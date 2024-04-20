В Калуге показали «Космос в кадре»

Фильмов про космос много, их, наверное, любят все.

Но калужанам особенно дорога картина «Москва – Кассиопея», которую в 1973 году снял режиссёр Ричард Викторов.

И хотя большая часть материала снималась в павильоне Горьковской киностудии и в Крыму, на кадрах появляется и Калуга, причем настоящая и ненастоящая - в фильме есть кадры с обманом.

Действие первого эпизода происходит в нашем Музее космонавтики. Но если присмотреться, становится ясно, что персонажи находятся в декорациях, а не в настоящем музее.

Хотя музей в фильм попал, как и другие знаковые места Калуги: Каменный мост, площадь Старый Торг, поляна, на месте которой теперь Яченское водохранилище.

Кадры из фильма «Космический рейс», 1936 г.

Георгий Соловьев исполнил роль Циолковского в фильме «Дорога к звёздам».

Рабочие моменты фмльма «Дорога к звёздам».

На выставке «Космос в кадре», которая открылась в музее истории космонавтики, любителям фантастики приготовили сюрпризы.

Вы увидите настоящий костюм робота Бармалея из фильма «Через тернии к звёздам», флип из фильма «Гостья из будущего», фотографии со съёмок «Соляриса» со сценами, которые не вошли в окончательный монтаж картины, фантастическими вещи художника Алексея Кожанова, который работал над созданием художественной концепции фантастического голливудского блокбастера «Прометей» режиссера Ридли Скотта.

Костюм робота Бармалея из фильма «Через тернии к звёздам».

Эскизы для персонажей фильма «Гостья из будущего».

- На выставке впервые представлены единственные в своём роде куклы и планетоход, созданные для комбинированных съёмок в фильмах режиссёра Клушанцева, чьё имя широко известно в нашей стране и за рубежом благодаря его новаторскому подходу к киносъёмкам, - сказала директор музея истории космонавтики Наталья АБАКУМОВА.

Кроме того, здесь вы узнаете историю создания первых отечественных фильмов о космосе и фильмов о Циолковском, увидите эскизы, рисунки, раскадровки и чертежи к известным советским картинам, например такой редкой как «Межпланетная революция», снятой в 1924 году и такой известной как «Кин-Дза-Дза!», 1986 года

Как показала история, научно-фантастическое кино о космосе способно предсказывать будущее.

Во время работы над фильмом «Солярис».

В экспозиции есть макеты ракетно-космической техники, например спускаемый аппарат «Восход-2», который принимал участие в съёмках фильма «Время первых».

А работать выставка будет долго - до 6 апреля 2025 года.0+

Скафандр для внекорабельной деятельности «Орлан»

Есть много предметов, пренадлежащих Циолковскому.