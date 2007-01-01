Шляпы, диадемы и перья: яркие образы выпускников 2024 года
В субботу, 29 июня, в Калуге состоялось шествие выпускников. По традиции, вечером по центральным улицам города в праздничных нарядах прошли еще вчерашние школьники.
Ребята, сдавшие экзамены, могли в этот вечер расслабиться и отдохнуть от волнений, порадоваться солнцу, лету и погоде, вместе с одноклассниками и педагогами попрощаться с детством, а потом встретить первый рассвет взрослой жизни.
Выпускники 2024 – яркие, веселые, энергичные и целеустремленные ребята. С некоторыми из них нам удалось пообщаться до начала шествия. Какие наряды выбирали парни и девушки? Как у них прошла пора экзаменов и куда пойдет учиться калужская молодёжь? Подробности - в нашем репортаже.
Роман, школа № 50:
- Костюм на выпускной вечер подбирал сам. Головные уборы обычно не ношу, это моя первая шляпа. Изначально хотел заказать себе зеленый костюм, но произошли некоторые проблемы и вместо зеленого получил коричневый. Но смотрится не хуже. Экзамены сдал успешно. Поступать буду в Питер в два вуза на IT-направление. Сегодня настрой позитивный, настроение отличное. Радуюсь празднику.
Ирина Таирова, школа № 29.
- Мой сегодняшний образ полностью соответствует моему стилю по жизни. Стильно, лаконично – это мое. Я бы сказала некий минимализм. Я считаю, это очень красиво.
Все задуманное мною реализовалось, экзамены сдала на отлично, хочу поступать в Москву, в один из лучших университетов страны. В середине июля у меня вступительные испытания, надеюсь, все получится. Я и мои одноклассники готовы отметить окончание долгого одиннадцатилетнего пути. С нами наши педагоги, они нас поддерживают, и мы им безмерно благодарны.
Ахмед Дахмаль, Ангелина Чистова, Ульяна Мамошкина, Дарья Плахова, школа № 16.
- Мой образ – что-то взяла в интернете, что-то подсказали, - говорит Ангелина. - Мне в этом комфортно. Только жарковато, правда. Платье шили на заказ.
- Я изначально хотела красное платье, это мой цвет, и многие говорят, что мне он идет, - говорит Ульяна. - Поэтому искала свой красный во всех магазинах. И наконец-таки нашла. Красный мне откликается, думаю, этот цвет созвучен моей душе.
- Я заведомо выбирала платье под цвет аттестата, поэтому оно бордовое, - рассказывает Даша. - Тяжело ли дался красный аттестат? На самом деле, если учиться, делать все домашние задания, то все будет легко.
Екатерина, школа № 50.
- Мне хотелось быть яркой на выпускном вечере. Я знала, что будет солнышко, поэтому платье выбрала именно такое, искрящееся. Стразы для волос мне привезли всего за час до выхода в школу, было волнительно. Переживала, будут ли держаться. В повседневной одежде я тоже люблю добавлять какую-то изюминку. Поступать буду в Орел в институт МВД на следователя по целевому направлению. Работать вернусь в Калугу.
Наталья Бойко, школа № 29.
- Выпускное платье отчасти отражает мой характер и оно красивое. Хочется выглядеть по-особенному на выпускной. Мне радостно, настроение поднимается, самое страшное - экзамены - позади. Я буду поступать в юридический на юриста, криминалиста.
Юлия, школа № 50.
- Центральной в создании моего образа стала диадема, я ее купила заранее, самую первую. И уже с ориентиром на нее приобреталось все остальное. Все подбирала абсолютно сама. Дополнительных знаний в области стиля у меня нет. Насмотренность, видимо, сыграла роль - я модель. Поступать буду в Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова на репродуктолога.
Богдан ИСМАИЛОВ, школа № 5.
- У меня классический стиль. Костюм выбирала мама, – добавляет молодой человек. - Ощущаю себя отлично, правда, жарко немного. Атмосфера сегодня очень хорошая. Экзамены сдал хорошо, по баллам достаточно. Хочу поступить на стоматолога в Смоленский государственный медицинский университет.
Екатерина, школа № 50.
- Образ на выпускной я подбирала сама. Мне в брюках намного комфортнее, чем в платье, поэтому для меня выбор был очевиден. Плюс, честно говоря, мне очень не хотелось переодеваться второй раз, что тоже добавило аргументов в пользу брючного костюма. У нас была торжественная часть, теперь, вот, шествие и еще вечером запланирован ресторан. Я буду поступать в РГГУ на направление «зарубежное регионоведение». Мне интересно изучать языки, право, экономику. Экзамены сдала немного хуже, чем рассчитывала, но в целом достойно.
Александра и Варвара, школа № 29.
- У меня впереди еще пересдача, но трудности закаляют, - говорит Александра. - Как подбирала образ на выпускной? Я просто выбрала то самое платье, которое сразу понравилось. Мне в нем очень комфортно.
Анастасия, школа № 16.
- Я изначально знала, что у меня будет корона, а все остальное уже подбирала к ней. Волнение ощущалось на последнем звонке, сейчас уже нет. Поступать буду по целевому направлению на прокурора.
Алина, школа № 16.
- А я хотела шляпку канотье, но с ней не сложилось, потому что я увидела платье, влюбилась в него, и пришлось уже все под него подбирать. Я сначала иду на пересдачу по биологии, а потом хочу поступать в КГУ.
Полина, школа №45.
- Образ – моя идея. Он собирательный, там что-то понравилось, здесь что-то подсмотрела. Вот и объясняла швее, что хочу. Результатом довольна. Это определенно мой стиль, он созвучен моему внутреннему ощущению. Поступать буду в Питер на бизнес-аналитика, маркетинговую аналитику, экономику.
Андрей, школа № 23.
- Я выдохнул, как только пришли результаты экзаменов. Теперь наслаждаюсь моментом, отдыхаю и веселюсь. У меня направление физмат, поступаю в калужский Бауманский, наш самый лучший вуз.
Образ для выпускного вечера выбрал я, сам этим занимался. В повседневной жизни головные уборы практически не использую, но сегодня захотелось.
Ниже выкладываем фото шествия выпускников 2024 года.
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