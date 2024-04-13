«Они просто нас боятся»: «Динамо-Брянск» не вышел на игру с ФК «Калуга»

Домашний матч восьмого тура Второй лиги между футбольным клубом «Калуга» и «Динамо-Брянск» должен был начаться в 14:00. Трибуны были переполнены болельщиками, все с нетерпением ждали начала игры. Еще бы, Калуга и Брянск – это дерби. Матчи команд из этих городов с советских времен вызывают особый интерес.

«Калуга», новичок дивизиона «А», шла на седьмом месте. «Динамо-Брянск» после вылета из группы «Золото» замыкал турнирную таблицу. В этом поединке двум командам нужна была только победа. Только у каждой из них была своя цена.

Калужане готовились к домашнему поединку. Все специалисты признают, что наша команда – одна из самых играющих в группе «Серебро». А вот у «Динамо» явный кризис. В клубе происходит смена руководителей. Исполнительным директором недавно стал бывший игрок Андрей Козлов. Но его слова ниже.

Празднику футбола в Калуге ничего не должно было помешать. Команды уже находились в боевой готовности, а все экстренные службы в виде скорой помощи и МЧС были на стадионе. Но в 13:32 случился пожар второй категории на улице Тарутинской. Столб дыма был виден по всей Калуге. В 13:50 пожарная машина со стадиона «Орбита» была экстренно отправлена на тушение пожара.

На улице Тарутинской находятся склады. Сами они в основном сделаны из дерева. Так и в самих складах располагалась также древесина. А в 100 метрах располагаются Синие мосты, где сейчас происходит ремонт. Там же расположен газопровод высокого давления, о чем не раз говорили городские власти. Пожар стал главной новостью сегодняшнего дня. Огонь охватил 1 500 квадратных метров. Всего на месте работали 49 специалистов и 16 единиц техники.

С открытым огнём спасатели боролись почти 2 часа.

Но руководство «Динамо-Брянск» такая история апокалипсиса по-калужски не устроила. Судя по такой логике матч должен состояться при любой погоде и при любых опасностях для населения. Дело в том, что по истечению часа без пожарной машины матч должен был быть якобы отменен. А футболисты «Динамо-Брянск», идущие на последнем месте, решили с радостью воспользоваться горем соседей и просто не выйти на поле.

- Из-за форс-мажорных обстоятельств на стадион «Орбита» не приехала пожарная машина. Согласно пункту 9.14 регламента, в случае отсутствия на стадионе пожарной машины по истечении 60 минут, матч отменяется. Пожарная машина прибыла на стадион спустя 1 час и 10 минут с момента планируемого начала матча. В соответствии с регламентом соревнований матч уже не мог состояться, и наша команда была вынуждена отправиться домой. Решение не могло быть изменено, - отметил спустя несколько часов тот самый новоиспеченный исполнительный директор «Динамо-Брянск» Андрей Козлов.

Руководителю подсказали тонкости регламента, но, видимо, он забыл про футбол. А это игра, прежде всего, для болельщиков.

На трибунах собралось несколько сотен человек.

50 болельщиков приехали из Брянска. Из команды «Динамо» к ним так и никто не вышел, чтобы объяснить ситуацию.

«Саша, выходи!» - требовали 50 фанатов, обращаясь к главному тренеру «Динамо-Брянск» Александру Фомичеву.

- Мы уговаривали клуб «Динамо Брянск» сыграть с нами, но с их стороны полный отказ пошел. Наверное, они просто нас боятся, - предположил тренер ФК «Калуга» Михаил Белов.

Из уважения к своим болельщикам калужские спортсмены решили провести тренировочную игру на поле.

Ситуация изнутри выглядит еще страшнее. Администрация брянского «Динамо» знала о чрезвычайной ситуации в Калуге. Они понимали, насколько опасен этот пожар может быть для жителей соседнего региона и сказали, что решение примет тренерский штаб с командой. Уже после матча калужане общались с брянскими футболистами. Они были готовы играть. Но «Саша» оказался против. Три очка в такой ситуации для брянской команды, видимо, не пахнут.

В социальных сетях ФК «Калуга» разразился жуткий скандал. Сотни комментариев – такого современная команда никогда не видела. И все пытались ссылаться на регламент. Всю ясность сможет внести только Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, который проведет свое заседание на следующей неделе. Матч либо перенесут на резервную дату, либо засчитают одной из команд техническое поражение.

Не будем утомлять читателей всеми пунктами данного документа. Но принимать решение об отмене матча могли только Футбольная национальная лига и инспектор матча.А они, как нам известно, и это в дальнейшем возможно будет найти в официальных документах, приняли все усилия для того, чтобы матч состоялся. Но «Динамо-Брянск» просто не вышел на поле.



- На мой взгляд, это нонсенс. Бывают ситуации, которые не зависят от нас. Режим ЧС – это природная история, возможно, зависящая от человека, но точно не от футбольного клуба «Калуга». Наши коллеги смалодушничали и отказались начинать матч, даже спустя час и 10 минут, когда приехала машина МЧС с другого конца города. Ее вытащили с пожара. Я считаю, что это наплевательское отношение к футболу со стороны «Динамо Брянск», - сказал генеральный директор ФК «Калуга» Олег Митрофанов.

А ведь неделю назад в Лиге произошел неординарный и неприятный случай. В Курске перед матчем местного «Авангарда» и ивановского «Текстильщика» сработала воздушная тревога. Начало поединка перенесли на несколько часов. Игра прошла без зрителей. Но никто из футболистов не сказал про Регламент. Ведь не для него играют в футбол. А для болельщиков, которые хоть и по видео, но смотрели данный матч.

Можно вспомнить и Олимпиаду 1972 года в Мюнхене. И баскетбольный финал СССР и США. Могли советские баскетболисты не играть тот матч из-за теракта, но вышли на площадку, нашли в себе смелость.

У «Динамо-Брянск» не хватило сегодня смелости сыграть в гостях с самой молодой командой Дивизиона «А» Второй лиги. Многие футболисты противника в отцы годятся калужским игрокам. Но ничего против слова тренера Александра Фомичева сказать не смогли. После такого матча динамовские болельщики могли бы написать «Саша, уходи», но большинство из них даже не вникало в чрезвычайную ситуацию, которая возникла в Калуге. Может, пора после всех несчастных случаев сплотиться, слушать и верить друг другу, а не искать 10-минутную выгоду?