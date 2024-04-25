«Калуга» обыграла курский «Авангард» и поднялась на пятую строчку турнирной таблицы

В среду, 24 апреля, ФК «Калуга» сыграл с ФК «Авангард» на выездном матче в Курске. Игра состоялась в рамках 10-го тура группы «Серебро» Дивизиона «А» Второй лиги.

В первом круге калужские футболисты проиграли курянам со счетом 1:0 в домашнем матче, однако команде удалось взять реванш.

Погода в этот день доставила футболистам проблем.

Тяжелое из-за проливного дождя поле забивало спортсменам ноги и замедляло темп.

На шестой минуте «Калуга» открыла счет. Александр Голубцов, стоя спиной к воротам, пробил пяткой. Вратарь курской команды Расул Мицаев спас команду, но на подборе оказался полузащитник «Калуги» Тимур Абдрашитов, забивший первый гол.

Через пару минут опасный момент у ворот «Калуги» создал Иван Игнатенко, но калужский голкипер Артем Герасимов спас ворота.

В этой игре «Калуга» снова эффектно смотрелась на поле и настойчиво атаковала ворота соперника.

Под конец первого тайма болельщиков снова порадовал Тимур Абдрашитов.

Эмоциональный калужский футболист оформил дубль после заработанного капитаном «Калуги» Дмитрием Каменщиковым пенальти.

В начале второго тайма опасный момент у ворот «Калуги» создал нападающий «Авангарда» Даниил Павлов. Калужский вратарь сделал сейв рукой и снова спас свою команду. После этого «Калуга» играла на удержание, однако в добавленное время курский игрок Дмитрий Савин забил в ворота гостей, но это не спасло хозяев поля. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Калуги».

Подборка голов и опасных моментов «Калуги».



Калужские болельщики активно поддерживали нашу команду на стадионе «Трудовые резервы».

Шестилетняя болельщица Альбина Дубейковская стала символом поддержки нашей команды.

На послематчевой пресс-конференции Тимур Абдрашитов признался, что они ехали в Курск только за победой.

-Уровень намного выше, чем в лиге Б, у каждого свой футбол, поэтому играть сложнее, но мы двигаемся дальше, выполняем задачи. Мы знали куда едем, понимали, какая будет погода и старались не обращать на нее внимание. Мы были готовы к игре! - отметил футболист.

Главный тренер ФК «Калуга» Михаил Белов остался доволен игрой.

-У нас многое получалось, команда соперника тоже создавала хорошие моменты. Была сложная игра, второй тайм мы играли по счету, было несколько хороших атак. Я думаю, что наша победа заслуженная. Мне бы хотелось поблагодарить наших болельщиков, которые приехали нас поддержать.

- Как оцениваете разницу после лиги «Б» ?

- Разница большая, мы ее ощущаем. У нас такие игры по накалу были с Владивостоком, с «Сатурном» , может еще две какие-то игры. Остальные команды нам явно уступали, были результаты 6:0, 7:0.

Какие задачи?

-У нас задача стоит готовиться к каждой игре. Следующий наш споерник «Иваново», с ними у нас уже была трудная игра.

Главный тренер курского «Авангарда» Игорь Беляев рассказал, что команда настраивалась на победу.

-Эмоции отрициательные. Что-то получалось, что-то нет. Очень много сил отдали, были эпизоды, которые могли привести к голу, но не хватало точности. Соперник хорошо воспользовался нашими ошибками. Не хватило свежести лидерам команды, были уставшие, это моя вина. Надо было больше ротировать состав, к ребятам у меня нет претензий. Они нашли эпизод, забили, соперник более рационально подошел к своим эпизодам и атакам.

-Футбол тем и хорошо, что всегда есть шанс исправиться.

Игры через 3-4 дня насколько оптимальны для футболистов?

-Накал борьбы очень высокий в этой группе. Очень энергозатратно играть в таком плотном графике, мы всегда стараемся играть на максимум, это тяжело. Мы не делаем скидку на погоду, не хватило точных действий с мячом.



Следующую игру ФК «Калуга» проведет дома. В воскресенье, 28 апреля, наша команда сразится с ивановским «Текстильщиком» на стадионе «Орбита». Первая игра на «Спутнике», предпложительно, пройдет 8 мая. В этот день состоится перенесенный матч с брянским «Динамо».



Турнирная таблица после десятого тура.