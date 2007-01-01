«В память о погибших лётчиках мой дед посадил четыре липы». Калужанка рассказала историю родной деревни

Детство калужанки Татьяны Васильевна провела в деревне Курово Перемышльского района.

Сейчас у Татьяны в Курово никого не осталось.

Но она все равно приезжает туда, чтобы походить по родным местам.

Недавно Татьяна стала изучать историю деревни в архиве и нашла много интересной информации, которой поделилась с нами.

- Деревня Курово стоит на бывшем тульском тракте, в 34 км от Калуги, - рассказывает Татьяна. - Отсюда идет моя родословная по материнской линии.

В деревне Курово сохранился дом деда Татьяны, правда, теперь он давно заброшен.

-На карте «Топографического описания Калужского наместничества» за 1785 год и деревня и тракт уже обозначены. Большинство домов расположены по левую сторону от быстрой речки Куровки.

А правая часть деревни – Карповка, как называют её жители, – красиво раскинулась на возвышенности.

Речка, берущая начало за Курово, пробежав около пяти километров мимо деревень Басово, Зенилово, Пески, впадает в Оку. В 1950-х годах на Куровке вырыли пруд, здесь любили отдыхать местные жители. Но сейчас он зарос и пришел в запустение.

С южной стороны от деревни – поле, за ним начинаются большие леса, которые славятся грибами и ягодами.

В противоположную сторону от Курово, примерно в километре, проходит Тульская трасса, построенная в конце 1960-х годов, строили её не по положенному пути, а, что называется, с чистого листа – по полям, перелескам, оврагам. Старый тульский большак стал просёлочной дорогой.

Столетняя липа в Курово – памятник природы. Старинный тракт – теперь проселочная дорога.

Работали на земле

- В ХIХ веке Курово принадлежало помещикам Синявинским и помещице Вяземской. Деревня относилась к Лосенской волости Калужского уезда.

Её жители были прихожанами церкви Успения Пресвятой Богородицы, находившейся в трёх верстах от Курово, в селе Макарово. Деревянная церковь была построена в 1722 году, имела два престола.

А каменное строительство началось в 1887 году, с тремя престолами. Первый был освящен 1 августа 1887 года, два других – 4 октября 1892 года. А старую деревянную церковь разобрали.

Согласно клировым ведомостям церквей Лихвинского уезда за 1862 год, в 29 дворах деревни Курово проживало 122 мужчины и 130 женщин. А в 1893 году в 38 дворах – 170 мужчин и 182 женщины.

Занимались в основном работой на земле. Кроме зерновых культур и овощей выращивали лен, который сами обрабатывали и ткали холосты.

Престольный праздник в Курово и окрестных деревнях – Успение Пресвятой Богородицы – 15 (28 августа). Он и Пасха были самыми почитаемыми.

С 1918 года некоторым волостям и селам стали давать имена известных революционеров. Лосенская волость была переименована в Лассальскую

В 1929 году административной реформой были упразднены губернии, уезды и волости. С этого времени и до 1944 года деревня Курово была единицей Дугненского района Тульской области, а с 1968 года стала относиться к Перемышльскому району.

Деревенская школа

- В деревне была школа. Её кирпичное здание сохранилось до сих пор.

В разные годы в ней преподавали Ольга Семёновна Осинкина, Алексей Семёнович Стоянкин, Василий Александрович Орлов, Мария Афанасьевна Георгиевская, Анна Петровна Морозович.

После декретов о школьной реформе в куровской школе на 1 декабря 1918 года имелось 4 отделения (класса). Ходили в неё только куровские ребята: 22 мальчика и 8 девочек. Девочек было мало, потому что они были заняты домашним трудом, в основном пряли.

Учлись в школе 4 года. С 1920-х годов школа стала уже семилетней. Кроме основных предметов здесь преподавали ручной труд (плетение корзин, витьё веревок, починка одежды, а также садоводство, огородничество, пчеловодство).

Старая школа в Курово. Она была построена в 1930-е годы ХХ века.

Во время войны

- Дома у жителей Курово были кирпичными, построены они в 1930-е годы. Сохранились они почти все, так как деревня не была сожжена немцами во время войны. Когда они наступали на Тулу, то недолго стояли в деревне, а в доме моих родных находилась их радиостанция.

До прихода фашистов в деревню пригнали колхозных коров из-под Смоленска. Жители хотели разобрать их по своим дворам. Но пришедшие немцы стали отбирать скотину.

Женщины говорили: «Моя, моя корова», но немцы кричали: «Матка, коллектив, коллектив». И забивали скот. Немцы ненавидели колхозы, как и все созданное в Советском Союзе.

В декабре 1941 года фашисты отступали от Тулы, в которую их не пустили. Замерзшие и голодные, они забегали в дома жителей деревни, хватали еду и теплую одежду.

Курово и близлежащие деревни сжечь не успели, наступление Красной Армии было стремительным. Но фашисты заминировали мост через овраг и речку Куровку.

Местные подростки, увидев мину и не зная, что это, решив, что нашли коробку с ценностями, взялись распиливать её. Раздался страшный взрыв. Погибли 7 человек, в том числе две девушки, чистившие рядом дорогу, и проходивший мимо парень.

Во время войны в Курово на поляне, что напротив дома моих родных, располагался временный советский аэродром. Однажды, взлетающий с него самолет, потерпел аварию.

Весь экипаж – 4 лётчика - погиб. Их похоронили напротив дома моих родных. Мой дед, Андрей Артёмович Андрианов, посадил около их могил 4 липы.

Позже останки летчиков перезахоронили в братскую могилу. А липки выросли и по сей день стоят вдоль большака и напоминают о войне.

Совхоз обонкротился

- Послевоенные годы для жителей Курово, как и для всего нашего народа, были нелегкими. Но мирная жизнь постепенно налаживалась.

Куровцы работали в совхозе Макаровский. Но в феврале 1965 года из двух выделившихся из этого совхоза отделений образовался совхоз Куровский с центром в деревне Песочня.

Общая площадь его земель составляла 5138 гектаров. В состав совхоза входило 10 населенных пунктов, имелось 6 бригад, животноводческие фермы, ремонтно-механические мастерские. У совхоза было молочно-мясное направление.

В самом Курово было два коровника, некоторое время располагалось и зернохранилище. На совхозных полях выращивали рожь, овёс, кукурузу.

В селе Макарово работала совхозная хлебопекарня и свежеиспечённый хлеб продавали в Курово и окрестных деревнях.

В конце 1960-х годов в сильнейшие весенние половодья, когда дороги были залиты и автобусы не ходили, с калужского аэродрома на построенный до войны макаровский аэродром летали и перевозили пассажиров самолеты- кукурузники. Называли их так, потому что с них удобрялись посевы на совхозных полях.

А уже с макаровского аэродрома до Курово добирались пешком или на тракторе.

В 2002 году куровский совхоз обонкротился и перестал существовать. Сейчас в деревне проживают в основном дачники.

С селом Курово у меня связаны светлые воспоминания, я приезжала туда на каникулы к родным. И о деревне написала стихотворение:

Здесь солнце ярче, небо чище,

Сады пышнее и нарядней –

Стоят, деревню украшая,

Плоды в них слаще, ароматней

Леса большие тайной манят,

В них пенье птиц неповторимо…

Здесь речка звонче и прозрачней

Бежит к Оке неутомимо.

Деревня видела немало,

Давно стоит она – столетья.

И тяжкий труд, и крепостное право,

И голод в годы лихолетья.

Жизнь новую – без бар, господ,

И страшный сорок первый год,

И слёзы матерей, сынов на битву провожавших,

И по дороге старой тульской – фашистов, спешно отступавших…

Деревня Курово - Калужская земля.

Мой дед и прадеды родились,

Жили и умерли на ней.

Здесь мои корни и часть души моей.