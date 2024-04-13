Загадочные рисунки: сотрудники калужского музея установили их автора

В Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка «Александр Сергеевич Пушкин. 1837 – 1937».

Посвящена она 225-летию со дня рождения поэта и продлится до 9 июня.

А интересна тем, что здесь можно увидеть иллюстрации к неизданной книге. И сначала сотрудники музея думали, что они принадлежат совершено другому художнику.

Неизданная книга

В 1937 году в стране проходили памятные мероприятий, посвящённых 100-летию со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина. К этой дате предполагалось выпустить книгу «Александр Сергеевич Пушкин. 1837 – 1937».

Сейчас судьба этого издания неизвестна. Возможно, книга так и не вышла или была изъята из обращения, однако остались иллюстрации к ней.

В основном сделаны они в силуэтной технике и включают заголовки предполагаемых разделов книги: «Детство и юность», «На юге», «Поездка на Кавказ», «В Михайловском», «В Москве и Болдине», «В Петербурге», «В придворном плену», «Под опекой царя и жандармов», «Дуэль», «На смертном одре», «Похороны».

Автором рисунков оказался художник Юрий Николаевич Куприянов. Его имя широко неизвестно, а из его творческого наследия сохранилось немногое.

Сын губернатора

Юрий Николаевич Куприянов родился в потомственной дворянской семье. Его отец – надворный советник Николай Николаевич Купреянов, мать - Мария Геннадиевна Мягкова. Сначала Юрий учился в петербургском Тенишевском училище, затем в гимназии города Сувалки в Царстве Польском, где его отец занимал должность губернатора, а в марте 1913-го переехал в Кострому.

Летом 1916-1917 г. гимназистом служил санитаром на Западном и Юго-Западном фронтах в составе отряда Российского Красного Креста. В 1918 году его арестовали в связи с ярославским восстанием, два месяца он провел в тюрьме.

Весной 1919 года был мобилизован в Красную Армию. Потом сотрудничал с московскими издательствами, журналами Крокодил, Искорка, Лапоть, Комар и другими.

Летние месяцы проводил в своей усадьбе в селе Селище под Костромой, который до революции принадлежал его предкам по материнской линии. Сотрудничал с костромскими издательствами: газетой Северная правда, журналом Бороний зуб, альманахом Костромской группы РАПП Стройка.

Летом 1930-го два месяца работал землекопом на кирпичном заводе в Костроме, а потом – грузчиком на Волгоразгрузе.

Юрий Куприянов был неспокойным художником, а его судьба достойна экранизации.

Старший брат Юрия - Николай Куприянов. Ему сначала приписывали авторство иллюстраций.

4 ноября 1930 года Юрий Николаевич Купреянов был арестован в Костроме по сфабрикованному делу офицерско-белогвардейской контрреволюционной организации и приговорен к 10 годам заключения со строгой изоляцией.

Срок отбывал на строительстве Беломорканала, оформлял там лагерные журналы «Под знаменем Беломорстроя» и «Беломорско-Балтийский комбинат». Там же создал серия иллюстраций для книги «Александр Сергеевич Пушкин. 1837 – 1937».

А изданием лагерных журналов занимался Культурно-воспитательный отдел Беломорско-Балтийского комбината (КВО – ББК).

На свободу Купреянов вышел в 1937 году. Жил в Ярославле, работал оформителем школьных наглядных пособий. 7 ноября 1941 года был арестован по доносу, приговорен Военным трибуналом войск НКВД к высшей мере наказания и расстрелян 27 января 1942 года. Реабилитировали Юрия Николаевича 26 декабря 2001 года.

Провоцировал советскую власть

- Много лет у нас лежали эти загадочные рисунки, считалось, что они принадлежали другому художнику, - рассказывает куратор выставки Марина ЗВЕРЕВА. - В инвентарной книге было написано, что автор Николай Николаевич Куприянов (это старший брат Юрия Николаевича Куприянова). Поступили они от частного лица в 1982 году.

И было ясно, что это иллюстрации книжке, там есть разметка, макет обложки, титульного листа и надпись: 1938 год. А Николай Николаевич Куприянов умер в 1933 году: трагически утонул в речке.

И мы ломали голову, кто же автор? Была версия, что он их заранее готовил, потом что другого объяснения не находили. И только спустя годы обратили внимание на макете обложки, там написано: КВО – ББК. Что это за издательство?

Долгими путями мы выяснили, что КВО- ББК - это культурно-воспитательный отдел Беломор-Балтийского комбината. Обнаружилось это таким образом: мы должны посылать информацию обо всех наших произведениях в государственный каталог музейного фонда.

И как только мы её разместили, откликнулся внук Николая Николаевича Куприянова и сказал, что это работы брата художника – Юрия Куприянова. Оказалось, что в их семье храниться коллекция рисунков, в том числе к «Повестям Белкина».

Вообще, Юрий Куприянов рисовал в разных стилях. В интернете есть сканы оформленных им книжек для детей. Очень интересный, разносторонний художник.

И художник он был неспокойный. Провоцировал советскую власть: то хвалился фотографией, где Николай II пожимает руку его отцу – царскому генералу, то пел белогвардейский гимн «Вперёд, дрозды».

Но художник талантливый, сотрудничал со многими издательствами, хотя кем только не работал – и грузчиком, и матросом, и санитаром во время первой мировой войны в отряде Красного креста.

У него была усадьба Селище в Костромской губернии. И, как ни странно, до 1930 года он там был. Правда, ее преобразовали в молодежный клуб, Юрий Куприянов им заведовал. Судьба очень интересная, достойна экранизации.

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