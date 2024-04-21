Космонавт Дмитрий Петелин рассказал в Калуге, как на МКС для туриста-миллиардера спели «Отель Калифорния»

На международном кинофестивале «Циолковский» космонавт, Герой России Дмитрий Петелин встретился с калужанами.

Дмитрий пробыл на МКС год, хотя изначально его полёт планировался на полгода.

Почему так получилось, он рассказал в Калуге.

А началась встреча с традиционного вопроса.

- Что вас подвигло стать космонавтом?

- Наверное, красота инженерной техники, которую производили в Советское время наши прославленные конструкторы. Прежде всего мне нравились самолеты. Мы с родителями довольно часто летали.

Жили на Крайнем Севере и летали к бабушке и дедушке. Обычно на самолетах Туполева ТУ-134, ТУ-154, они мне очень нравились. С тех времен и родилось желание связать свою судьбу с авиацией. А авиационная дорога уже привела меня к космонавтике.

- Трудно было стать космонавтом?

- Я обычный мальчишка, не вундеркинд. Да, в школе учился на пятёрки, закончил с красным дипломом, который, правда, был синего цвета. В институте уже не все хорошо было, и троечки были. Обычный мальчишка, который имеет в душе мечту. Нет ничего невозможного.

10 лет тренировок

- Родом я из Кустаная, город небольшой - 250 тыс. населения, но есть небольшая связь с космосом, - рассказал Дмитрий ПЕТЕЛИН. - Там в своё время базировался авиационный полк спасателей: военно-транспортные самолеты, вертолеты, наземные поисково-спасательные машины - вездеходы ЗИЛ «Синие птицы».

Они забирают космонавтов, если нет возможности полететь вертолету, и забирают спускаемую капсулу, увозят её на базу. Я в детстве насмотрелся этих «Синих птиц», как они ездят по городу, может это сыграло роль при выборе профессии.

Ближайший технический вуз был в 300 км от Кустаная в Челябинске. И там -аэрокосмический факультет. В школе я активно занимался физикой, русским языком, готовился поступать именно в это учебное заведение. Набирал хорошее количество баллов. И мне советовали поступать на экономический факультет

. В те времена очень модно было быть экономистом, юристом. Но я сохранил цель и поступил на аэрокосмический факультет. Перебрался потом в Москву, поближе к ракетно-космической отрасли. Но мне сразу не удалось туда устроиться.

И я работал над проектированием гражданских больших самолетов, таких как Боинг-767, Боинг-777, Дримлайнер. Посмотрел, как эти самолеты в Америке делают.

А в 2012 году был объявлен набор в первый открытый отряд космонавтов. Это было значимое событие, потому что раньше космонавтов набирали только из летчиков и инженеров ракетно- космической отрасли КБ Королева.

Поэтому возможности у меня не было до этого, а тут появилась. А у меня было техническое образование, хорошие физические навыки: я занимался спортом. Все это позволило пройти отбор. И потом было 10 лет подготовки, прежде чем осуществить космический полет.

- Почему так долго?

- Нас 8 человек было допущен к Центру подготовки космонавтов. Через полтора года мы получили удостоверение космонавтов и пошли к руководству спросить, когда нас назначат в экипаж, но нам сказали: «Рановато вам еще ребятки, еще потренируйтесь».

И получилось так, что еще в процессе подготовки двое были отчислены и через 8, 5 лет первый из нашей шестерки совершил полёт - это Пётр Дубров. У меня подготовка заняла 10 лет.

И сейчас из нашего отряда летает Николай Чуб, он ждал полета 11 лет. Ну не ждал, конечно, готовился. У него только выживаний в экстремальных условиях 10 или 12 насчитывалось, а про сданные экзамены вообще молчу.

Но мы научились пилотировать самолёт, получили водолазные навыки, освоили скафандр, были практически в вакуумных условиях в барокамере. И массу других интересных навыков получили во время подготовки в Звёздном городке. Эти навыки здорово пригодились.

Считал часы

- Какие были ваши первые мысли, когда вы прилетели на МКС?

- Первая мысль была: вот здесь я полгода проведу в полной изоляции, а вдруг что случится? А вдруг зуб заболит или что ещё по серьёзней? Такие неприятные мысли. Но потом всё это уходит.

Первое время тяжело, ты понимаешь, что не скажешь: «Всё, я не хочу, отпускайте меня домой, стоп-кран - и полетел на Землю».

- Какой ваш любимый отсек на станции?

- Станция состоит из модулей. Наверное, самые любимые модули, где есть иллюминаторы.

- Как у вас на станции ощущение времени?

- Сейчас мне кажется, что год пролетел одним днём. Но, когда я прилетел, не поверите, считал часы, настолько тяжело было. И физическое состояние не очень приятное, и моральное, что застрял здесь на 6 месяцев. Пару недель было тяжело.

И время тянулось. И каждый день был как неделя. У нас 16-дневный рацион питания, то есть он каждые 16 дней повторяется. И я ждал: 5, 8 дней, когда же хотя бы первый рацион закончится. Но потом, когда много работы появляется, особенно выходы в открытый космос, там месяцы шли одним днём.

Остался из-за космического мусора

- Вы летели на полгода, а в итоге провели в космосе год, почему?

- Так получилось, что в декабре в наш космический корабль попадает космический метеоритный мусор. Происходит разрушение системы охлаждения. Это как на автомобиле радиатор: если он потечёт, автомобиль может поехать, но не долго. Тоже самое на космическом корабле.

И наши конструктора долго думали, что делать, можем ли мы спускаться на таком повреждённом корабле. Но решили не рисковать и послали нам на смену новый корабль в беспилотном режиме. И здесь права на ошибку не было.

Новый корабль прилетел, состыковался, и мы уже полностью были в безопасности. Но старый корабль пришлось спускать так же в беспилотном режиме.

Таким образом, наша командировка продлилась ещё на полгода. В общей сложности провели 370 дней. Была интересная экспедиция, много выходов в космос было сделано: шесть - с российской стороны, у американцев еще больше. Насыщенная работа.

- Вы когда-нибудь представляли, что целый год проведете в космосе?

- После того, как Петр Дубров слетал на год, он приезжал ко мне в гости. Мы сидели на даче, он говорит: «Вот, могу ощутить траву своими ногами. Мне так этого там не хватает!» Я говорю: «Ты большое дело сделал, год летал. Я бы не смог».

А Петя - идеальный человек для годового космического полёта. У него семьи нет, детей нет. Идеальная кандидатура. Я все-таки переживал за супругу, за двух маленьких дочерей. Полетел на полгода, а оказалось на год.

Не надо бороться со скафандром

- Выходить в космос трудно?

- Тяжело работать в скафандре физически, он полужесткий, у него шарниры, похож на тяжелый водолазный костюм. И необходимо привыкнуть.

Как говорили наши специалисты по водолазному делу, с ним не надо бороться, надо найти положение, в котором тебе будет комфортно, как только ты его найдешь, будешь работать, как в обычном костюме. И такое ощущение уже через 2-3 часа работы складывается.

- Как проходит ваша после полетная реабилитация?

- Реабилитация практически завершена. Осталась финальная точка – медицинская комиссия, но она будет ближе к сентябрю. А так, в целом, ощущаю себя как до полета. Обычно реабилитация полгода занимает.

- После полета вы худеете или толстеете?

- По-разному. В основном, сохраняем форму. На станции много физкультуры, есть тренажеры. Но, возвращаясь в гравитацию, происходит небольшая коррекция, так как идёт распределение жидкости в организме.

У нас возвращаются некоторые мышцы – бёдра, икры в исходную форму. И тут можно набрать вес, потому что много поездок, приглашений на встречи. Но потом спортивные инструкторы за нас серьёзно берутся. И к следующем полету все восстанавливают прежнюю форму.

- А деревья сажали после полета?

- И перед полетом сажали, и после. В Сочи были на реабилитации, там сажали магнолии. А вообще есть такая добрая традиция на Байконуре возле филиала центра подготовки космонавтов, где космонавты свои крайние три недели перед стартом проводят на изоляции, есть садик.

Там плохо все растёт, но, если ухаживать, поливать, всё будет замечательно. И вот мы сажали там карагачи и тополя.

Узнал от студентов

- Вам недавно присвоили звание Героя России, какие эмоции вы испытали?

- Я был в Челябинске и общался со студентами своего родного аэрокосмического факультета. И под завершение встречи один встает и спрашивает: «Как ощущать себя Героем России?» Я говорю: «Не знаю, я пока еще не герой».

Он: «Нет, вот уже вышел приказ». Так я узнал от студентов. И они засняли это. И, наверное, в интернете где-то видео есть. Сложно сказать, что ты ощущаешь. До сих пор ещё не дошло, перевариваю.

- А российский паспорт вы получили?

- Конечно получил. Иначе я бы не попал в отряд космонавтов. Самым главным требованием в отряде - принимают только граждан РФ.

В институт я поступил как гражданин Казахстана, но на первом курсе подал документы и стал гражданином РФ. И родители переехали в Россию. Сейчас в Кустанае остались только друзья.

Песня для миллиардера

- Расскажите про туристов: кто эти люди и сильно ли мешаются на станции.

- В нашу экспедицию прилетала миссия Axiom. Там была командир, профессиональный астронавт, совершивший не одни полёт, Пегги Уитсон. И три места - туристический экипаж.

Один из туристов - Джон Шоффнер, миллиардер, много денег, был авиатором-любителем. Мечтал с детства поступить в лётное, его не брали. И, в конечном итоге, ему уже под 70 лет, он решил осуществить свою мечту. Заплатил десятки миллионов долларов и полетел.

Мы пригласили его в российский сегмент. Собрались там, достали гитару. Спели «Отель Калифорния». Он сказал, что это его любимая песня и заплакал после того, как мы её спели. Сказал: «У вас так тут душевно, я даже представить себе не мог».

С одной стороны, они сухие, прогматичные люди - миллиардеры. С другой – чуткие, у них тоже есть мечта и романтика.

И были ребята молодые из Саудовской Аравии. У них совместная программа с НАСА. Они пытаются создать конкуренцию ОАЭ в этом плане. Но, по сути, это был туристический полет. Прилетали мужчина и девушка - первая женщина-космонавт из арабской страны. Поэтому для них это очень большое событие.

Но видно, что они физически к полету готовы, а по знаниям - не очень. Они не представляли, что делать в условиях невесомости. Я наблюдал, как женщина из Саудовской Аравии все свободное время занималась тем, что на камеру снимала, как она пытается приготовить еду, поесть.

Они даже не подготовили программу экспериментов. И эти 7 -10 дней не знали, чем себя занять, развлекались.

- Как вы относитесь к женщинам-космонавтам?

- Чудесно! Наверное, это беда нашей российской космонавтики. В отряде НАСА много женщин, там большая конкуренция. Они даже создают конкуренцию мужчинам. У нас женщин-космонавтов - по пальцам пересчитать.

Женщины должны регулярно летать. Сейчас Анна Кикина слетала, и должна скоро прийти в отряд космонавтов ещё одна девушка, надеемся.