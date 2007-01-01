Какие фонтаны Калуги нравятся любителям искупаться больше других

Калугу накрыла адская жара и по старой доброй традиции калужане потянулись к водоемам.

И в первую очередь - фонтанам.

Во вторник, 2 июля, мы прошлись по этим традиционным местам купания калужан и выяснили, какие из них наиболее популярны.

Призывно журчащие островки

Городских фонтанов в областном центре сегодня 15. Пять из них общенародно признаны наиболее востребованными. Мы обошли их все.

Начали с «Торнадо» на площадке у памятника 600-летия Калуги, так называемого Шарика. Честно говоря, мы ожидали увидеть там больше желающих освежиться.

Над бьющими струями во вторник веселилась лишь пара совсем маленьких детей и пара молодых людей. Рядом, на скамеечке, о чем-то весело щебетала компания девушек. Вполне допускаем, что вечером здесь становится многолюднее.

А вот цветомузыкальный фонтан в сквере ТЮЗа полон. Там весело и шумно. Ребятня самозабвенно бегает и катается по прохладным плитам сооружения, взвизгивая от восторга после очередного фонтанчика из земли. Кстати, рядом сидели и их родители. Видимо они не видели ничего опасного для такого охлаждения своих детей.

Не для людей

Фонтан у сквера медсестер на Кирова иногда также пользуется популярностью у людей. В ожидании общественного транспорта там любят аккуратно «помочить ножки» распаренные от хождения по раскаленным улицам Калуги.

Любят в него и вылить всякого пенного для красоты.

Однако в день нашей инспекции, этот фонтан был пуст. Лишь одинокий гордый голубь важно прохаживался по его парапету.

Каскад фонтанов на Театральной площади тоже был немноголюден. Кое-кто довольствовался брызгами у центральной чаши, да мочил ладони.

При этом в тени деревьев, на скамейках было довольно много отдыхающих.

Пустой оказалась и чаша фонтана на площади Победы. Мы заметили лишь пару девочек, играющих в куклы у воды.

Таким образом, в центре города самые популярные фонтаны - у Шарика и в сквере ТЮЗа.

Однако, как показывает история, раньше огромной популярностью пользовались фонтаны у театра и на площади Победы.

Предположим, что потеря популярности у первого связана как раз с появлением более подходящего для охлаждения фонтана в сквере юного зрителя. А вот площадь Победы вангуем попросту боятся использовать для купания после череды скандальных возмущений патриотически (или псевдопатриотичской, либо ура-патриотической, – кому как нравится) настроенной общественности.

Как бы то ни было, предлагаем вам вспомнить как было на этих двух фонтанах раньше, и как сейчас.

Было: 23 июня 2018 года. Резвящаяся детвора - норма. Стало: 2 июля 2024. В фонтане ни души.

Было: 16 июня 2017 года. Фонтан на Театральной площади любили не только десантники. Стало: 2 июля 2024-го. В фонтане только вода и голуби. Да и те - памятник.

Из фонтана в больницу

Роспотребнадзор каждый год напоминает, что купание в городских фонтанах может быть небезопасным для здоровья.

- Вода в фонтанах не проходит очистку и обеззараживание, кроме этого в воде, бывает, купаются уличные собаки и птицы, - разъясняют в ведомстве. - Жара как нельзя способствует ускоренному размножению в чашах фонтанов различных опасных микроорганизмов. После таких водных процедур вполне возможно подхватить кишечную или респираторную инфекцию или конъюнктивит.

В стоячем «компоте» фонтанов не исключено водятся и другие вредные для организма микроорганизмы. В результате, после купания можно подхватить что угодно, вплоть до гепатита А.

В управлении городского хозяйства Калуги нам подтвердили, что во всех городских фонтанах способ подачи воды цикличный, ежедневно проводятся работы по очистке чаши фонтанов. За качество подаваемой воды отвечает водоканал.

- Купание в фонтанах не безопасно, но «Торнадо» и ТЮЗ – фонтаны пешеходные, поэтому в жару его часто используют, чтобы освежиться, - пояснили специалисты городского хозяйства Калуги. - В других фонтанах не безопасно, потому что дети могут пораниться о форсунки и другие элементы фонтана.

Что в итоге: стоит или нет лезть в фонтан, даже если вы Вольдемар из «Афони», решать только самим калужанам.

Наш же совет – лучше дойти до домашнего душа или съездить на проверенные пляжи, где есть вся инфраструктура и вода безопасна. Список этих мест тоже опубликовал Роспотребнадзор.

Это водоем в Лаврово-Песочне, Андреевский карьер, Рождественские пруды и Нижняя Вырка.