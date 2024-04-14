Электронный дневник запретить нельзя разрешить: что думают о проблемной информационной системе психологи

Перед каникулами калужане снова проклинали электронный дневник. Многие просят перейти обратно на бумажные или хотя бы вернуть прошлый.

В последнее время некоторым пользователем отказывают во входе в приложение, так как их учетной записи, якобы, нет. У кого-то сайт просто не открывается.Учителя получают дополнительную неоплачиваемую головную боль, родителями часами пытаются узнать оценки и домашнее задание или просто авторизироваться.

Одна из мам нам сказала: «Интересно, что на этот счет думают психологи?». Действительно, любопытно, влияет ли отсутствие бумажного дневника на детей. Или только на определенную возрастную категорию? Прививает ли безответственность или же наоборот? Об этом мы поговорили с психологами, которые в своей работе постоянно сталкиваются с детской психологией, а также сами работают в образовательных учреждениях.

Ни хорошо и ни плохо

Педагог-психолог Алена Волкова уверена, что необходимо подстраиваться и адаптироваться под современных детей. Школьникам гораздо проще нажать пару кнопок и посмотреть домашнее задание или оценку.

- Вряд ли зависимость от гаджетов усилит использование пара действительно полезных приложений. Это есть, это используется. Не стоит определять данное введение как «хорошо» или «плохо», - уверена наша собеседница.

А вот возрастные учителя, по ее словам, относятся к этому немного сложнее. Им требуется больше времени для внедрения современных технологий в образовательный процесс, но в целом, все осваивают. Здесь работает наставничество в виде «молодой педагог - опытному педагогу».

- По поводу учащихся, которые вовремя не делают домашнее задание - виноват вовсе не электронный дневник. Даже если педагог будет записывать домашнее задание ему лично в рабочей тетради, мало что изменится. Есть множество отговорок, которые часто используются - забыл записать, потерял, съела собака, порвала младшая сестра, далее продолжите сами, - с улыбкой заявляет она. - Сегодня они перешли в цифровой формат - я не могу зайти, у меня нет интернета, все глючит или виснет, у меня не получается.

Нельзя со старым подходом к новым детям

Кандидат психологических наук Надежда Соловьева считает, что электронный дневник не глобально влияет на приобщение ребенка к гаджетам. В данном случае играет роль личности ребенка, ученик либо умеет контролировать свое время, либо нет.

- Возможность быстро и оперативно быть на связи со школой из любой точки света – это плюс. Допустим, он забыл дневник и уехал с родителями куда-то на выходные, можно посмотреть домашнее задание при условии хорошего интернета, - рассказывает наша собеседница. – Это навык 21 века, но, если изначально ученик не умеет распоряжаться временем, это может стать поводом лишний раз посмотреть в телефон.

Во время работы Надежда Александровна сталкивается с родителями, которые говорят, что не могут ограничить детей от выхода в интернет. У них есть готовый аргумент, что пока родители на работе они не могут посмотреть домашнее задание в электронном дневнике. Это может быть использовано, как повод лишний раз поиграть в телефон и «смотреть» задание часами.

Психолог утверждает, что родителям и учителям нужно воспитывать в детях саморегуляцию и тогда этой проблемы можно будет избежать.

Уважать педагогов

Наша собеседница считает, что есть люди, которые быстрее схватывают новшества в силу своих психологических особенностей.

- Я сталкивалась с людьми, которые в принципе плохо дружат с техникой. Человек просто подходит к компьютеру, и он начинает барахлить, - смеется педагог. – Если хороший, опытный и грамотный учитель плохо разбирается в работе компьютера и не предрасположен к быстрому освоению таких навыков сталкивается с такой проблемой один на один – это вызовет раздражение, затраты по времени и как следствие снижение работоспособности.

Психолог считает, что необходимо внимательно относится к человеческому ресурсу и организовывать наглядное, пошаговое обучение.

- Мы все время говорим о наставничестве в школе. Его можно организовать так, что люди разбирающиеся будут приставлены к тем, кто пока не до конца разобрался в новом электронном дневнике.

Она сравнила ситуацию с временами пандемии. Тогда всем разослали инструкцию, и она помогала более возрастной коллеге научиться работать в новой онлайн-реальности.

- У меня на это ушло не более 20 минут. Я считаю, что отсутствие помощи и инструкций – неуважение к труду педагога и его личному времени, - уточняет психолог. – Любые нововведения всегда вызывают сопротивления, но исчерпывающая информация в удобной форме решает такую проблему.

Мы спросили у нашей собеседницы, влияет ли на мотивацию детей то, что они не сразу слышат свою оценку или видят домашнее задание.

- Это тоже боль. Ребенок должен видеть, как осуществляется оценка его деятельности для того, чтобы понимать, насколько, он успешен на сегодняшний день, - уверенно заявляет педагог. – Это влияет и на продуктивность, и на формирование его самооценки. Некоторые дети могут начать относиться к себе более поверхностно. Важно озвучивать оценку и домашнее задание, а потом уже вносить их в электронный дневник.

Надежда Александровна сама является мамой школьников и сталкивалась с ситуацией, когда дети не знают, что задали, а домашнее задание появляется только утром или ночью. В такой ситуации приходится делать его перед уроками.

- Если педагог озвучит задание, а ребенок его не запишет, специально или по рассеянности – это является еще одним поводом для родителей обратить внимание на детей. А когда учитель не делает этого вовремя, то ребенок встает в позицию «я ничего не делал, потому что я ничего не знал», что формирует безответственность.

Оставить детям дневник

Также мы задали психологу вопрос, влияет ли на детей тот факт, что они больше не заполняют дневники вручную?

- В начальной школе необходимо оставлять письменные дневники. С точки зрения психологии, когда мы пишем сами, нейронные связи работают по-другому, а память, мышление, речь развиваются активнее, - ответила она. - С первого класса нельзя снимать ответственность с детей, присылать домашнее задание в родительские чаты или в электронные сервисы. Пока активно формируется мозг ребенка, необходимо иметь альтернативу в виде письменного дневника. В средней школе уже можно от него отказаться, это лишнее, есть и другая нагрузка.

- Если в начальной школе заложить основы саморегуляции, привить ответственность и умение планировать время, то потом от бумажных дневников можно будет отказаться без ущерба.

Надежда Александровна считает, что новое образование для современных детей нельзя выстраивать на старых принципах. За цифровизацией образования будущее – хотим мы того или нет, а если мы будем от этого отказываться, то неизбежно упущение конкурентных преимуществ.

- Нельзя замалчивать трудности, которые возникают в процессе внедрения. Какой бы хорошей не была инновация, возникают моменты, которые нельзя предусмотреть, - рассказала психолог. Надо такие места выявлять и открыто обсуждать.

Нужно привыкать

Наша собеседница упомянула, что некоторые родители просят подписать петицию против электронного обучения.

- Учителя нельзя заменить никакими новыми технологиями, но вводить такие элементы необходимо. Как можно говорить о будущем, если мы со школы не будем приучать детей пользоваться всеми новшествами современности? –задается вопросом педагог. - Цифровизация – норма жизни, к которой нужно привыкать, но при этом объективно и быстро решать проблемы, привлекая общественность.