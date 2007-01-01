+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Раньше калужские крестьяне наряжались и уезжали с сундуками всей деревней на неделю на покос
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Раньше калужские крестьяне наряжались и уезжали с сундуками всей деревней на неделю на покос

Для них это был праздник.
Татьяна Светлова
20:00 сегодня
0 98
Читайте KP40.RU:

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева записали, что происходило в это время года в деревнях Мещовского уезда.    

Выбирают подрядчиков

«На покосы собираются артелью 5-6 человек, а то и всей деревней. Едут туда на неделю, набирая всякой провизии. Часто случается, что дома оставаться некому и дом запирается.

Покос - это настоящий праздник для населения! Ещё осенью или же ранней весной собираются хозяева-крестьяне и сговариваются. …

Выбрали 2-3 расторопных мужиков или баб - подрядчиков. Дали задатку и послали искать луг и рядиться, то есть условливаться. Наемные луга косят вместе по паям.

Например, взяли луг за 50 рублей, ту, положим, всех 10 паев, то есть за пай (доля) цена - 5 рублей. И вот кому-то нужно два пая, кому-то три.

С пая выходит по одному косцу по одному ил два сушильщика, смотря по уговору. Для разгребания, растрясания и загребки сена.

Так как косцы не равны бывают (иногда бабенка осталась без мужа и только учится косить), тогда дело не обходится без ссор».

 Едут с сундуками

«Настало время косовицы (по большей частью на второй день после Петрова дня) ямненцы, вассовцы, сосенцы едут на 7-8 лошадях с сундуками (со съестным), с косами, граблями, вилами.

На каждой телеге 3-4 человека, конечно с ребятишками.

Некоторые везут бочонок с квасом, кувшины с молоком.

Едут разряженные: мужчины в ситцевых рубахах всех цветов и самой дикой фантазии, молодежь – в пиджаках сверх того и жилетах.

Старики иногда в домодельном белье.

Женщины представляют из своих сарафанов с оборками и казачков (кофточки в талию) такой цветник, что в глазах зарябит.

А платки! Но о платках лучше умолчать: их разнообразию и яркости нет числа. И в дополнение - фартуки, то есть передники.

Теперь здесь встречаются и матроски. Так что встретитесь с хорошенькой крестьяночкой и вполне можете подумать, что это городская барышня или, чего доброго, помещица.

Подростки и дети тоже стараются принарядиться во все лучшее. Едут и поют во всю мочь песни. Косари поднимаются чуть свет.

Молодежь поднимается с неудовольствием, потому что всю ночь пробесилась около «станка», то есть места, выбранного для стоянки….

И вот на какой-нибудь квадратной версте стоит «станков» 7-8, да рядом ещё того больше в соседнем имении. Игра идет буквально всю ночь.

Иногда каждый станок заводит хоровод для себя, но по большей части собираются туда, где девок больше, где девки лучше или слышна всеми любимая тальянка.

Как работает эта играющая молодежь – Бог весть, но работает. А веселья – просто девать некуда. Вот на востоке блеснула полоска, девки запели:

Пойдемте, девушки, домой

Зорька занимается.

Зорька занимается,

Мамаша заругается!

Тут еще звонче зальется тальянка, и толпа хлынет в разные стороны к своим «станкам» с песнями.

Не пройдет и часу, как сладко уснувших игроков будят старики: «Но, брат, вставай, теперь на другую музыку играть будем». 

Часто с бранью кутается в одежду невыспавшийся косец-игрок, но его безжалостно раздевают, издеваются просто, и, наконец, заставляют идти работать. Будит на работу тот, кто первым проснулся».

Смотрят по погоде

«Когда росу станет обтягивать, все садятся на завтрак, но не вместе, а каждая семья отдельно. Завтрак холодный: сало, мясо, хлеб, молоко, яйца. Постный день – квас и хлеб, лук.  Многие пьют чай.

После завтрака косят немного, если роса сильная. А потом все принимаются выносить сено на поляну, если косят в лесу.

Если покос в чистине, то тут же разбивают ряды. Потом косцы отбивают косы и ложатся отдыхать, пообедавши.

Сено пообвяло, начинают ворошить. К вечеру его собирают в копны…

Если пала роса, то немножко покосят, а потом пожилые идут на покой, а молодежь (часто неженатые) снова на «улицу».

 Сено высушено, разделено копнами по жребию (таскают соломинку), навивается в воза и везется домой.

Если дома есть, кому прибрать, то косцы продолжают свою работу. Такая жизнь длится неделю и больше, смотря по погоде». 

Общество
3 июля в Калуге открылся банк купцов Малютиных
08:00 03.07
4 6021
Общество
На должность главного благоустроителя Калуги предложили бывшего полицейского
17:12 02.07
4 2647
Авто и транспорт
У 15% новых автобусов Калуги не работают кондиционеры
20:26 02.07
4 1640
Статьи, аналитика, репортажи
Общество встало на защиту директора школы, но помочь ему бессилен даже Бастрыкин
14:49 03.07
3 5975
Общество
Городской голова Калуги сообщил о запрете плавать в Оке у Гагаринского моста
16:59 02.07
2 2005
Происшествия
В Калуге снова загорелось здание бывшей скорой помощи
15:23 сегодня
2 682
Статьи, аналитика, репортажи
Герои времени: в Калугу привезли работы Александра Дейнеки
10:00 02.07
1 730
Авто и транспорт
Через неделю после Калуги проезд подорожает в Обнинске
11:17 02.07
1 1444
Статьи, аналитика, репортажи
Открыт сбор на лекарство от эпилепсии для пятилетнего мальчика из Калуги
15:43 02.07
1 1480
Образование
Строителям школы на Правобережье Калуги дали пинка для ускорения
12:51 03.07
1 1343
Общество
4 июля в Калуге нашли клад
08:00 сегодня
1 17724
Погода
Ливень с грозой ожидаются в Калужской области
07:00 03.07
0 10463
Погода
В Калужской области ожидается жаркий и дождливый день
07:00 02.07
0 7554
Общество
2 июля скончался генерал Попов, его именем названа улица Правобережья Калуги
08:00 02.07
0 7363
Общество
3 июля в Калуге открылся банк купцов Малютиных
08:00 03.07
4 6021
Статьи, аналитика, репортажи
Общество встало на защиту директора школы, но помочь ему бессилен даже Бастрыкин
14:49 03.07
3 5975
Общество
Единственный 5-звездочный отель в Калуге с 1 июля сменил название
13:30 02.07
0 5736
Статьи, аналитика, репортажи
Шляпы, диадемы и перья: яркие образы выпускников 2024 года
10:00 02.07
0 4850
Погода
Калужане делятся фотографиями жутких туч Апокалипсиса
10:20 сегодня
0 3052
Общество
На должность главного благоустроителя Калуги предложили бывшего полицейского
17:12 02.07
4 2647
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mik27

Опять поджигателей не найдут ?

...
Происшествия
В Калуге снова загорелось здание бывшей скорой помощи
16:14 сегодня
2 729
mik27

Городские власти- вы палитесь.

...
Происшествия
В Калуге снова загорелось здание бывшей скорой помощи
16:14 сегодня
2 729
andrey3559

А на Байконуре успеваете открыть школу до 1 сентября 2024?

...
Образование
Строителям школы на Правобережье Калуги дали пинка для ускорения
15:34 сегодня
1 1356
Василёк

а разве публичное блистание в трусах на фоне церкви не оскорбляет чувства верующих ? помнится мне одну несчастную под таким предлогом хотели привлечь к уголовной ответственности.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Какие фонтаны Калуги нравятся любителям искупаться больше других
09:44 сегодня
1 1352
mrTJohn

Мать в тюрьму, ребенка в детдом. Красота. Там его ремнем бить не будут.

...
Криминал
Калужанку подозревают в жестоком обращении с маленьким сыном
07:47 сегодня
1 1200
Максим Розен

Эколог? Архитектор? Урбанист? А может, лучше поставим человека, у которого вообще нет нужного образования? Как вообще полицейский связан с благоустройством? Мало быть "хорошим хозяйственником", нужно и разбираться в этой теме

...
Общество
На должность главного благоустроителя Калуги предложили бывшего полицейского
22:48 03.07
4 2656
andrey3559

Могли принимать в холодную погоду на улице, когда кондиционер конструктивно не включится.

...
Авто и транспорт
У 15% новых автобусов Калуги не работают кондиционеры
22:40 03.07
4 1648
Елисей Цуканов

Воздушные ванны😂да у нас пол Калуги можно принимать ванны такие)

...
Общество
Городской голова Калуги сообщил о запрете плавать в Оке у Гагаринского моста
18:17 03.07
2 2016
kaluzanin

Практика подписания с директорами срочных контрактов является не новой.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Общество встало на защиту директора школы, но помочь ему бессилен даже Бастрыкин
17:36 03.07
3 6012
vitness

Ну если посмотреть правде в глаза, то по этой гимназии прошлой осенью прокуратура нашла массу нарушений: в школе отсутствует медработник, в ненадлежащем виде находится спортплощадка,выявлены нарушения законодательства о закупках.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Общество встало на защиту директора школы, но помочь ему бессилен даже Бастрыкин
16:42 03.07
3 6012
Партнёрские новости
Афиша
Стендап и «Золотые хиты советской эстрады»: куда сходить калужанам в ближайшую неделю
Давайте обсудим
Авто и транспорт
Бывший завод «Фольксваген» перезапустят в Калуге 1 августа
20:28 27.06
5 3563
Спорт
Калужане за несколько часов собрали половину суммы на реконструкцию стадиона
17:31 27.06
2 5483
Происшествия
«А тут нельзя купаться!»: калужане нашли мусорный бак в Яченском водохранилище
10:41 27.06
1 2044
Спорт
Вице-премьер спрогнозировал рост турпотока в Калужскую область до 600 тысяч человек
08:38 27.06
1 1818
Общество
Двойная радуга раскинулась над Калугой
20:02 26.06
1 1872
Благоустройство
В Калуге на 14 миллионов оштрафовали подрядчика за задержку работ по строительству футбольного манежа
18:30 26.06
1 1924
Происшествия
В Калуге девочку сбил 14-летний мотоциклист
16:10 26.06
9 3063
Общество
Денисов призвал калужских бизнесменов забрать старинный дом
14:32 26.06
1 2911
Статьи, аналитика, репортажи
Самокатчики продолжают игнорировать запреты, а Верховный суд рассказал, как их наказывать
13:00 26.06
17 6716
Авто и транспорт
С 1 июля проезд в Калуге подорожает до 35 рублей
12:05 26.06
2 4566
Общество
Жители Калужской области пожаловались на разгуливающих по огородам коров
10:32 26.06
3 4208
Авто и транспорт
Самокатчики в Калуге не обращают внимания на ограничительные знаки
17:22 25.06
5 3090
Новости компаний
eyJpdiI6IjlGa2w3SVZ0N0hwQnFDQ0E4NGNqemc9PSIsInZhbHVlIjoiVmgvallXZ0hsTUIzOGhBTU0vMW9hQU1GQWVyQXRQR2ovMTZJcU03Z2gyZXBaSlI3YnFpTWh2Y3lra1AxQjBhWjdwcVh5TDMrS0lCbFZBcEg5SThTL3JLWmF3eE52amc2NHUycklkUTBPd3lsTDJmUnd2ZHRGK1JRSXdpRndTMFA5c0cvanBKUmJVcy84UWFERTZlOW1FZzc3QW5iaVluT0V0cUNJOWlicmpHdUp4cjN3bXlMQzJzaHFZK1UwYUNYNTZQRnkzaUVkV3hGbzg0SnRHdlNsem55bFJ5dE1YeTBCazJDRFBEWlhrWXhJVmYxVEhQcjNGeG5mMHRrdi9YNHp2Z2xTdlZySlE0aE85aENtQVRFYko4N1JFNzBDY2lQcWpScjZ3ZmVJcnNUejRMUjNiZnoydDdqWkZzOEE5NUg2bTZYbWdsWVJUSlNnMm9JWkxSUDUvZWlQeEo0K3dlM3JEbkxhd1d2NEpna3dxeWZlVE9yMDhaU24xSUtIT25kUHUvc0JTYTUzSTdEQml6UjhNQytOLzRQQUloQnREL1RaWDdSM1RLcnMwVXFoRFBadER4dmZPOVdROWpDLzg5dmtWOGlkRFVtYU9iUHhUSmZ3Mm5nMGlKSU1LUVRRSE90RmxKZDFKcjJ0UTczVzBRQTd3RDVuUnVjdVd2dkU1aTVNaWlOYkl1LzQrUVVycFJ3a2hZdkZEME81cXdmMVBmOEE3Nis4bW9qMjN0Zzh6dmx1cFJCaitjVW9GMnVjdFhnd21ITzQrWG1sVEJYUThyYURkZllBaG9NZXlhcm9leHA4QjI4T29Xam43YVBMVlJnenROZTFGZitwN0ZxWnVzOCIsIm1hYyI6ImRhYzhkZDBlMGE1ODc1NjFhMjUyYzNlNWM3NjhhMjVkODVlNjZiZGJlYTJhMzBjMGE2NzBjNWYxNjMyZTY0MDQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
Подмыв и разрушение Пучковского моста
Александр KU
13:50 11.06
1 4434
Калуга
"Травяное поле" вместо детской площадки и благоустроенного двора или Двор Необразцового Порядка
Наталья Монахова
09:49 07.06
4 4245
Общее
Майнинговая ферма в многоквартирном доме по адресу
E- Trek
16:01 13.06
4 3886
Общее
Аварийная служба
максмакс
14:01 16.06
1 2401
Общее
Футбольное поле в сквере Волкова
nikol
07:42 19.06
0 1775
Общее
Шокирующее увольнение директора МБОУ Гимназии г. Обнинска Сухарева Александра Егоровича
Дарья Суханова
11:55 03.07
0 330
Фото Пользователь Посты
Геннадич 193
ajax 141
maksemss 89
nikol 38
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
Белый Орёл 24
colorkaluga 24
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
drughunter 5038
Геннадич 26625
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13856
best 7886
Колумнисты
Анастасия Каторгина
“Фонтаны, старинные церкви и воздушная тревога: чем запомнился Липецк на День Победы ”
12:00 22.05
1 6286
Александр Лапин
“Великая русская дуга: как путешествие по рекам России помогло погрузиться в ее историю”
10:03 21.05
0 5095
Алексей Мекрюков
“Калужский биатлонист Дмитрий Уланов: "Патроны начали взрываться"”
11:01 09.04
1 9694
eyJpdiI6Im90Sll2ZGllYm12V3doZ1IvUk0wWmc9PSIsInZhbHVlIjoiTXo0bTBpODdTb1hudjZlN05mN0FXQzJ1NUxHNHU1bFkvMGNaRzFta2FMc3RwSkZiZTJqc1IyZUkzQkRpdzVoRGZyTElHUjhJWnhhZjU4VHArOEpLU3JUdUQ2UmdpSlFHaWJtZ0Q5TkcwYUN2ck0yeGRyOUZIUEVlMURzSzNIS0h0ZEFzZWtxdDlzMHZ4ZFdzY3crNkQwT3pHV3luTHVGeER0NFRxS1U4amppRkY4VHhtVE1qTUJtUTM4M3diV3IrTkZjSE1WamE2YlMrcEJ0TlI4TDZVS0crVDNWbDdYSWplZ3VNUlFQYXRPVWRTTXZ0VDA0YVNXamNFZGpUdkUxQ3BydUFNS0xkWHFLMkhIYmhXSERvYkFzR1RGY0RmZUdTNmw5S3RuM2dqWDdkY3VXMjhYdG94UkUrUjllN3c5QWlCL2lwa2twSlJnd2ZiZXBGL3B5dFdrN0NrdHF4dHlDWlV4Qk41UWs5T1BaQ2JNKzVtTlZ6TytYMDhudytmZ1kwK2lEaXVGUC9pbkFBRUNLSThmcnRkZVFMaXUrcXl1czRlbEdFUi9oOGVUaWRSZzFUdWNwTjh0QlFhdkkzejJNSCIsIm1hYyI6ImYyYTc1MzYyMTgzMzRhODVlMzRjOGVlMjIwZjk4YmI0ODc1MWJjM2JhZTc0ODk5ZDkyNjk3Zjk3YjQ3NTEyYjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+