В ХVIII веке Калугу отметили на карте Российского государства до монгольского нашествия

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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280 лет назад, 16 марта 1744 года, родился сенатор, археолог, президент Российской Академии художеств, историк Алексей Иванович Мусин-Пушкин.

Он написал книгу «Исторические исследования о местоположении древнего российского Тмутараканского княжества», к которой была приложена карта Русского государства до монгольского нашествия, где отмечена Калуга. Поэтому историки предполагают, что наш город был основан гораздо раньше, чем принято считать.

Мусины-Пушкины - знатный дворянский род. У них были поместья в Козельском, Мещовском уездах Калужской губернии.

Собирал старинные вещи

Алексей Мусин-Пушкин был сыном гвардии капитана Ивана Яковлевича Мусина-Пушкина и жены его Натальи Михайловны Приклонской.

Закончив артиллерийское училище, служил адъютантом при графе Орлове. Уйдя со службы, путешествовал по Европе. Побывал в Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Англии. А, вернувшись в Россию, стал увлекся историческими исследованиями, собирал разные древности и создал для них специальное хранилище.

Ему удалось приобрести ценные рукописи. В коллекции оказались документы Петра I, записки, сделанные его рукой, старинные манускрипты, древняя летопись Нестера и «Слово о полку Игореве».

Когда о коллекции Мусина-Пушкина узнала Екатерина II, одобрила это дело и даже подарила ему несколько старинных книг и рукописей.

А самого Алексея Ивановича назначила обер-прокурором Синода и велела собирать исторически важные вещи из всех церквей и монастырей. К 1793 году у Мусина-Пушкина было уже 1725 древних документов. Собирал он также монеты, медали и живопись.

Два года Алексей Мусин-Пушкин был президентом Академии художеств, провел там ряд реформы, привлёк богатых меценатов, чтобы оказывали материальную помощь, покупал книги для библиотеки.

Стал проводить выставки и награждать авторов лучших работ премиями. На выдачу премий отдал своё жалованье.

Потом Мусин-Пушкин был уволен от должности, зато получил графский титул и должность сенатора.

Страшный удар

После выхода в отставку Алексей Иванович поселился в Москве в огромном доме на Разгуляе. Этот дом достался в наследство его жене Екатерине Алексеевне от незамужней родственницы-фрейлины.

Алексей Иванович перевез сюда свою библиотеку и коллекции. Не жадничал, разрешал историкам работать с древними документами. А в 1800 году издал «Слово о полку Игореве», которое случайно обнаружил в древнем сборнике.

Во время войны 1812 года Мусин-Пушкин успел вывезти из Москвы картины и драгоценности. Но коллекция, библиотека и дневник, который долгое время вёл граф, записывая, что любопытного он увидел, сгорели в пожаре.

Уцелело лишь несколько документов, которых тогда не было в московском доме. И это стало для графа серьёзным ударом, подкосившем здоровье. Пытался возобновить собирательство, но много не насобирал.

Скончался Алексей Иванович Мусин-Пушкин 1 (13) февраля 1817 года на 73-м году жизни в Москве. Похоронили его в любимом имение в Ярославской губернии.

Семейные тайны

Женат Алексей Иванович был на княжне Екатерине Волконской. В браке у них родились восемь детей: три сына и пять дочерей. Все дети воспитывались французом и говорили в основном на французском.

Дом Мусиных-Пушкиных всегда был открыт. Здесь любили принимать гостей, для развлечений имелся даже театр. На зиму Екатерина Алексеевна уезжала в Петербург.

Но, когда дочери вышли замуж, стала проводить зиму в Москве, а лето - в подмосковном имении Валуево, куда съезжались родственники, друзья, устраивались танцы и развлекательные вечера.

Екатерина Волконская была женщиной образованной, но властной, с деловой хваткой. Сохранилась переписка Екатерины Алексеевны с детьми. Она писала, что ненавидела Париж, так как оттуда всё зло.

Переживала, что её детям приходится жить в этом городе. Жаловалась на сыновей, которые то выпишут из Англии фраки по 1800 рублей, то закажут палатку в 3 комнаты за 1000 рублей, то карету привезут и нужно заплатить 3400 рублей.

Как отмечали современники, хотя старшему сыну Ивану было больше 30 лет, и он был генералом, мать по-прежнему давала ему наставления. Но особенно досталось от неё младшему сыну Владимиру, который решил жениться на шведке.

В 1826 году Владимир за связь с декабристами был арестован, семь месяцев провел в Петропавловской крепости, а потом был переведён в обычный полк 25-й пехотной дивизии в Финляндии. Познакомился с Эмилией Карловной Шернваль.

Она была дочерью шведа, состоявшего на русской службе. Рано потеряла отца, ее воспитывал отчим - выборгский сенатор. Девушка получила хорошее образование, говорила на пяти языках: шведском, финском, немецком, русском и французском.

Владимир сделал предложение Эмилии, однако его мать - Екатерина Алексеевна - была категорически против и всячески старалась их разлучить.

По её требованию Владимира перевели служить в дальнюю крепость. Заодно с ней был и генерал-губернатор Закревский, имевший давние счеты с семьёй Эмилии. Он всячески пытался заставить Владимира отказаться от невесты. Из-за чего молодой человек на нервной почве заболел.

Тогда мать смирилась и дала согласие на брак. Подарила Эмилии жемчужное ожерелье, шаль в 3000 рублей и золотой крест. Но на свадьбу не приехала. Родственники Мусиных-Пушкиных тоже игнорировали свадьбу, испугавшись гнева Екатерины Алексеевны.

Позже Владимир привез Эмилию в московский дом к Екатерине Алексеевне, и они нашли общий язык. Эмилия была счастлива в браке, хотя Владимир любил погулять и проиграл в карты всё состояние. Умерла Эмилия в возрасте 36 лет во время эпидемии тифа, ухаживая за больными.

А Екатерина Алексеевна до самой смерти любила выходить в свет, обожала светские развлечения и играла в карты. Умерла она 17 ноября 1829 года.