погоде

«Когда росу станет обтягивать, все садятся на завтрак, но не вместе, а каждая семья отдельно. Завтрак холодный: сало, мясо, хлеб, молоко, яйца. Постный день – квас и хлеб, лук. Многие пьют чай.

После завтрака косят немного, если роса сильная. А потом все принимаются выносить сено на поляну, если косят в лесу.

Если покос в чистине, то тут же разбивают ряды. Потом косцы отбивают косы и ложатся отдыхать, пообедавши.

Сено пообвяло, начинают ворошить. К вечеру его собирают в копны…

Если пала роса, то немножко покосят, а потом пожилые идут на покой, а молодежь (часто неженатые) снова на «улицу».

Сено высушено, разделено копнами по жребию (таскают соломинку), навивается в воза и везется домой.

Если дома есть, кому прибрать, то косцы продолжают свою работу. Такая жизнь длится неделю и больше, смотря по погоде».