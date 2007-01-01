Калужский фотоохотник до 11 часов сидит в укрытии ради удачного кадра

Уже более 60 лет калужанин Константин Ширяев занимается фотоохотой.

Снимал природу в Крыму, Воронежской области. Продолжает фотографировать в Калужской области.

Чтобы сделать удачный снимок, он, если надо, встает в 4 утра и до заката может сидеть в укрытии.

Дома у него более 1872 папок со снимками, множество фото на стенах. Выкладывает снимки и в интернет, в соцсети.

«Внимательно за всем смотрел»

О своем увлечение Константин Ширяев рассказал на творческой встрече в библиотеке им. Белинского.

Родился он в Крыму, в Бахчисарае. Снимать начал с 12 лет, когда мама подарила ему первую зеркалку - «Зенит».

- Я в детстве болел менингитом. И в школе меня отстранили от всех видов физкультуры, - говорит фотоохотник.

– А преподаватель физкультуры сказал: «Ходи потихоньку, устал – отдохни. Но ходи один, чтобы не тянуться за другими». И я ходил. А раз один, то внимательно за всем смотрел.

Постепенно узнал, где суслики, где золотистые щурки, где зайцы ходят. В одно место даже специально пачку соли принес, высыпал, заяц пришел… худющий.

Вся жизнь Константина Ивановича – фотоохота. И сейчас он не сидит дома.

И мне интересно было это все заснять. А пленка была 36 кадров, не разгуляешься. Это сейчас могу до 2500 файлов со съемки принести. Интересно, что поначалу я и на цифровой камере экономил место - привычка.

Никаких комаров

- Сколько вам приходится сидеть в укрытии?

- Самое большое 11 часов сидел, потому что ждал мягкого освещения. Иду рано утром, когда свет мягче, днем бывает яркое солнце – это большой контраст.

А вечером как я уйду, если сейчас будет закат и можно получить снимки интересные по цвету. Сел в укрытие – сиди, терпи.

На съемку беру только воду. Если спрятался в укрытии, сиди, жди моделей. И кушать не хочется. А когда я дома, то дверцей холодильника хлопаю по 5-6 раз за день.

А комаров, кстати, нет. Я когда иду в засаду, срываю листья черемухи, мну их и натираюсь.

Еще одно средство от комаров – надо намочить платок, полотенце и положить на муравейник на 30-40 минут.

Муравьи кислотой обработают предметы кислотой. Вам будет можно обтереть руки, шею, лицо, и комары будут облетать вас стороной.

А репелленты не использую: они ядовитые, даже краска с фотоаппарата слезает.

Приманиваю птиц их голосами из телефона. Дома у меня 420 голосов птиц записано. Вот надо было Воробьиного сыча снять. По бору иду, включил - раз из скворечника голова торчит. Я снял.

Травники освоились.

- Маскироваться хорошо приходится?

- Хорошо маскировать укрытия надо не от животных, а от человека. Живности важна неподвижность.

Из интересного. Выстроил цепочку от кусочков батона для зимородка. Захотелось мне его сфотографировать.

Но нужно, чтобы он в это место прилетел. Значит, надо рыбку приманить. А у Пучковского моста чайки садились.

Думаю: кусочки хлеба выложу по урезу воды и их сниму. Палатку на себе притащил. Чайки не прилетели, а рыбки стали выпрыгивать не берег и есть этот батон, да в драку.

И я решил в черте города, на Оке это применить. Пришёл, сделал укрытие-ширму, установил ветку для зимородка и выложил кусочки батона.

Рыбки не заставили себя долго ждать. Рядом пацан пытался поймать рыбу, а у него не клюёт. Подошёл ко мне и увидел сцену выхода мальков на берег.

На следующий день он уничтожил мое укрытие. Думал, что здесь прикормленное место и у него хороший улов будет… А зимородок прилетал, только мне пришлось караулить его в другом месте.

Обыкновенный зимородок.

Водяной пастушок.

Золотистая щурка

- Аистов вы снимали?

- Снимал. Пять лет назад в области было 443 жилых гнезда белых аистов, сейчас - намного больше. Драки между аистами идут за владения.

У меня есть одно из любимых мест - деревня Кожемякино в Перемышльском районе, там живет мой товарищ. И я из окна его дома на втором этаже могу спокойно фотографировать аистов. И в грозу снимал, и в сильный ветер, и с радугой.

Кожемякино - это и лучшее место для ночных бабочек. Там только гарпий два вида удалось фотографировать. А они в Красную книгу занесены.

Боярышница.

Некрасивая весна 2024

- Что снимали этой весной?

- Снимаю каждое половодье. А ледоход несколько раз обязательно. Вроде надоедает: вода и вода, подумаешь. А я за час до заката иду на то место, где залила вода и там так красиво!

Когда ледоход: льдина идет, чайки на ней сидят, причесываются. Я подождал до заката солнца, отличные снимки получились: водоворот крутится и разные виды птиц.

И я знаю, где горы льда до 7 метров бывают, ледяные дворцы, льдина на льдине.

Калина, мороз и водопад.

В этом году некрасивая весна: нет куликов. Кроме чибисов – ни одного. Сухо на болоте, им, видно, еды не хватило.

Но сейчас камыш подрастет, сорокопут жулан, желтоголовая трясогузка, белая трясогузка, желтая появятся, утки уже птенцов водят. Дня через 4-5 я опять туда поеду.

- Каких необычных животных и птиц вы сняли в нашей области?

- Вы знаете, что у нас нутрия зимует? И не только зимует, но и потомство

дает. И я знаю место, где на Оке их хаты. Мне нужно было сфотографировать нутрию.

Купил морковку, свёклу, взял батон. Положил метров 5 от воды. Пока одна нутрия была, она морковку ела.

Но тут с другого берега, с Ромодановских двориков плывёт ещё одна нутрия. Так первая бегом к еде, перетащила к себе и охраняла, продолжая есть морковь.

Нутрия припрятала все три блюда: морковку, свеклу и батон.

А в прошлом году на Оке молодая чомга. Я ее сфотографировал. Так что есть вероятность, что она у нас гнездится.

Идут, как за «паровозом»

-Что сейчас хотеле снять?

-Не могу никак повторить съёмку орешниковой сони. Раньше снимал, но мне пленку загубили.

У орешниковой сони малышня, когда выходит первый раз, то сначала идёт самый смелый, а второй держится за его хвостик, а третий – за хвостик второго.

- А дома у вас есть животные?

- Дома животных нет, и даже от тараканов избавился.

Белая цапля.

На южную сторону

Сейчас Константин Иванович ждет, когда отремонтируют машину товарищей, чтобы отправиться на новую фотоохоту. На этот раз у него в планах поснимать природу южные районы нашей области.

- Я на пенсии, чего я дома сидеть буду, тем более у меня 9 этаж и южная сторона - не продохнешь, надо на свежий воздух, - говорит фотоохотник.