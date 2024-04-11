Мы снова хотим участвовать

Конкурс «Губернаторский дневник» организованный и проведенный в прошлом году агентством «Комсомольская правда – Калуга» и администрацией Калужской области стал популярен среди школьников региона.

В процессе подготовки следующего Дневника, финал которого пройдет нынешним летом, мы решили узнать впечатления от прошлогоднего награждения победителей.

Выяснилось, что подавляющее количество победителей с удовольствием примут участие в конкурсе ещё раз.

Всё по-честному

Разговаривая с самими школьниками, их родителями и классными руководителями победителей мы с большой радостью выяснили насколько «Губернаторский дневник» стал популярным в школах области. Практически каждый раз, завершая разговор наши респонденты добавляют фразу о том, что обязательно примут участие в конкурсе этого года. За исключением, конечно-же 11-классников. Но и они, говорят, что получить такую награду из рук губернатора было очень волнительно и приятно.

Однако, школьные годы, увы, не вечны, и многие победители сегодня уже учатся в престижных калужских, московских вузах, в университетах страны. А вот школьники младших, средних и старших классов уже вовсю собирают в копилочки отличные отметки и готовятся к очередному соревнованию за звание лучшего.

И ещё одну особенность мы отметили, общаясь с участниками прошлогоднего конкурса. Никто из них не стал добиваться победы нечестным путём. Выпрашивать пятерки для нынешнего поколения школьников Калужской области, видимо, неприемлемо. Это нас только радует. Честная борьба увеличивает ценность победы.

Напомним, согласно условиям конкурса, от участников требовалось прислать отчет об успеваемости в четвертой четверти в период с 27 марта по 20 мая. Победители определялись в трех возрастных категориях: 2-4 класс, 5-9 класс и 10-11 класс. В каждой из категорий были выбраны по 10 учеников, набравших наибольшее количество оценок за этот период. Их и пригласили на церемонию награждения.

Год назад на конкурс было подано более 300 заявок. Максимальное число пятерок, которое мы насчитали – 166! Многим не хватило даже ста пятерок, чтобы войти в число победителей. Мы уверены, что в этом году количество желающих будет гораздо больше. После церемонии награждения в ИКЦ, получив диплом из рук губернатора, ребята принимали поздравления у себя в школах.

В отдельных школах провели специальные классные часы, где-то фотографии победителей поместили почетное место в холле учебного заведения. Но главное – везде к победителям прошлогоднего проекта «Губернаторский дневник» было особое отношение. Кстати, мы ни разу не зафиксировали какого-либо негатива даже со стороны одноклассников дипломантов.

Дневник и до Артека доведёт

Алина Борисова в прошлом году оказалась в числе победителей конкурса «Губернаторский дневник». Сейчас она заканчивает седьмой класс 12-й школы Обнинска, и по-прежнему у неё в её дневнике сплошь отличные отметки.

Прошедший год подарил Алине незабываемую поездку во всероссийский детский лагерь «Артек», девочка даже встретила там Новый год.

- Путевку мы получили благодаря общему количеству наград и дипломов, которые Алина получила, - рассказывает ее отец, Александр. – Смена была с 30 декабря по 20 января, так что она и Новый год, и Рождество встретила в лагере. Впечатлений привезла очень много, хочет ещё раз туда съездить. За три недели Алина познакомилась со многими сверстниками, у неё появилось много подруг и друзей из разных областей и республик страны.

По словам папы, в школе все были рады победе Алины в конкурсе. Её поздравляли и одноклассники, и учителя. Многие интересовались, как принять участие, как готовиться, сложно ли было победить.

Помимо отличной учёбы, Алина занимается волейболом в СДЮШОР Обнинска. Входит в сборную города Обнинск по своему году рождения. Постоянно с командой выезжает на соревнования. Ездили в Воронеж, В Екатеринбург, в города Подмосковья.

- У нас были разные желания как дальше по жизни идти: от юриста до следователя, - говорит отец Алины, Александр. - Причем мы родители работаем совершенно в другой сфере. Не знаю, если честно, куда в итоге Алина пойдет после школы, в какой вуз поступит. Но вижу, ей ближе математические науки. Хочет в Москву.

По поводу самого проекта «Губернаторский дневник» Александр уверен, что такие конкурсы нужны и важны.

- Это большой стимул учиться ещё лучше, кстати, в этом году Алина тоже решила участвовать в этом конкурсе - сбор пятерок уже начали в копилочку, добавил отец Алины.

Мы готовились в тайне от всех

Калужанка Александра Киреева тоже была победительницей прошлогоднего конкурса «Губернаторский дневник». Она учится в школе №14 Калуги, заканчивает 7 класс.

- Когда Саша узнала, что победила, счастью не было предела, - рассказывает классный руководитель Александры, Анастасия Забродина. - Саша целенаправленно шла к своей победе. Причем никаких выспрашиваний оценок не было и в помине. Это не ее стиль. Она целеустремленный человек и добивается всегда сама.

У нас в школе о том, что Саша подала документы на конкурс «Губернаторский дневник» не знал никто, кроме нас двоих. Мы с ней договорились об этом. Чтобы все было честно.

Саша очень любит русский язык и литературу. Помимо учебы она с удовольствием занимается спортивным туризмом. Увлеклась им ещё в начальной школе. В 14 школе часто проводят соревнования по скалолазанью, вот там Александра и узнала про этот вид спорта.

После награждения дипломом «Губернаторский дневник» в школе отметили ее победу. По словам классного руководителя, был организован и классный час, и на общешкольной линейке Александру похвалили.

- Родители её тоже сильно поддерживали, говорит Анастасия Забродина. - Мама была спокойна и уверена, что Саша победит. Так и случилось.

Кем она хочет стать, вот прямо по профессии, она пока не говорит. Пока выбирает. Единственно что ясно: поступать после школы будет в институт или университет. Если решит в этом году участвовать – обязательно вновь победит, я в этом абсолютно уверена.