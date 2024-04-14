«Советские друзья, ваш Юрий – не только ваш, он принадлежит всему человечеству»: как в Калуге прошло открытие пятого международного фестиваля «Циолковский»

Целиком фраза американского художника Рокуэлла Кента о Юрии Алексеевиче Гагарине звучит так:

- «Советские друзья, ваш Юрий – не только ваш, он принадлежит всему человечеству. И ворота в космос, которые он открыл, распахнуты для всех нас».

Эти слова процитировала на сцене во время открытия фестиваля народная артистка России Лариса Лужина, сыгравшая маму первого космонавта в фильме «Так начинается легенда».

В воздухе витало предвкушение

Программа пятого международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский», посвященная героям космоса и 90-летию Юрия Гагарина, стартовала 12 апреля в 20:00.

Почетные гости к этому времени постепенно подходили и перед началом давали свои комментарии – все, само собой, положительные. Вышли порадовать зрителей перед началом действа и приглашенные ребята в костюме космонавтов.

Среди представителей власти музей космонавтики посетили бывший глава калужского региона Анатолий Артамонов, министр культуры Калужской области Павел Суслов и городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

Игоря Угольникова приехал поддержать его младший брат – Олег Угольников, он астрофизик.

- Старший отвечает за духовный мир, а младший за звезды, - так описал двух братьев российский документалист и журналист Игорь Прокопенко, который тоже был на церемонии открытия и выступил там в качестве одного из ведущих. Кто были остальные? Естественно, сам президент фестиваля «Циолковский» Игорь Угольников и известный калужский ведущий Дмитрий Петрухин.

Постепенно музей заполнялся гостями, чувствовалась легкая суета и огромное желание организаторов, чтобы все прошло идеально.

Молодые люди явно были очень рады оказаться на фестивале и решили запечатлеть этот момент

На космическом фестивале должны быть космонавты

Нам удалось встретиться с ветераном космодрома «Байконур» Александром Трусевичем. Он пришел в сопровождении жены Марины Исаевны. Александр Игоревич, он же подполковник ВКС и заместитель председателя Калужского городского совета ветеранов войны и труда, много рассказывал про помощь ветеранам и пригласил на несколько мероприятий, которые они организуют.

- Мы регулярно проводим конкурс «Возраст делу не помеха», а еще выпустили книгу «Калужский Бессмертный полк. Связь поколений».

Ветеран космодрома "Байконур" Александр Трусевич вместе с женой Мариной Исаевной

Что показали зрителям

Выступили танцоры в костюмах цвета логотипа фестиваля, ученики ГИТИС, на сцене произнесли свою речь вип-гости, а с экрана высказался губернатор Калужской области Владислав Шапша. Завершилось все песней детского коллектива про Юрия Гагарина, взрывом хлопушек и всеобщими аплодисментами.

Окончание программы и официальное открытие фестиваля

Что касается атмосферы, излишнего официоза не было. Сам Угольников и вовсе произнес такую фразу:

- Игорь Станиславович, не уходите, постойте рядом со мной (речь шла о Прокопенко). Он меня поцеловал в очки и теперь мне придется работать в одно очко - обратился режиссер к зрителям.

Из зала донесся смех, а значит, шутку оценили.

Вместе с учениками ГИТИС выступал режиссер ГИТИС Андрей Батурин, он исполнил песню. Когда на сцене остались только его ученики, Батурин так болел за них, что его губы бесшумно повторяли слова ребят. Андрей переживал за их успех не меньше, чем весь Советский Союз за Гагарина в 1961 году.

Было объявлено о нововведениях. В этом году пройдет конкурс на лучшее музыкальное произведение о космосе, а еще будет новая награда – Гран-при «Гагарин». Ее будут вручать за лучший российский фильм о космосе. Есть еще три гран-при: «Циолковский», «Королёв» и «Клушанцев». В фестивале участвуют игровые полнометражные и короткометражные фильмы, а также документальные, полнокупольные и анимационные. В конкурсную программу вошли в районе 100 кинокартин из 30 стран.

Подарок музею космонавтики

Скульптор Алина Фарниева, создающая полюбившихся многим калужских космонавтиков, подарила музею 001 космонавтика по имени Костя. Скульптура носит название «Зарождение космической мечты» и символизирует Константина Циолковского в утробе матери.

Музею подарили космонавтика Костю

Ложка дегтя в бочке мёда

Настрой, если судить по общей картине, у всех был хороший. Улыбки, льющиеся аплодисменты, шутки и атмосфера, которая перестала быть просто официальной. Огонь в глазах ведущих и самого Игоря Угольникова, когда он презентовал свой фестиваль. На нем, кстати, был костюм космонавта, который предоставил ему Роскосмос.

Но один сомнительный момент на наш взгляд все же был – и это завершение программы и презентация показа официального фильма церемонии открытия фестиваля «Обнимая мир». Представить картину пригласили ее создательницу Анну Филиппову.

Кадр из фильма "Обнимая мир"

Когда женщина вместе с командой вышли на сцену и начали рассказывать о своем творении, все первые ряды резко встали и начали расходиться. Было видно, что Анна немного растерялась из-за этого и стала говорить гораздо медленнее, она была в замешательстве.

Режиссеру сказали, что это нормально, мол одни ушли, другие пришли. Анна посмеялась, но грусти в ее глазах это не убавило. Сделать фильм – это огромная работа, но некоторые по каким-то причинам решили даже не дослушать его описание.

Ситуация была некрасивая. Это та самая ложка дегтя в бочке мёда, которая немного подпортила впечатление.

Другие фото с международного фестиваля «Циолковский».

Выступление танцоров

Выступающим на сцене дамам подарили цветы с маленькими космонавтиками

Фотовыставка, посвященная Юрию Гагарину