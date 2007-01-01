Общество встало на защиту директора школы, но помочь ему бессилен даже Бастрыкин

В Калужской области разгорается очень показательный скандал с увольнением директора МБОУ «Гимназия».

В нашу редакцию обратился коллектив МБОУ «Гимназия» с просьбой рассказать об увольнении директора Александра Сухарева, который занимал свой пост на протяжении 17 лет.

Причины увольнения до сих пор непонятны ни самому Александру Сухареву, ни учителям, ни родителям.

Вице-мэр по образованию Обнинска Татьяна Валерьевна Волнистова объявила о расторжении трудового договора 1 июля. Среди причин была названа ротация кадров.

Учителя возмущены

Педагоги Гимназии обратились к министру образования Калужской области Александру Аникееву с просьбой разъяснить причины увольнения, но он ответил, что нужно с уважением относиться к этому решению и «понимать многоаспектность работы школы».

- Согласно Трудовому кодексу и содержанию трудового договора, учредитель имеет право прекращать рабочую деятельность руководителей без указания причин в досрочном порядке, - рассказала нам одна из учительниц школы нюансы работы системы образования. - Однако педагогический коллектив Гимназии, учащиеся, выпускники, родители и многие другие неравнодушные обнинцы, категорически не согласны с принятым решением, а полученные объяснения никого не удовлетворяют. На данный момент подписываются бумаги, петиции, обращения в различные инстанции с требованием оставить директора.

Учителя обратились с коллективным письмом в управление общего образования, администрацию города, к губернатору Владиславу Шапше. Гимназисты устроили массовую рассылку с хэштегом: #вернитеСухарева.

Интересно, что, как утверждают работники школы, приказ об увольнении подписан 28 июня, а 29 числа Александр Сухарев, ничего не подозревая об увольнении, выдавал школьникам аттестаты.

Вот так сам директор отреагировал на произошедшее:

- Дорогие коллеги, друзья, родители, ребята! Большое спасибо за поддержку, планировал с вами продолжать развивать любимую Гимназию, но сегодня мне вручили постановление Администрации города о расторжении трудового договора со мной и назначении директором Гимназии с 4 июля Куриленко Елены Владимировны, - пишет теперь уже бывший директор. - На постановлении написал, что с ним не согласен, причины расторжения договора мне не озвучили… заявление об уходе по собственному желанию не писал. Уголовных дел, связанных с моей деятельностью, не было и нет.

Причина возмущений

Педагоги рассказали нам, что их Гимназия – это и есть Александр Сухарев. Именно при нем учреждение добилось стабильно высоких результатов ЕГЭ, многократных побед на разных этапах Всероссийской олимпиады школьников, поступления выпускников на бюджетные места в лучшие высшие учебные заведения.

Также школа вошла в списки лучших по данным RAEX.

Учителя сразу же отвезли его в Управление образования. А во вторник, 2 июля, педагоги встретились с вице-мэром по образованию Татьяной Волнистовой.

- Мы пришли сами, - рассказали учителя Гимназии. - Попросили разъяснений на подобные скоропостижные, тайные и бездумные решения. На что получили ответ, что она просто исполнитель, ничего не решает, договор прервал работодатель, что причина - ротация. Мы пытались объяснить, что у нас не просто школа, а гимназия с традициями и такие поступки просто неразумны. Что у нас Александр Егорович становился директором после того, как поработал у нас учителем, завучем... Что нужна преемственность... Письменное обращение от коллектива Волнистова взяла, пообещав, что передаст наши пожелания и обращение мэру нашего города.

Судя по постановлению, на место Александра Сухарева планируют поставить Елену Куриленко. До этого назначения она работала завучем школы №16 Обнинска. Многие родители и учителя уже активно протестуют против этой кандидатуры, а кто-то уже даже написал обращение к председателю СУ СК России Александру Бастрыкину.

Сегодня учителя подали запрос в Администрацию о проведении пикетирования.

Системная проблема

Хоть душою мы всецело на стороне общественности, но, увы, не сомневаемся в том, что директора в должности не восстановить. И Бастрыкин ничего не сможет сделать в этой ситуации.

Действительно, как и говорили учителя, не только с директором обнинской Гимназии, но и в школах всей Калужской области уже давно трудовые договоры составлены так, что любого директора в любой момент можно уволить без всякого объяснения причин в полном соответствии с законом.

Многие справедливо считают такую практику порочащей систему. И нам, людям профессии, которая обязывает понимать глубинные процессы формирования общественного мнения, с этим невозможно не согласиться.

Молчаливое увольнение любого руководителя, пользующегося авторитетом и народной любовью «без объяснения причин в строгом соответствии с законом», открывает широкое пространство для кривотолков на тему кумовства, коррупции, личной мести, зависти и прочая, прочая, прочая.

А главное – противопоставить этим кривотолкам системе абсолютно нечего, так как схема замалчивания причин принятия решений полностью связывает ей руки.

И, как очень печальное следствие всего этого действа, в массовом сознании дискредитируется не просто система, но закон в принципе. Он в сознании людей, уверовавших в правдивость кривотолков, представляется инструментом, который используется, чтобы гнобить честных людей и защищать тех, у кого рыльце в пушку.

И изменить эту версию реальности Бастрыкин абсолютно бессилен. Что-то сделать в этом вопросе может только та система, который описанный выше процесс породила.

Тем более, что эти изменения назрели уже давно. Как минимум в 2020 году, когда тогда только-только избранный губернатор провозгласил путь на полную открытость власти перед народом и подробное разъяснение этому самому народу причин своих решений.

И нам совершенно непонятно, как так получилось, что через 4 года все еще существуют явления, которые умножают этот, вне всякого сомнения, единственно правильный курс, на ноль?