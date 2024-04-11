Танго, «Женитьба» и «Свет далёких планет»: что приготовили для калужан в ближайшую неделю

Завтра, 12 апреля, мир отпразднует Международный День космонавтики.

Что приготовили для калужан в этот день и, чем удивят в следующую семидневку, читайте в нашей традиционной еженедельной афише.

Итак, начнем.

Арена КТЗ (Московская, 212)

14 апреля в 10:30 пройдет Чемпионат по современным танцам MTDANCE STUDIO ANNIVERSARY 2024.

Мастерская танца в Калуге отмечает 11 лет. В честь дня рождения состоятся батлы по Hip Hop, Dancehall, Break Dance и Чемпионат по хореографии. 12 номинаций, 52000 призовой фонд и свыше 600 участников.

17 апреля в 19:00 выступит Сергей Орлов с программой «Переходный возраст».

Стендап-комик родился в маленьком поселке Депутатский в республике Саха (Якутия). Свою карьеру он начал с выступлений на открытых микрофонах в Якутске, где потом организовал «Северный Stand-Up Клуб». В 2021-2023 годах у него прошли ежегодные туры более чем в 50 городах. Орлов шутит о житейских вещах, поэтому любой слушатель с легкостью может узнать себя в ситуациях рассказчика.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

17 апреля в 19:00 состоится концерт «Романтика Танго».

Мелодии и ритмы зажигательного и одновременно гармоничного аргентинского танго прозвучат в исполнении Solo Tango Orquesta, российского коллектива, который признан одним из лучших интерпретаторов танго в мире. Он завоевал победу в XXXV Международном конкурсе-фестивале в Кастельфидардо (Италия) в категории «Музыка Пьяццоллы, стал и первым европейским танго-оркестром, покорившим родину танго Буэнос-Айрес. Solo Tango oruqesta выступает на самых масштабных концертных площадках: Берлинская Филармония, Большая зал Московской консерватории, Международный Дом Музыки и во многих других известных местах.

19 апреля в 19:00 пройдет концерт «Дорога к храму».

В период Великого поста состоится концерт Муниципального камерного хора КОМК им. С.И. Танеева, художественный руководитель - Максим Пимонихин. Гости программы услышат русскую духовную музыку, а также авторские обработки народных песен.

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

12 апреля в 18:30 состоится спектакль «Обыкновенное чудо».

Пьеса начинается с пролога. Человек на сцене объясняет зрителям, что «Обыкновенное чудо» — это сказочная история о любви, в которой сила чувств героев «доходит до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса».

Волшебство начинается с усадьбы в Карпатских горах, в которой живут Хозяин и его жена. Однажды, чтобы позабавить свою любимую супругу, Хозяин устраивает в доме встречу медведя и принцессы. Второе действие разворачивается в трактире «Эмилия», где из-за метели маршруты героев вновь пересеклись. А в третьем действие прекрасная принцесса встречается с медведем в саду возле моря.

13 апреля в 18:30 вновь пройдет спектакль «Обыкновенное чудо».

14 апреля в 12:00 состоится представление «Звериные стихи».

Спектакль для детей и их родителей создан на стихи знаменитого русского поэта Саши Черного. Он очень любил детей и животных. Писатель с удовольствием посвящал свои строчки собакам, кошкам, поросятам, крокодилам и другим созданиям животного мира. Во время представления артисты не только споют и прочитают стихи из циклов «Зверьё», «Зверюшки», но и устроят самый настоящий красочный карнавал.

14 апреля в 18:30 снова пройдет спектакль «Обыкновенное чудо».

16 апреля в 18:30 состоится спектакль «Хармсюита».

Как однажды записал в своем дневники писатель-абсурдист Даниил Хармс:

- Меня интересует только чушь, только то, что не имеет никакого практического смысла.

На сцене зрители увидят настоящую клоунаду и нелепицу, приправленную черным юмором.

18 апреля в 18:30 пройдет спектакль «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя.

Это пьеса о сорвавшейся свадьбе очень нерешительного в личной жизни чиновника. Незадачливые кавалеры, разборчивая невеста и проворная сваха. Считается, что смысл пьесы так до сих пор по-настоящему не разгадан. Может это получится сделать у вас?

19 апреля в 18:30 вновь состоится спектакль «Женитьба».

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

12 апреля в 19:00 состоится концерт «Свет далёких планет».

12 апреля 1961 года пилотируемый космический корабль впервые покинул Землю вместе с человеком на борту. В честь 63-летия этого исторического события солисты Калужской областной филармонии исполнят песни Микаэла Таривердиева, Александры Пахмутовой, Арно Бабаджаняна, Евгения Крылатова и других авторов в музыкальном сопровождении Губернского духового оркестра. Прозвучат многим знакомые музыкальные композиции, на которых росли и воспитывались целые поколения.

14 апреля в 11:00 состоится сказка для самых маленьких «Муха-Цокотуха».

Интерактивно-игровая музыкальная программа погрузит малышей и взрослых в атмосферу русской ярмарки-сказки. Детки отправятся с Мухой-Цокотухой на базар и купят самовар, а еще вместе с храбрым Комаром будут спасать главную героиню из паучьего плена.

15 апреля в 16:00 пройдет трансляция концерта Госоркестра России им. Светланова.

Сопрано - Ольга Перетятько, дирижер - Александр Соловьёв. В программе: Верди Каватина Леоноры из I действия оперы «Трубадур», Россини Каватина Семирамиды из I действия оперы «Семирамида», Пуччини Ария Магды из оперы «Ласточка», Моцарт Ария Донны Анны из II действия оперы «Дон Жуан» и другие музыкальные произведения знаменитых композиторов.

16 апреля в 19:00 состоится юбилейный вечер Ирины Самойловой.

В 1993 году артистка окончила Московское музыкальное училище им. А. Шнитке, продолжила обучение в Российской Академии музыки им. Гнесиных. С 2001 года началось ее сотрудничество с Большим театром России, в котором она исполняла ведущие партии в операх русских классиков: «Жизнь за царя» М. Глинки, «Царская невеста», «Снегурочка». На сцене филармонии певица исполнит арии из любимых мюзиклов, опер и оперетт в сопровождении Симфонического оркестра им. С. Рихтера.

17 апреля в 16:00 пройдет трансляция концерта «Музыка любимого кино».

Виртуальное выступление посвящено 100-летию «Мосфильма». Дирижер - Николай Цинман. В программе: И. Дунаевский («Дети капитана Гранта», «Цирк», «Весна»), Эшпай («Адъютант его превосходительства»), Б. Чайковский («Женитьба Бальзаминова»), Овчинников («Война и мир»), Гладков («Обыкновенное чудо», «Дульсинея Тобосская») и другие произведения.

18 апреля в 19:00 пройдет музыкально-литературный вечер «Мир русской усадьбы. Ивановка».

В Ивановке с 1890 по 1917 год почти каждую весну, лето и осень проводил время великий русский композитор и музыкант Сергей Рахманинов. Он любил большой парк, пруд, ивановские сады, а еще аромат полей и лугов, прилегающих к усадьбе. До конца своих дней Рахманинов хранил в памяти воспоминания о «своей малой Родине». Гости вечера услышат рассказ о самых счастливых моментах жизни композитора, а также музыкальные произведения Сергея Васильевича.

19 апреля в 19:00 состоится танцевальный спектакль «Кармен» по мотивам балета Родиона Щедрина «Кармен-сюита».

«Кармен» — история роковой женщины. Трагическая судьба цыганки и полюбившего её солдата Хозе, которого Кармен покидает ради молодого Тореро. Взаимоотношения героев и гибель красавицы от руки Хозе предопределены судьбой.

Музыкальное сопровождение представления – инструментальный ансамбль «Палладио».