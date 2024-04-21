Антон Шкаплеров расссказал в Калуге, что ушел из отряда космонавтов

На закрытие кинофестиваля «Циолковский» в наш город приехал космонавт, Герой России Антон Шкаплеров, известный многим по фильму «Вызов».

Приехал не один, с женой Татьяной, она часто сопровождает его в поездках.

- В Калуге я уже четвертый раз, мне нравился город, - рассказал космонавт. - Город небольшой, но чистый, ухоженный. Это говорит о том, какие порядочные люди здесь живут, они любят свой город. И всегда встречают нас хорошо.

Не принял украинскую присягу

На творческой встрече Антон Шкаплеров немного рассказал о себе, а потом ответил на вопросы калужан.

- Я родился и вырос в Крыму, моя родина - Балаклава. Все детство провел у моря. Когда был маленьким, сколько себя помню, в те времена, в 1970 годы, все хотели стать космонавтами.

Во всех газетах, журналах печаталось про подвиги Советского Союза. Мы были воодушевлены, хотели быть похожими на Гагарина, Леонова, Терешкову. Всех космонавтов знали наизусть.

Я увлекся космосом и решил быть летчиком, как Гагарин. Любил клеить модели самолётов. В моем родном городе, как и во многих тогда городах, находился аэроклуб ДСААФ.

После школы девчонки и мальчишки могли поехать на аэродром и заниматься авиационными видами спорта – прыжки с парашютом, полет на небольших, с пропеллером самолетах.

В 14 лет я начал заниматься авиаспортом, в 16 лет получил допуск и сам стал летать. Кстати, автомобильные права получают в 18 лет, так что я сначала летать научился, а потом уже управлять машиной.

После школы мне казалось, что космонавты – это необычные люди, супермены, они все умеют. А я был обычным мальчишкой, который учился в обычной школе. Занимался спортом, но особо ничем не выделялся.

Понимал, что космонавтом не стану. Но решил, что закончу школу и поступлю в летное училище, не пойду как мой отец в моряки-подводники, а пойду в авиацию.

Поступил в Черниговское лётное военное училище, там была вся перспективная техника. Проучился 3 года и, когда развалился Советский Союз, оказался на территории Украины.

Там поставили жесткое условие – либо ты принимаешь присягу Украине, либо тебя отчисляют из училища. Я присягу не принял. И нас процентов 30 таких было.

Мне хотелось летать на лучших самолётах, на МиГ 29, я понимал, что только Россия потянет лучшие военно-воздушные силы, надо ехать в Россию. Я забрал документы и поехал в Волгоград, где находилось старейшее Качинское лётное училище.

Меня восстановили на тот же курс, в том же звании и на тот же самолет. Я стал служить России. Закончил училище с отличием, и мне сразу предложили поехать в Москву, в военно-воздушную академию им. Жуковского на три года.

Я готовился стать летчиком-испытателем. Летом была практика в Краснодарском крае, я переучился на свой любимый МиГ-29. И здесь недалеко, в Шайковке, продолжил службу. Но в полку был всего около года, его расформировали, тогда армию сокращали.

Меня перевели в подмосковную Кубинку. Я попал в самый элитный полк страны, где летают «Русские витязи», «Стрижи», «Небесные гусары». Летам там 5 лет.

Когда мне было 30 лет, я вспомнил о своей детской мечте стать космонавтом. Ничего об этой профессии не знал, информации особо никакой тогда не было, не то было время, выжить бы! Зарплату по 3-4 месяца нам, офицерам, не платили.

Я только знал, что есть Звездный городок. Написал рапорт и поехал туда. Примерно полтора года шёл процесс от отбора до зачисления в отряд. Потом я начал готовится к полету в космос.

К первому полету готовился 8 лет. Это немного, учитывая, что я сразу полетел командиром космического корабля. За 10 лет выполнил 4 космических полета. В общей сложности почти 2 года прожил в космосе.

Сейчас я заместитель начальника первого управления в центре подготовки космонавтов, год назад ушел из отряда. Теперь отбираю молодых космонавтов и контролирую, как они готовятся, принимаю у них экзамены. Дослужился до звания полковник, офицер-водолаз, в кино вот снялся.

- Вы приняли судьбоносное решение, когда не стали принимать присягу другому государству. В 2014 году была Крымская весна, как вы, крымчанин, отнеслись к этому событию?

- Я торжествовал. Моя родина стала Россией! То я приезжал в чужое государство, у меня там папа живет, сестра, мама жила.

Когда Крым стал наш, я был в НАСА на подготовке, проснулся - у меня телефон полностью забит сообщениями, звонками. Так узнал, что произошло.

Пошёл в НАСА, там меня все поздравляли. Они мало понимали, что происходит, их всё это мало интересует, но раз все русские ликуют, значит, произошло что-то хорошее.

Поэтому, когда мне говорят, что кто-то под дулами автоматов ходил голосовал… Мне отец рассказал, что у них в пятиэтажке 15 квартир в подъезде. И они никогда не собирались вместе. А тут собрались, пошли голосовать на участок, который был в соседней школе, за вступление в Россию.

Вернулись, решили это дело обмыть. Во дворе, как в старые добрые времена, кто что из дома принес: бутылку, закуску, сели, отмечали, пели советские песни и были счастливы, что вернулись в Россию.

Жена Антона Шкаплерова Татьяна рассказала, что всегда волнуется, когда муж улетает на полгода, но сейчас стало проще, потому что связь в космосе есть каждый день.

Космический эксперимент

- Что вы чувствует, когда взлетаете и в первые дни на станции?

- Когда мы стартуем, набираем скорость - 8 км в секунду, увеличивается перегрузка. В космосе первое время не очень хорошо, пока организм не привыкнет к невесомости.

Такое ощущение, будто тебя укачало, долго на машине ехал или на корабле шторм был: тошнит, голова кружится. Но постепенно организм привыкает.

Если кто-то хочет ощутить, как мы себя чувствуем, можно вверх ногами встать и целый день ходить. Потому что гравитации нет, кровь собирается в верхней части тела, чувствуется в голове.

Увеличивается кровяное давление. Лица красные, опухшие в первые дни. Но через месяц ты забываешь об этом, просто живешь.

- Отличаются полеты?

- Конечно, отличаются. Первый, понятно, это все в первый раз. В четвертом полете я был руководителем космического эксперимента, который касался защитного композита. С нуля этот эксперимент взял.

В белгородском техническом университете придумали новый материал, который защищает от радиации. Были уже пробы на атомных подводных лодках, на атомных станциях и надо было попробовать, как будет вести себя это материал в космосе.

Два года он уже летает внутри станции, следующий этап – мы будем выносить образцы в открытый космос там оставлять на какое-то время. И учёные будут смотреть, как на него влияет агрессивная среда космоса.

- Вы трижды выходили в открытый космос. И один выход был самым долгим - 8 часов. Это рекорд?

- Да, рекорд - 8 часов 12 минут. Могу сказать, что это очень тяжелая работа, опасная, но при этом интересная. У нас есть два страховочных фала, которыми мы крепимся к станции, чтобы не улететь, и можно оттолкнуть и лететь в космосе, смотреть на станцию, на Землю. Прикольно!

Обычно до 6 часов планирует выход в открытый космос и 8 часов - это предел, далее начинаются проблемы с очисткой воздуха: литиевый патрон исчерпывает свои возможности.

Мы работали над антенной, которая была запущена с самого начала работы станции. Ей так и не пользовались 15 лет. И, когда появились финансы, было принято решение запустить спутники, но антенна для них устарела. Была задача разобрать её, убрать старый блок, поставить новый.

Мы закончили работу, понимали, что уже 6 часов прошло. Начали уходить, Земля должна была дать сигнал, что антенна разложилась.

Но она стала раскладываться и зацепилась за выступающую поверхность станции, осталась в промежуточном положении, да ещё перекрыла нам стыковочный узел, куда мы через две недели ждали грузовой корабль.

Встал вопрос: либо вернуть и попытаться отцепить ее, либо делать через несколько дней еще выход. И мы с Сашей Мисуркиным вернулись. Поэтому еще на 2 часа продлился выход.

Черная икра в подарок

- Вам на станции исполнилось 50 лет. Как отмечали?

- Я праздновал и 40 лет, и 50 лет. Подарков много. Супруга мне передавала маленькую модельку машинки с расчётом, что я прилечу, и мы купим большую.

А коллеги подарили мне портмоне, в который вставили, сами распечатали Устав именинника в космосе с пожеланиями. Позвали всех в наш российский сегмент, достали все самое вкусное.

Незадолго до этого к нам пришел грузовой корабль, поэтому были свежие фрукты, были вкусняшки, которые передала семья, группа психологической поддержки из ЦУПа. Там точно была чёрная икра, колбаски разные.

- Какое время на станции и как у вас день проходит, есть ли выходные, отпуск?

- Отпуск, да круто было бы, слетать на Землю, а потом обратно, тогда в космосе можно жить всегда. Время у нас идёт, как и здесь, на Земле. Единственное, оно у нас по Гринвичу. Время у нас как в Лондоне - 3 часа разницы с Москвой.

У нас есть выходные и рабочие дни. Рабочие начинается в 6 утра. Но нас никто не ходит, не будит, просто мы понимаем, что в 6 утра нас уже может вызвать Земля. В районе 7 утра командир экипажа выходит на связь с ЦУПами, обсуждаем наш рабочий день.

У каждого есть свое расписание. Есть рабочее время - 6, 5 часов. Обязательно 2 часа физкультуры, час на обед. И вечером мы докладываем, как выполнены все работы, и переходим к ужину, общению с родными, готовимся ко сну - на него отводится 8, 5 часов. У всех свои каюты.

Они разбросаны в разных частях станции, в принципе, никто никому не мешает, если кто-то не спит, фильмы смотрит или Землю фотографируют. Выходные есть, но номинальные. В субботу мы берем пылесосы, тряпки сухие и влажные и убираем станцию.

- Что интересного вы выдели в космосе?

- Слышал, что после полёта Гагарина в космос патриарху сказали: «Гагарин летал, Бога не видел, Бога нет». На что патриарх ответил: «Зато Бог его видел». Я хочу примерно так же ответить.

Я не видел, ни инопланетян, ни летающие тарелки, ничего, что нельзя было бы объяснить законами астрономии, астрофизики. Но верю, что мы не одни в этом бесконечном космосе.

О кино

- Какой сложный эпизод в фильме был для вас?

- Снять, когда Юля летит через всю станцию, с поворотами, с большой скоростью. Климу надо было снять её спереди. Получается, что он движется задом. Понятно, что у него нет опыта передвижения по станции. Я-то за два года жизни там каждый угол знаю.

У нас есть выступающие поверхности. И новички, когда прилетают, могут врезаться. Они оттолкнутся и забывают с какой силой оттолкнулись и с какой надо тормозиться, влетают куда-нибудь.

Бывали разные смешные истории, бывало и до крови, и швы накладывали степлером, есть у нас такая методика.

Поэтому Клима предупреждали. А он высокий - 1 м 92 см, самый высокий в истории космонавт. И просто тянуть его по модулю не тяжело, а когда из модуля в модуль, там круглые переходные люки, 90 см в диаметре, Климу сложиться, не удариться головой.

То есть я его тащу за подтяжки, у него огромная камера, он одной рукой ее тащит, другой себе помогать пытается. Мы заранее думали, что ему надеть, чтобы он голову не разбил. Были предложения - каску горнолыжников, но потом нашли шапочку для регби. И шишек он не набил.

Сначала у нас не получалось снять этот пролёт, мы день тренировались. Но потом изловчились и сделали.

Полетим на Марс

- Куда наша страна сейчас двигается в космосе?

- Мы запустили новую российскую тяжелую ракету «Ангара 5». Приступили к разработке российской орбитальной станции. Она не закрытая для других стран, кто хочет, может с нами летать.

Уже Президенту доложили, он сказал: «Средства ест, продолжайте».

В 2028 году должен полететь новый космический корабль Орел, который намного больше, чем наш старенький Союз.

Если дальше смотреть, мы должны высадиться на Луну и следующий этап – Марс.