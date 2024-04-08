«Нам было тяжело бегать без мяча»: «Калуга» сыграла вничью с дзержинским«Химиком»

В воскресенье, 7 апреля, ФК «Калуга» встретился на выезде в Дзержинске с местным «Химиком» в рамках седьмого тура Второй лиги «А».

Калужане в первом тайме практически не создавали опасных моментов. Хозяева поля взяли инициативу на себя и забили «Калуге» в раздевалку на 45 минуте. Автором первого за игру гола стал Илья Анциферов. Он забил с подачи полузащитника Александра Егурнева, который раньше играл за «Калугу», но покинул команду после ухода Дмитрия Хомухи.

По уже сложившейся традиции во втором тайме калужане стали доминировать над соперником. В перерыве тренер Михаил Белов сделал три замены. На поле вышел новый игрок Дмитрий Захаров, который впоследствии стал лучшим футболистом матча. Его выход на поле по-настоящему оживил атаку.

На 57 минуте свой шанс не реализовал капитан команды Дмитрий Каменщиков.

Однако на 75 минуте счет сравнял Дмитрий Захаров.

Футболист заставил подскочить фанатскую трибуну.

Встреча закончилась ничьей со счетом 1:1.

В Нижегородскую область поддержать команду приехали около 20 болельщиков.

На пресс-конференции тренер «Калуги» Михаил Белов рассказал о своих мыслях после игры.

- Очень сложная получилась игра. «Химик» организованная команда, знает как обороняться и действовать, - отметил тренер. - В какой то мере примитивная, но, переиграть сложно. Мы доминировали, владели мячом, сложно было скрыть линию обороны.

Затем журналисты задали Белову еще несколько вопросов.

- Тройная замена в перерыве из-за того, что не угадали с составом или попытка трансформировать игру на второй тайм?

- Скорее второе. С составом мы угадали, но нужно было что-то менять в линии атаки. Вторым таймом мы удовлетворены, прекрасный момент в лице Дмитрий Каменщикова. Нам удалось отыграться, ребята проявили волевые качества. Это третья игра за 10 дней, что тоже добавляет сложности.

- Чем удивил химик?

- Ничем. У вас состав практически не меняется, особенно замен не было. Пожалуй, стилистику игры мы понимали, готовились. В первом тайме мы весь верх проиграли, пропустили не совсем логичный мяч.

- С учетом нереализованных моментов, ничья приобретение или потеря?

- Скорее приобретение

- Сложно играть в дивизионе «А»?

- Намного сложнее, каждая игра, как кубковая. Нужен определенный состав, хотя бы 16-18 человек. Ротация очень часто, разъезды, сложный, но интересный турнир.

- Чувствовали поддержку от болельщиков?

- Да, за счет этой поддержки мы и сравняли результат.

- Тимур Абдрашитов травмировался на прошлой игре, как сейчас он себя чувствует?

- Скорее всего, мы не увидим его на следующей игре. На реабилитацию понадобится от двух недель до месяца.

Как психологический настрой команды?

- Я для них в перерыве был настоящий психолог, иногда нужно что-то сказать, а иногда с использованием ненормативной лексики.

Также своими впечатлениями от игры поделился тренер «Химика» Сергей Передня.

- В первом тайме мы неплохо играли, создавали опасные моменты. Нам было тяжело бегать без мяча, «Калуга» им практически все время владела. Ребята все равно молодцы, шли в атаку, забили гол. Первый тайм закончился для нас положительно. Во втором тайме уже стало тяжело. Пришлось делать замены, рисковать. В конце могли и пропустить.

- Была ли возможность во втором тайме у «Химика» счет увеличить?

- Первые 10 минут еще пытались атаковать, а потом уже не так агрессивно играли. Я пытался исправить это заменами, но в итоге мы все равно думали больше об обороне.

- Стала неожиданностью тройная замена в перерыве?

- Мы готовились ко всем ребятам. Десятый, который вышел на замену, забил. Еще у них не было 44, который очень активно играет в атаку.

- Что скажете по поводу дисциплины на поле и желтых карточек?

- Карточка карточке рознь. Одна была за технический брак, а про Морозова, это уже не первый раз, когда происходит глупое нарушение, но это наша кухня, будем разбираться. Будет играть другой игрок.

- На подготовку к следующей игре шесть дней, это поедет на пользу?

- Да, после тройника ребятам надо передохнуть, завтра выходной, а затем начнем нагрузку.

- Несколько слов о сопернике?

- Команда симпатичная, старается и не боится играть. Они рискуют, во втором тайме мы могли получить и второй гол. Мне они понравились не только в сегодня, но и в игре с «Машуком», а с «Волгой» они показали свой характер.

В данный момент «Калуга» занимает шестое место турнирной таблицы. 13 апреля команда встретится с брянским «Динамо», а 20 с омским «Иртышом». Обе игры пройдут в Калуге.