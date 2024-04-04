«Обыкновенное чудо», конкурс красоты и фокусы: что подготовила для калужан ближайшая неделя

Жителей и гостей города ждет обширная и оптимистичная программа.

Как обычно мы подготовили для вас нашу традиционную еженедельную афишу, где рассказали о мероприятиях, которые скоро пройдут в городе. Вам осталось лишь определиться и посетить их.

Итак, начнем.

Арена КТЗ (Московская, 212)

4 апреля в 19:00 состоится концерт Сергея Любавина «Счастье».

Сергей – российский певец, композитор и поэт. Его песни лирические и посвящены любви к женщине. Одни из самых знаменитых композиций артиста - «Волчонок», «Эта женщина», «Обнулиться» и «Краденое счастье».

6 апреля в 18:00 пройдет «Женский стендап».

«Женский Стендап» – шоу, которое стало площадкой для женщин-комиков. Девушки высмеивают стереотипы о семейной жизни, откровенно и с юмором рассказывают о том, как сложно быть матерью, да и в целом делятся своим мнением о замужестве. Организаторы пообещали, что этот женский юмор может шокировать. Будет жестко.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

5 апреля в 19:00 состоится программа «Литературные зарисовки».

Очередная программа носит название «Зубная фея» и посвящена самой юной поре – детству. Времени, когда многие из нас верят в русалок, Деда Мороза, домовых и Зубную фею. Герои этой литературной встречи поделятся воспоминаниями о своем детстве, а их стихи попробуют пробудить в зрителях собственные воспоминания.

6 апреля в 17:00 состоится программа «Соединяя музыкою поколенья».

Представление посвящено виолончели. Участники концерта – это ансамбль виолончелистов, в составе которого артисты калужского камерного оркестра. Зрители услышат произведения композиторов XVIII - XIX вв: Г. Телемана, И.С. Баха, А. Вивальди и других. Также прозвучат обработки русских народных песен, рок-хитов и других популярных мелодий.

8 апреля в 19:00 пройдет концерт «Тимур Шаов. Новое и лучшее»

Артист не ограничивает себя рамками авторской песни и не стремится придерживаться какой-то одной стилистики. Тимур выступает с авторскими песнями, рок-н-роллом, романсами, балладами и стилизациями под городской фольклор и национальные мотивы. Артист лауреат таких премий, как «Золотое перо Руси», «Золотой Остап», и премия фонда им. Высоцкого «Бард России».

Также до 19:00 9 апреля проходит выставка «Кармашки детства».

Почему многие хранят фантики от шоколадных конфет, счастливые билеты и камешки с берега моря? Московский художник Света Курникова представит живопись, графику, а также инсталляции. Чем дольше рассматривается композиция, тем больше происходит погружение в собственное прошлое, которое и помогает нам найти ответы на волнующие вопросы.

10 апреля в 19:00 состоится концерт «Контрасты XX века».

МАСМ – Московский Ансамбль Современной Музыки, который объединил ведущих солистов-виртуозов. Он был создан в 1990 при участии лидера отечественного авангарда Эдисона Денисова и стал первым российским ансамблем, который нацелен на исполнение и продвижение музыки XX и XXI века. Этот коллектив гастролировал в 80 российских городах и 32 странах. В программе зрители услышат Морис Равель «Гробница Куперена», Сергей Прокофьев «Три пьесы» из балета «Стальной скок», Игорь Стравинский «Русское скерцо», Павел Карманов «Get in» и другие музыкальные произведения.

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

5 апреля в 18:30 состоится спектакль «Старший сын».

Бусыгин вместе со своим приятелем Сильвой провожают девушек и опаздывают на последнюю электричку. Друзья начинают искать ночлег и, чтобы их пустили в дом, один из них представляется внебрачным сыном главы семейства, который приехал его навестить.

Также 5 апреля в 19:00 состоится спектакль «Рок-н-ролл на скамейке».

Одинокая женщина за 40 мечтает найти свою любовь, но получается это у нее не слишком успешно. Даже ее последнее свидание в парке не принесло желаемого результата. Однако она не так одинока, как кажется. На протяжении долгого времени ее внимания пытается добиться другой мужчина, с которым она познакомилась на занятиях рок-н-роллом.

6 апреля в 18:30 пройдет спектакль «Пигмалион».

Некогда жил на острове Кипр скульптор по имени Пигмалион. Однажды он вырезал из слоновой кости статую и влюбился ее. Богиня Афродита была тронута столь искренними чувствами и оживила скульптуру мастера, которая стала его женой.

В Лондоне происходит случайное знакомство полковника Пикеринга с профессором фонетики Генри Хигинсом. Последний замечает на улице простушку-цветочницу без намека на светское воспитание. Полковник предлагает профессору пари, смысл которого заключается в том, чтобы Хигинс сделал из Элизы благородную даму. Со временем девушка становится все прекраснее, а мужчина потихоньку влюбляется в свое творение.

7 апреля в 18:30 пройдет спектакль «Борис Годунов».

В 1597 году Земский собор избрал царём Всея Руси боярина Бориса Годунова, однако царствовал он недолго, лишь до 1605 года. Из-за обвинений в убийстве сына Ивана Грозного, дворцовых интриг и других обстоятельств, он не смог по-настоящему развернуться. Пушкин закончил писать свою пьесу в 1825 году. В ней он рассуждает о тяжелой ноше государя, об искушении властью и о том, что нужно сделать российскому народу, чтобы жить в мирном и процветающем государстве.

9 апреля в 18:30 состоится спектакль «МОСКВА-ПЕТУШКИ».

В 1970 году еще никому неизвестный Венедикт Ерофеев, тогда работавший на прокладке телефонного кабеля в Подмосковье, написал поэму в прозе. Главный герой Веничка едет в подмосковной электричке, находясь в хроническом алкогольном бреду. Правда его поездка почему-то напоминает путешествие греческого царя Одиссея, которое он предпринял около трех тысяч лет назад.

12 апреля в 18:30 пройдет спектакль «Обыкновенное чудо».

«Обыкновенное чудо» — это сказочная история о любви, в которой сила чувств героев «доходит до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса». Место первого действия – усадьба в Карпатских горах, в которой живут Хозяин, он же волшебник, и его жена. Однажды Хозяин устраивает в доме встречу Медведя и Принцессы для забавы своей любимой супруги. Во втором действие зрители переносятся в трактир «Эмилия», где во время метели маршруты героев снова пересекаются. А в третьем действии принцесса встречается с медведем в саду около моря.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

6 апреля в 12:00 пройдет иллюзорное шоу «Фокус-покус».

Свою программу представит фокусник-иллюзионист Мануэль Казарян. Зрители увидят череду загадочных представлений, фокусов, таинственных исчезновений и неожиданных появлений.

6 апреля в 18:00 состоится конкурс красоты «Миссис Калуга-2024».

Конкурс является Региональным отборочным туром Национального конкурса красоты «Missis World Russia». На сцене выступят финалистки проекта 2024 года, а также финалистки и победительницы прошлых лет. Также пройдет показ новой коллекции российского дизайнера Анны Воронковой, о чьем творчестве известно как в России, так и за ее пределами.

6 апреля в 19:00 вновь выступит фокусник-иллюзионист Мануэль Казарян с программой «Мануэль. Магик-шоу».

Он предпочитает работать в классическом стиле: манипуляции с платками, веревками, газетами, картами и другими предметами. А еще Мануэль любит проводить фокусы с участием зрителей.

7 апреля в 13:00 с юбилейным концертом выступит театр кошек Юрия Куклачёва.

Театр существует уже более 20 лет, а еще он единственный театр кошек в мире. Для детей такие представления – это, прежде всего, школа доброты, которая учит любить животных, а для взрослых – источник оптимизма и возможность снова окунуться в детство.

7 апреля в 19:00 пройдет «Музыкальный дивертисмент».

Это продолжение цикла программ «Погружение в классику». На сцене выступят артисты струнного квартета и ансамбля «Палладио» под руководством Артура Серобяна. Для зрителей прозвучат музыкальные произведения разных эпох: «Summertime» Джорджа Гершвина, «Plus Ultra» Астора Пьяццоллы и другие.

8 апреля в 16:00 состоится трансляция концерта Московского камерного оркестра Musica Viva.

В программе: И. С. Бах Кантата «Non sa che sia dolore» («Неведомо ему, как это горько») для меццо-сопрано и струнных, BWV 209; К. Ф. Э. Бах Магнификат для солистов, хора и оркестра, WQ 215; В. Ф. Бах Симфония для струнных фа мажор, F 67. Вход свободный.

10 апреля в 12:00 пройдет трансляция сказки Г.-Х. Андерсена «Дикие лебеди».

Музыка - Академический симфонический оркестр Московской филармонии, дирижер - Андрей Колясников. В программе: Лумбю, Гаде, Нильсен, Цемлинский, Чайковский и Ганс-Христиан Андерсен – «Дикие лебеди». Вход свободный.

12 апреля в 19:00 состоится концерт «Свет далёких планет».

12 апреля 1961 пилотируемый космический корабль покинул Землю, впервые совершив орбитальный полёт. В день 63-летия великого события солисты Калужской областной филармонии исполнят песни, на которых большинство росло и воспитывалось. Это музыкальные произведения Микаэла Таривердиева, Александры Пахмутовой, Арно Бабаджаняна, Евгения Крылатова и других авторов в сопровождении Губернского духового оркестра.