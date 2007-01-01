Калужская область: от Петра I до наших дней . Вспомним историю в день 80-летия региона

Регион празднует 80-летний юбилей.

5 июля 1944 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Калужской области в составе РСФСР».

В состав нашей области вошли 27 районов из Смоленской, Орловской и Тульской областей.

Областным центром стала Калуга.

Несколько веков назад

Началом образования Калужского края можно считать 1719 год. Тогда Пётр I выделил Калужскую провинцию в составе Московской губернии. А Калуга стала провинциальным центром.

В 1776 году императрица Екатерина II повелела создать Калужское наместничество, наместником сделала Михаила Кречетникова. 10 марта 1777 года города Калужского наместничества получили гербы.

При Кречетниковев в 1777 году был составлен регулярный план застройки Калуги, до этого город был преимущественно деревянным. Его автором стал Петр Никитин.

Дополнил план Никитина губернский архитектор Ясныгин. Заново были проложены улицы Московская (Ленина), Ильинская (Кутузова), Никольская (Луначарского), Садовая (Кирова).

Построен Каменный мост, Троицкий собор, Присутственные места. Началось строительство Гостиного двора, которое продолжалось почти 40 лет.

Были открыты учебные заведения для купеческих и мещанских детей. Появились калужский театр, больница, богадельня, дом сумасшедших, дом для инвалидов и аптека.

А чиновники должны были работать так: «Быть по одному в наместническом правлении дежурному, который должен наблюдать, чтобы приказные служители каждый к своей должности не ­поз­же шести часов пополуночи являлись.

Выходить по выезде присутствующих, не ранее двух часов пополудни, потом пополудни же приходить в пять часов, выходить в 11-м часу, ежели дела требовать будут».

То есть, являться на работу в 6 часов утра. Выходить на обед не ранее 14 часов, и только после того, как уйдут посетители. Затем приходить на работу к 17 часам и, если много дел, сидеть до 22 часов.

Стала губернией

Новый этап в истории области начался в 1796 году, когда Павел I подписал указ об образовании Калужской губернии.

Самые тяжелые дни губернии выпали на 1812 год и Первую мировую войну.

Во время Отечественной войны калужане жертвовали для армии оружие, вещи, провиант и собрали более 150 000 рублей. Формировалось ополчение, надо было охранять границы губернии.

На территории губернии располагался Тарутинский лагерь, прошли знаменитые Тарутинское и Малоярославецкое сражения.

Сражение под Малоярославцем явилось крупной стратегической победой русской армии, которая завладела инициативой, не допустила выхода противника в южные губернии и вынудила его к отступить по Смоленской дороге.

В конце ХIХ – начале ХХ века Калужская губерния активно развивалась, открываются заводы и фабрики, благоустраиваются города.

Когда началась Гражданская война, Калужский край трижды оказывался на военном положении. С началом Первой Мировой войны Калуга становится крупным тыловым и военно-госпитальным центром. В губернии — недостаток продовольствия и забастовки.

Но после войны производство восстанавливается. К 1940 году только в Калуге действовало 35 фабрик и заводов, на которых работало свыше 15 тысяч человек.

Просуществовала Калужская губерния до 1929 года и была упразднена, её территорию поделили между Московской и Западной областями. Калуга в 1937 году стала окружным, а затем районным центром.

Война и оккупация

1941 год. В первые месяцы Великой Отечественной войны на фронт ушло 25 тыс. калужан.

Осенью 1941-го на калужскую землю пришли фашисты. Начались бои на Ильинских рубежах.

Подвиг у села Ильинское (Малоярославецкий район) совершили подольские курсанты, значительное время сдерживавшие фашистов, рвавшихся к Москве со стороны Варшавского шоссе.

Выигранное время позволило создать новый рубеж обороны и перебросить резервы для защиты столицы.

Во время войны в нашей области было разграблено и уничтожено 3400 колхозов, 119 совхозов, 47 МТС с 900 тракторами, 2300 общественных построек.

Окончательное освобождение Калужского края произошло 17 сентября 1943 года.

После войны

Мирная жизнь налаживалась. Меньше чем за полгода образованы правоохранительные и финансовые органы, начинает работу пожарная охрана и даже областной кинопрокат. Открываются музыкальные училища, филармония, художественный музей.

Возрождалась и промышленность. К 1950 году в области насчитывалось 14 крупных предприятий, в том числе Калужский турбинный завод, комбинат синтетических душистых веществ, Балабановский кирпичный завод, Калужский стекольный завод, щебзавод №1, фабрика «Аккорд».

За несколько послевоенных десятилетий старые предприятия были реконструированы, построены новые. Калужская продукция экспортировалась со «Знаком качества» в 90 стран мира.

Был построен первый наукоград – город Обнинск, запущена первая в мире промышленная атомная АЭС.

Калужская область в 1967 году была награждена орденом Ленина, а в 1971 году – орденом Трудового Красного Знамени.

Новые проекты

В настоящий момент в Калужской области 24 района, в ее состав входят 28 городских и 258 сельских поселений. Площадь – 29 800 км. Проживает в области 1 068 410 человек.

Область имеет репутацию одного из самых экономически развитых и инвестиционно привлекательных регионов страны. С 2006 года в экономику региона привлечено 1,6 трлн. рублей, открыто 120 крупных предприятий. Работают индустриальные и технопарки.

Свои проекты в калужском крае реализуют более 260 компаний из разных стран и регионов. Построен первый в стране федеральный технопарк профобразования.

Возобновил работу калужский аэропорт, открыто движение по Южному и Северному обходу Калуги. У нас 50 музеев и 4000 памятников истории и культуры.