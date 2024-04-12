Электросамокаты в Калуге: за и против

С наступлением тепла количество жалоб от калужан на гонщиков по тротуарам выросло в разы.

Региональное управление ГИБДД предложило ограничить движение СИМов на территории региона.

Среди комментаторов предложения о жестком регулировании эксплуатации электросамокатов немало и тех, кто считает такие меры избыточными.

Мы выслушали мнения обеих сторон самокатного противостояния.

Гоняют как в последний раз

Как только тротуары освобождаются от снега, по ним начинают движение велосипедисты и самокатчики. Летающие по тротуарам гонщики доставляют немало проблем пешеходам. Действительно, очень некомфортно идти и постоянно оглядываться, либо отскакивать от очередного безбашенного самокатчика. Услышать приближение этого транспортного средства со спины практически невозможно – они двигаются бесшумно.

Примечательно, что эта проблема актуальна не только в Калуге и Обнинске. В марте нынешнего года в Медыни взрослый мужчина на электросамокате не уступил дорогу автомобилю и врезался в него. В результате мужчина погиб.

Подобные сообщения все чаще стали мелькать в лентах региональных новостей. Осенью прошлого года в результате опроса жителей Калуги выяснилось, что 63% жителей выступают за запрет арендных самокатов. против запрета проката электросамокатов выступают 18% калужан. Они уверены, что это удобный транспорт, но за нарушителями нужен больший контроль.

- Надо, чтобы правила, предусмотренные для самокатчиков, начали действовать, - считает калужанка Мария. - Чтобы, наконец, стали наказывать тех, кто катается по двое, а то и по трое. Чтобы детей с самокатов снимали и родителей штрафовали.

Беда в том, что прокатные самокаты рассматривают в качестве аттракциона, в том числе и дети. А дети они не всегда соизмеряют свои действия с потенциальной опасностью.

- Утром шла по театральной, чудом избежала наезда на меня этим же самокатом, - возмущается калужанка Татьяна. - Ужас, столько народа уже пострадало от них. Ставят их где попало по тротуарам.

Дорожные происшествия с участием электросамокатов прибавляют цифр в печальную статистику ДТП.

- За прошлый год в регионе число дорожно-транспортных происшествий выросло почти на 5%, в них погибли 116 и получили ранения 1540 человек, - рассказал начальник ГИБДД УМВД России по Калужской области Алексей Холопов. - Наиболее тревожит рост происшествий с участием несовершеннолетних. Число таких происшествий возросло почти на четверть.

Анализируя слова Алексея Холопова, можно предположить, что часть из этой четверти приходится как раз на несовершеннолетних, летающих по дорогам и тротуарам на электросамокатах.

Свой или прокатный?

При всей волне негатива в отношении двухколёсных электрических наездников, не стоит, все же всех валить в одну кучу. Больше всего претензий у калужан именно к тем, кто использует не свой личный самокат, а прокатный.

- Сделали нас какими-то изгоями, - говорит калужанка Анна Субботина. – Мне по работе необходимо оперативно передвигаться, машину покупать дорого, поэтому я накопила денег и купила электросамокат. Я езжу аккуратно, где возможно – по дороге, но дело в том, что по дорогам на самокате практически невозможно ехать и приходится, да по тротуару.

Анна согласна с тем, что сумасшедших гонщиков нужно как-то приструнить.

Проблему понимают и в правительстве Калужской области. На прошедшем 29 марта заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, представители регионального ГИБДД предложили рассмотреть возможности ограничения и запрета на отдельных территориях использования средств индивидуальной мобильности, в их число и входят электросамокаты, до тех пор, пока не будет создана необходимая инфраструктура для их интеграции в городские транспортные системы.

В этой ситуации, скорее всего, под запреты попадут и прокатные гонщики, и законопослушные граждане.

Многие из калужан, с кем нам удалось поговорить на эту тему, говорят, что проблемы возникают именно со стороны тех, кто берет самокат на прокат.

- Гоняют по двое, по трое, в основном подростки, беда просто, - рассуждает калужанин Сергей Иванович. – Неужели нельзя заставить тех, кто дает на прокат самокаты, к примеру, поднять возрастную планку, чтобы молодежь билась сдуру, чтобы нас, пешеходов не сбивали, чтоб под машины эти лихие молодые говы не лезли?

Увы, пока нет никаких разграничений в отношении собственности СИМа. Год назад, 1 марта 2023 года, правительство РФ внесло изменения в правила дорожного движения. Они касаются тех, кто водит электросамокаты, электроскутеры и любые устройства с электродвигателем.

По новым правилам СИМ могут двигаться только на дорогах, где разрешено движение велосипедистов и скорость ограничена 60 км/ч. То есть на дорогу с максимальной разрешенной скоростью 90 км/ч на электросамокате выезжать нельзя.

Если человек на электросамокате создает помехи движению пешеходов, он должен двигаться с их скоростью или спешиться.

Даже новый официальный дорожный знак появился: «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Правда в Калуге такого знака пока замечено не было.

Закон-то вышел…

В давние времена очень точно определил отношения в России между правилами и жителями гениальный Салтыков-Щедрин. «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения». Увы, эта фраза держится аксиомой до сих пор. У нас много чего могут «запрещать и не пущщать», однако на деле зачастую нормы и правила мало кем исполняются.

Это же касается и контроля. Невозможно поставить полицейских на всех тротуаров, чтобы они штрафовали нарушающих ПДД электросамокатчиков.

Городская управа Калуги прокомментировала многочисленные жалобы на беспредел со стороны самокатчиков в привычном для чиновников стиле:

- Нормы в отношении самокатов приняты на федеральном уровне. Со своей стороны вопросы по повышению безопасности дорожного движения при использовании самокатов рассматриваем на комиссиях по безопасности дорожного движения с участие всех профильных ведомств. С владельцами каршеринга ведем разъяснительную работу по правилам в отношении самокатов. Соблюдение правил дорожного движения относится к компетенции УМВД ГИБДД по г. Калуге. Обратитесь, пожалуйста, к ним напрямую через сайт https://гибдд.рф. Для этого достаточно зайти во вкладку «Сервисы» и перейти в раздел «Прием обращений».

Получается, что как обычно, у семи нянек дитя без глазу. В нашем случае, не только без глазу, но без жизни порой случается. А впереди – лето и скорее всего количество двухколёсных СИМов увеличится в разы. Увы, скорее всего возрастет и число происшествий, связанных с ними.