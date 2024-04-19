В Калуге жил университетский друг Радищева

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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275 лет назад, в 1749 в Калужской губернии родился Сергей Николаевич Янов. Он был дипломатом, калужским предводителем дворянства, а ещё - университетским другом Александра Радищева. Именно по приглашению Янова Радищев приезжал в Калугу.

В 1797 году Радищев в письме к Воронцову писал: «После двухнедельного пребывания дети мои уехали в Киев, и я воспользовался этим случаем, чтобы съездить в Калугу; я прожил два дня у Янова и затем возвратился к себе.

В Калуге я встретил родственников, с которыми не был знаком, среди других прокурора Бахметьева, старых товарищей, Пушкина, младшего брата того, кто умер в Тобольске, и др.».

Как считала краевед Генриетта Морозова, среди родственников Радищева в Калуге жил Федор Алексеевич Пушкин, двоюродный брат, калужский вице-губернатор.

К его дочери Софье в 1826 году впервые в своей жизни сватался Александр Сергеевич Пушкин, хотя она являлась ему дальней родственницей. Сватовство было отвергнуто. Но Пушкин посвятил ей стихотворение «Нет, не черкешенка она...»

У самого Радищева было имение в селе Немцово Боровского уезда. Там он жил, вернувшись из ссылки.

Калужские помещики

Яновы были дворянами, богатыми калужским помещиками. Отец Сергея Янова - Николай Васильевич - был премьер-майор, гвардии капрал.

Мать, Аграфена Алексеевна Хлопова владела многими деревнями и землями.

Самым известным было поместье Яновых Соболёвка в Мещовском уезде Калужской губернии (ныне Сухиничский район). Позднее имение перешло Бенкендорфам.

Помимо Сергея в семье был ещё сын Пётр, которым стал подполковником, предводителем уездного дворянства Белёвского уезда Тульской губернии и дочь Аграфена.

Учился за границей

Сергей Янов воспитывался в Петербургском пажеском корпусе. По распоряжению Екатерины II 12 молодых людей были отправлены в Лейпциг, чтобы продолжить обучение на юридическом факультете. Среди них были Янов и Радищев.

Жизнь в Лейпциге не была простой. На содержание студентов выделялось по 800 рублей в год на каждого, это были приличные деньги. Но приставленный к дворянам в качестве воспитателя майор Бокум большую часть средств присваивал себе. Поэтому студенты голодали.

Поместили их в сырой, грязной квартире. Радищев постоянно болел, даже не мог приходить к столу, еда ему отпускалась на квартиру. Кроме того, Бокум применял к студентам телесные наказания и сильно ограничивал их свободу. В результате, дошло до бунта. Янов пишет коллективные жалобы на Бокума. И студентам удается отстоять свои права.

Учился Янов хорошо и по окончании университета остался за границей, был причислен к русской миссии в Дрездене. Прослужил 10 лет и не только в Дрездене, но и в Венеции, в Варшаве.

А потом был назначен директором экономии в Казенную палату Тобольского наместничества. И Радищев пишет знаменитое «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске».

Через пару лет Сергей Янов просит освободить его от службы по состоянию здоровья. И, вернувшись из Тобольска, он стал жить в своём имении Соболёвка.

Дом с колоннами

Известно, что в течение трех лет Сергей Янов был губернским предводителем калужского дворянства. В Калуге у Янова был красивый двухэтажный деревянный дом, сразу за каменным мостом справа, обращенный фасадом к Березуйскому оврагу.

Его называли «Дом с колоннами». Построен он был, как считает краевед Генриетта Морозова, по проекту архитектора Андрея Воронихина. В начале 1960-х домом снесли, чтобы построить производственный корпус КНИИТМУ.

Дата смерти Сергея Янова не известна. Нет данных и о его семье, краеведы считают, что Янов был холост.