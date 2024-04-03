Автогол, волевая ничья и Дзагоев на трибуне: «Калуга» сыграла дома с ульяновской «Волгой»

В среду, 3 апреля, космонавты впервые за сезон сыграли в Калуге. До этого первый домашний матч пришлось провести в Подольске из-за неготовности стадиона.

Дома ФК «Калуга» принимал ульяновскую «Волгу» на стадионе «Орбита».

Помогли ли калужским футболистам родные стены или поддержка с трибун, ясно одно, - команда показала свой характер и умение собраться в трудный момент.

А наступил он, к сожалению, в первом тайме. Гости создавали голевые моменты и показывали свое преимущество. На 20 минуте из-за череды ошибок в обороне калужский игрок Александр Голубцов забил в свои ворота. Это воодушевило гостей из Ульяновска и уже через 3 минуты ворота «Калуги» поразил нападающий Артем Делькин.

Дождь и ненастная погода еще больше усложняли и без того напряженную игру, а негласное правило: «куда дует ветер, в те ворота и мяч летит» не действовало.

В перерыве на заполненных трибунах показалась значимая фигура для российского футбола – бывший полузащитник и любимчик болельщиков ЦСКА Алан Дзагоев. О целях его визита пока неизвестно, быть может, он приезжал присмотреться к кому-то из игроков.

На первом ряду за игрой с волнением наблюдал травмированный капитан команды Николай Суханов. Мы поговорили с любимчиком калужан о его самочувствии, за которое горячо волнуются все болельщики.

- Лечение идет по плану. Я всегда на связи с доктором, - уточнил Суханов. - Конечно, хотелось бы побыстрее, но лучше продуктивное лечение, чтобы избежать рецидивов. Мне хочется выйти на поле, забивать, я очень скучаю, тут еще атмосфера такая, болельщики поддерживают. Но так судьба распорядилась. Видимо сейчас нужен такой период.

Тем временем ветер продолжал сносить ограждения. Несмотря на ненастную погоду, на трибунах было по-настоящему жарко, а особенно вначале второго тайма.

Игроков громко поддерживали маленькие футболисты из Товарково.

Сектор активной поддержки распределился по всем трибунам и по-настоящему завел болельщиков.

Калужане встали и в едином порыве громко скандировали «Калуга!».

И «Калуга» сделала реверанс преданным фанатам.

На 47 минуте Дмитрий Каменщиков огорчил вратаря гостей из Ульяновска под громкий рев трибун.

Ровно через 10 минут капитан «Калуги» оформил дубль.

На 50 минуте голом отметился игрок команды гостей Руслан Махмутов. Несмотря на это, второй тайм показал «Калугу» во всей красе. Игроки не потеряли боевой настрой и концентрацию, и по итогу вырвали красивую ничью.

На 70 минуте калужский фанатов порадовал защитник Иван Рапаков.

Последние двадцать минут эмоции на поле и трибунах не сбавляли накала. ФК «Калуга», судя по атакующей и динамичной игре во втором тайме, вполне мог наиграть на победу, но снова не хватило реализации.

Игра закончилась со счетом 3:3. «Калуге» удалось прервать победную серию «Волги», которая в третьем туре одолела омский «Иртыш», а в пятом лидера турнирной таблицы ФК «Спартак» из Костромы.

По традиции игроки вышли к фанатам после игры.

На пресс-конференции тренер ФК «Волга» Андраник БАБАЯН рассказал, что сегодня игра пошла не по плану.

- Два разных тайма получилось. В первом имели преимущество и в голевых моментах и по счету, во втором была другая игра, под контролем команды-соперника, - отметил Бабаян. - Сегодня у нас не получилось вести игру за счет коротких и средних передач и делать, что планировали. Такие игры отпускать нельзя, их надо выигрывать, нам очень обидно.

Тренер ФК «Калуга» Михаил БЕЛОВ остался доволен игрой.

- Команда доминировала и имела большое преимущество. Мы играли агрессивно, а проигранный первый тайм нас не выбил из колеи, - завяил тренер. - В раздевалке не было никаких нагоняев, спокойно обсудили ситуацию. Во втором тайме показали, что нам по силам была не только ничья, но и победа. Мы знали, что команда сильная и опытная, но сегодня мы их переиграли.

Затем Белову задали вопрос о влиянии погоды на игру.

- На нас не очень сильно повлияла. Второй тайм мы играли против ветра, для нас это не предоставляло никакой проблемы.

Уже какую игру «Калуга» показывает прекрасный результат во втором тайме. Мы задали тренеру вопрос, с чем же это может быть связано?

- Это опять же некая адаптация. Возможно мы как то присматриваемся, хотим понять соперника, - отметил Белов. - Все команды, а особенно когда играли в Иваново, их хватило на один тайм нам противостоять, а потом уже мы пытаемся переломить за счет того, что у нас лучше двигается мяч, мы быстрее играем. Сопреник набегается, а потом уже просто отбивается. Сегодня была похожая ситуация.

Теперь на каждый игре будут выбирать эксперта, который назовет лучшего игрока матча. Сегодняшний эксперт - ветеран футбола Николай Алешин назвал имя Дмитрия Каменщикова, с чем остались согласны все остальные болельщики.

Каменщикова наградили памятной фигуркой космонавта.

Следующую игру калужские футболисты проведут в Дзержинске. На выезде они встретятся с местной командой «Химик». Сейчас «Калуга» занимает шестую строчку турнирной таблицы.

