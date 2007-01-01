Каким будет лето в Калуге

Учёные предсказывают погодную аномалию.

В этом году весна началась рано. Апрель побил все рекорды по теплу.

Май подкинул сюрпризы.

А начало лето обещает быть жарким.

- Апрель в Калуге стартовал с климатических рекордов. 1, 2, 9, 10 и 11 температура воздуха достигала максимальных значений, которых не наблюдалось за всю более чем 100-летнюю историю инструментальных наблюдений за погодой в Калуге, - написала в соцсетях метеоролог Татьяна ИНКИНА.

- 10 апреля столбики термометров буквально подпрыгнули до фантастических 26, 4 градусов. Температурный фон во второй декаде месяца нивелировал южный циклон.

Оксюморон: южный циклон развернул воздушные потоки на северо-западные и существенно понизил температуру воздуха.

Несмотря на это, средняя месячная температура воздуха оказалась более чем на 4 градуса выше нормы.

В итоге, апрель 2024 года стал чемпионом по теплу ХХ и ХХI века, перекрыв климатический рекорд, ранее принадлежавший 2000 году.

Апрель по климату самый сухой месяц в году. Так бы случилось и в этот раз. Но утренний ливень 27 апреля добавил в копилку дождей более половины месячной нормы осадков.

Общая сумма осадков в апреле составила 180% от средних многолетних значений. По моему мнению, хорошее лето начинается в мае. В этом году это событие случилось в апреле.

Майская метель

Май тоже преподнес нам сюрприз, только неприятный. Начало месяца оказалось очень холодным: заморозки, снег, майская метель. Все это подпортило нам праздники.

Как объясняли синоптики, помимо арктического вторжения на погоду повилял и стратосферный холод, который закачал мощный холодный циклон.

Однако во второй половине месяца погода исправилась и даже приблизилась к летним значениям.

Последние майские дни радовали теплом и солнцем. Воздух прогрелся до + 27 °С, у воды можно было увидеть первых загорающих.

Ждем небывалой жары

В последнее время все чаще слышишь прогнозы, что нас ждёт невероятно жаркое лето.

Лето 2023 года в Северном полушарии было самым жарким за последние два тысячелетия, а предстоящее может побить этот рекорд из-за изменения климата под явлением Эль-Ниньо, - сообщил Bloomberg со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.

Эль-Ниньо – это феномен, в результате которого вода в экваториальной части Тихого океана становится теплее обычного. Такое происходит каждые 2–7 лет. И это влияет на климат. Учёные считают, что повышение температуры связано с выбросом человеком парниковых газов и Эль-Ниньо.

Начался Эль-Ниньо во второй половине 2023 года. При этом феномене тепловой поток идёт из океана в атмосферу. И обычно Эль-Ниньо проявляет себя на второй год.

Поэтому некоторые ученые предполагают, что воздух этим летом может прогреться на 7 градусов выше нормы, температура зашкалит за +35°С.

Причем такие высокие значения продержатся долго, так как будет вероятность блокирующих антициклонов, как это было летом 2020 года.

Средняя же температура воздуха летом составит +25…+27°C при норме в + 22°C. Ну и конечно, при таких температурах неизбежна засуха, а значит, пожары.

Кстати, до Калуги в прошлом году Эль-Ниньо явно не добрался. Многие помнят, что июнь и июль были холодными. Однако метеоролог Татьяна Инкина с этим не согласна.

- Не верьте тем, кто говорит, что июнь - июль были холодными и дождливыми. Настаиваю на том, что средняя температура этих месяцев точь - в - точь соответствовала климатическому графику.

Дожди в первые два месяца лета были в большом дефиците.

В погоде нет закона компенсации. Поэтому август ничего не наверстывал, а просто был в тренде изменений климата. Август поменялся местами с июлем - стал самым жарким и влажным месяцем лета

. Средняя месячная температура воздуха в августе превысила климатическую норму почти на 3 градуса. Дождей выпало очень много, 170% от многолетних значений.

Максимальная температура воздуха в Калуге в летний сезон зарегистрирована 6 августа - 32°C.

Самый сильный ливень в Калуге наблюдался 20 августа, за 12 часов выпало 26 литров воды на один кв. м почвы.

Лето с сюрпризами

К прогнозам об аномально жарком лете российские синоптики относятся скептически. Большинство метеорологов их не подтверждают.

Так, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уверен, что летом температура воздуха будет близкая к норме, а если и превысит её, то не сильно. Погода будет неустойчивой.

«Лето будет неустойчивым, и периоды относительно теплой погоды будут часто сменяться периодами дождей с грозами и периодами похолодания, погода будет часто и резко меняться», - сказал специалист.

Такое же мнение и у метеоролога, заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По её словам, лето в Центральной части России не будет аномально жарким.

Не обойдётся и без сюрпризов: ливней, гроз и штормовых ветров. Самым дождливым месяцем будет июнь, а самым жарким - июль, где температура может преодолеть отметку в +28°С.

Начало августа тоже порадует тёплой погодой, но уже в конце этого месяца похолодает.

То, что Эль-Ниньо не повлияет на погоду, считает и Роман Вильфанд. Он не раз заявлял, что действие Эль-Ниньо в апреле прекратилось. Температура воды в Тихом океане начала понижаться.

По словам Вильфанда, на территории нашей страны прогнозируется нехолодное лето, температура около и выше нормы.

А во второй половине года с вероятностью более чем 60% наступит холодная фаза океанских течений под названием Ла-Нинья. Тепло при этом, в отличие от Эль-Ниньо, уходит в океан, а не в атмосферу.

Напомним, что синоптики всегда говорят, что что наиболее точный прогноз погоды можно дать максимум на неделю.