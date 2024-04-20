«Мы входим в сложный игровой цикл, от него будет многое зависеть»: «Калуга» сыграла вничью с омским «Иртышом»

В субботу, 20 апреля, ФК « Калуга» принимал в гостях «Иртыш» из Омска. Встреча футболистов в рамках девятого тура Второй лиги «А» прошла на стадионе «Орбита».

Перед началом сезона соперника считали одним из фаворитов, однако «Иртыш» одержал всего одну победу в семи играх. Новый тренер Михаил Мишаткин полностью сменил тактику игры, что явно создает трудности и определенный стресс для игроков.

В первом тайме «Калуга» создавала момент за моментом, но реализовать их не получалось. С заполненных трибун доносилось ««Калуга», играй!».

На 8 минуте игры первый голевой момент создал центральный полузащитник Даниил Новиков. Мяч практически залетел в сетку, но молодой вратарь «Иртыша» Роман Райфегресте спас команду. По ходу игры он делал это не единожды, что с радостью отмечали фанаты омского клуба.

На гостевой трибуне команду соперника из далекого Омска приехали поддержать несколько болельщиков.

«Калуга» уверенно контролировала мяч. На 17 минуте ворота атаковал левый полузащитник Даниил Полях, но удару не хватило точности.

Калужане отчаянно били с разных дистанций, практически все время игра велась на половине поля соперника, но забить так и не удалось.

Команда снова выглядела достойно, но реализация подводила. Многие фанаты в перерыве с досадой обсуждали между собой, что игра не на ничью, что необходимо забивать.

Во втором тайме ни одной из команд так и не удалось открыть счет. В первой половине калужане также создали множество моментов, а трибуны встали и в едином потоке поддерживали родной город.

Сектор активной поддержки поднял всех болельщиков со своих мест, чтобы футболисты ощутили шквал поддержки и любви родного города.

На 57 минуте Артем Гуца травмировал голову и доигрывал матч уже в повязке.

К концу игры «Иртыш» стал играть немного настойчивее. Это произошло после выхода на поле нападающего Андрея Разборова. Опытный игрок сразу же создал два опасных эпизода, ударил по воротам «Калуги», но забить ему не удалось. Это был единственный удар в створ ворот в исполнении команды соперника. У «Калуги» же их было 5.

Поединок закончился со счетом 0:0.

Омские футболитсы играли так назывемым «автобусом». Игроки прижимались к воротам, оборонялись, но попыток побороться за мяч не предпринимали. Фанаты клуба отметили, что такую тактику команда использует часто. Многие соперники предпринимают ее против калужских футболистов, так как команда всегда достаточно активна в атаке.

Лучшим игроком болельщики вновь признали Дмитрия Каменщикова.

На пресс-конференции главный тренер ФК «Иртыш» Максим Мишаткин поделился своими впечатлениями от игры.

- Хотели ли вы отдавать преимущество «Калуге» или так получилось?

- Конечно же не хотели, но так получилось. Мы хотели играть в другой футбол, но если команда соперника завладела преимуществом, мы должны обороняться, -уточнил тренер. - Вопрос не в команде соперника, а в том, как мы хотим играть. Некоторые куски игры уже дают понимание, что мы движемся вперед. Ребята молодцы, сделали большой скачок, мы поменяли структуру, схемы. Когда идет перестройка команды, есть нюансы в плане организации игры. Вроде все было организовано, но мы теряли мяч в простейшей ситуации. Поэтому инициатива от нас уходила. Второй там был примерно такой же. У нас был один момент, когда мы имели пространств мо, но мы должны были решать более предметно эпизод. У «Калуги» были моменты в первом тайме, они могли открыть счет, во втором таких уже не было. По игре «Калуга» имела преимущество.

Главный тренер ФК «Калуга» Михаил Белов также поделился своими эмоциями.

- Можно ли сказать, что это матч упущенных возможностей?

- Мы недовольны результатом. Мы имели подавляющее преимущество, - отметил Белов. - В первом тайме и подходы были, и удары хорошие, и вратарь сыграл. Во первой пятиминутке второго тайма было два хороших эпизода. Доминировали, не могу сказать, что уж прям очень много было моментов. Надо отдать должное, что команда хорошо оборонялась, тяжело было вскрыть. Они не допустили роковых ошибок, которые могли бы привести к взятию ворот. Тяжело все игры в такой стилистике проводить. Они приезжали на выезд, знали нас, поэтому так сыграли, наверное, это правильно. Каждая игра очень сложная, мы будем двигаться дальше, проповедовать свой футбол и свою философию.

Белов отметил, что калужских футболистов ждет серьезное испытание на прочность.

- Сейчас сложный этап. Будет игра 24, 28, 4, 8, 11. Очень много игр. Мы входим в сложный игровой цикл, от него будет многое зависеть, - рассказал он.

Две домашние игры «Калуги» были перенесены на резервные дни. На 8 мая перенесли несостоявшийся матч с брянским «Динамо», футболисты которого не вышли на поле. Игра с Костромой была перенесена из-за теракта в Крокус Сити Холле.

Теперь калужским футболистам предстоит серьезное испытание на прочность, с малым количеством тренировок и дней на восстановление. Однако в последних играх наши футболисты показали, что имеют волю к победе и характер, который не сломить внешним обстоятельствам.

Следующую игру «Калуга» проведет в Курске. Там команда сразится с местным «Авангардом». Игра пройдет 24 апреля. А уже в воскресенье, 28 апреля, наши футболисты примут в гостях ивановский «Текстильщик». С этой командой калужане уже встречались 18 марта на выезде. Тогда матч закончился эмоциональной ничьей.