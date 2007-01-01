Шляпы, диадемы и перья: яркие образы выпускников 2024 года

Парни в головных уборах, нежные или стильные образы девушек, деловые брючные костюмы и акцент на прическе, - какие наряды были у выпускников.

В субботу, 29 июня, в Калуге состоялось шествие выпускников. По традиции, вечером по центральным улицам города в праздничных нарядах прошли еще вчерашние школьники.

Ребята, сдавшие экзамены, могли в этот вечер расслабиться и отдохнуть от волнений, порадоваться солнцу, лету и погоде, вместе с одноклассниками и педагогами попрощаться с детством, а потом встретить первый рассвет взрослой жизни.

Выпускники 2024 – яркие, веселые, энергичные и целеустремленные ребята. С некоторыми из них нам удалось пообщаться до начала шествия. Какие наряды выбирали парни и девушки? Как у них прошла пора экзаменов и куда пойдет учиться калужская молодёжь? Подробности - в нашем репортаже.

Роман, школа № 50:

- Костюм на выпускной вечер подбирал сам. Головные уборы обычно не ношу, это моя первая шляпа. Изначально хотел заказать себе зеленый костюм, но произошли некоторые проблемы и вместо зеленого получил коричневый. Но смотрится не хуже. Экзамены сдал успешно. Поступать буду в Питер в два вуза на IT-направление. Сегодня настрой позитивный, настроение отличное. Радуюсь празднику.

Роман выбрал классическую мужскую шляпу и перчатки.

Ирина Таирова, школа № 29.

- Мой сегодняшний образ полностью соответствует моему стилю по жизни. Стильно, лаконично – это мое. Я бы сказала некий минимализм. Я считаю, это очень красиво.

Все задуманное мною реализовалось, экзамены сдала на отлично, хочу поступать в Москву, в один из лучших университетов страны. В середине июля у меня вступительные испытания, надеюсь, все получится. Я и мои одноклассники готовы отметить окончание долгого одиннадцатилетнего пути. С нами наши педагоги, они нас поддерживают, и мы им безмерно благодарны.

Ахмед Дахмаль, Ангелина Чистова, Ульяна Мамошкина, Дарья Плахова, школа № 16.

Ахмед, Ангелина, Ульяна, Дарья.

- Мой образ – что-то взяла в интернете, что-то подсказали, - говорит Ангелина. - Мне в этом комфортно. Только жарковато, правда. Платье шили на заказ.

- Я изначально хотела красное платье, это мой цвет, и многие говорят, что мне он идет, - говорит Ульяна. - Поэтому искала свой красный во всех магазинах. И наконец-таки нашла. Красный мне откликается, думаю, этот цвет созвучен моей душе.

Внутренней энергии Ульяны созвучен красный цвет.

- Я заведомо выбирала платье под цвет аттестата, поэтому оно бордовое, - рассказывает Даша. - Тяжело ли дался красный аттестат? На самом деле, если учиться, делать все домашние задания, то все будет легко.

Утонченная Дарья закончила школу с красным аттестатом.

Екатерина, школа № 50.

- Мне хотелось быть яркой на выпускном вечере. Я знала, что будет солнышко, поэтому платье выбрала именно такое, искрящееся. Стразы для волос мне привезли всего за час до выхода в школу, было волнительно. Переживала, будут ли держаться. В повседневной одежде я тоже люблю добавлять какую-то изюминку. Поступать буду в Орел в институт МВД на следователя по целевому направлению. Работать вернусь в Калугу.

Екатерину в сверкающем в лучах солнца платье было видно издалека.

Наталья Бойко, школа № 29.

- Выпускное платье отчасти отражает мой характер и оно красивое. Хочется выглядеть по-особенному на выпускной. Мне радостно, настроение поднимается, самое страшное - экзамены - позади. Я буду поступать в юридический на юриста, криминалиста.

Юлия, школа № 50.

- Центральной в создании моего образа стала диадема, я ее купила заранее, самую первую. И уже с ориентиром на нее приобреталось все остальное. Все подбирала абсолютно сама. Дополнительных знаний в области стиля у меня нет. Насмотренность, видимо, сыграла роль - я модель. Поступать буду в Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова на репродуктолога.

Диадема стала яркой деталью в образе Юлии.

Богдан ИСМАИЛОВ, школа № 5.

- У меня классический стиль. Костюм выбирала мама, – добавляет молодой человек. - Ощущаю себя отлично, правда, жарко немного. Атмосфера сегодня очень хорошая. Экзамены сдал хорошо, по баллам достаточно. Хочу поступить на стоматолога в Смоленский государственный медицинский университет.

Богдан выглядит стильно, молодому человеку комфортно в выпускном костюме.

Екатерина, школа № 50.

- Образ на выпускной я подбирала сама. Мне в брюках намного комфортнее, чем в платье, поэтому для меня выбор был очевиден. Плюс, честно говоря, мне очень не хотелось переодеваться второй раз, что тоже добавило аргументов в пользу брючного костюма. У нас была торжественная часть, теперь, вот, шествие и еще вечером запланирован ресторан. Я буду поступать в РГГУ на направление «зарубежное регионоведение». Мне интересно изучать языки, право, экономику. Экзамены сдала немного хуже, чем рассчитывала, но в целом достойно.

Брючный костюм дополняет серьезную и целеустремленную Екатерину.

Александра и Варвара, школа № 29.

Саша и Варя в созвучных образах: девушки сделал выбор в пользу нежных оттенков и романтичного исполнения..

- У меня впереди еще пересдача, но трудности закаляют, - говорит Александра. - Как подбирала образ на выпускной? Я просто выбрала то самое платье, которое сразу понравилось. Мне в нем очень комфортно.

Анастасия, школа № 16.

- Я изначально знала, что у меня будет корона, а все остальное уже подбирала к ней. Волнение ощущалось на последнем звонке, сейчас уже нет. Поступать буду по целевому направлению на прокурора.

Настя мечтала о короне в выпускной вечер.

Алина, школа № 16.

- А я хотела шляпку канотье, но с ней не сложилось, потому что я увидела платье, влюбилась в него, и пришлось уже все под него подбирать. Я сначала иду на пересдачу по биологии, а потом хочу поступать в КГУ.

Полина, школа №45.

- Образ – моя идея. Он собирательный, там что-то понравилось, здесь что-то подсмотрела. Вот и объясняла швее, что хочу. Результатом довольна. Это определенно мой стиль, он созвучен моему внутреннему ощущению. Поступать буду в Питер на бизнес-аналитика, маркетинговую аналитику, экономику.

Утонченная Полина шила платье на заказ. Фасон придумала сама.

Андрей, школа № 23.

- Я выдохнул, как только пришли результаты экзаменов. Теперь наслаждаюсь моментом, отдыхаю и веселюсь. У меня направление физмат, поступаю в калужский Бауманский, наш самый лучший вуз.

Образ для выпускного вечера выбрал я, сам этим занимался. В повседневной жизни головные уборы практически не использую, но сегодня захотелось.

Андрей не первый молодой человек, который пришел на вечер в шляпе - и не прогадал.

Ниже выкладываем фото шествия выпускников 2024 года.