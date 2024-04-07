Найти что-то любопытное там, где его нет. Фотограф Роман Новиков показал Калугу такой, какой мы ее не видим

В туристско-информационном центре «Калужский край» представили фотопроект о Калуге.

Фотоальбом «Калуга черно-белая» интересен тем, что снят на мобильный телефон. Все снимки черно-белые, все сделаны в нашем городе.

А особенность в том, что на них практически нет людей, зато много интересного городского пространства. Это рассказ о жизни самого города, попытка показать красоту, которую мы упускаем в каждодневной суете.

Автор фото - калужский фотограф Роман Новиков. Он уже известен калужанам: персональная выставка Романа «Геометрия смысла» проходила в Доме музыки. Почему выбрал он черно-белый формат, автор объясняет так:

- Чёрно-белый формат мне показался более убедительным, нежели то, на чём играет солнце, то, что мы видим, когда идём по улице по своим делам.

Волшебный момент

На презентацию альбома собрались творческие люди города, фотографы и журналисты. Альбом получился достаточно стильным и стал частью проекта, о котором рассказал член Союза журналистов, советник губернатора Калужской области Андрей Ильинский.

Оказывается, издано уже несколько фотоальбомов о нашем городе. Все они разные по тематике и художественному воплощению. А сейчас готовится проект, посвященный 80-летию Калужской области.

Это будет большое подарочное издание, которое планируется выпустить к 4 июля.

- Я всегда с трепетом относился к черно-белой палитре – она графичная, документальная, лаконичная, это мне всегда нравилось, - говорит Андрей ИЛЬИНСКИЙ. - Когда приехал в Калугу и познакомился с Романом Новиковым, он мне стал присылать свои фото. А потом я оказался на его выставке в Доме музыки.

В большом формате эти фотографии выглядели еще лучше. Возникла мысль издать их в виде альбома. Что мне понравилось? Тот самый волшебный момент.

Мы все можем взять мобильный и сфотографировать один и тот же объект, но фото окажутся неинтересными: попадут в кадр провода, растопыренная ворона или куст с фантиком А фотограф сразу видит все в комплексе и знает, что надо нажать кнопку именно сейчас, ни секундой позже.

Работа с воображением

Фото Роман делает на смартфон и не обрабатывает их. Говорит, что не претендует на гениальность, это просто творчество.

- Когда-то давно был журнал «Иностранная литература» и там один писатель сказал, что все, кто может взять в руки ручку, писатели. Я подумал: классно. Вот попался мне мобильный телефон, и я начал снимать, - объясняет Роман НОВИКОВ. - Началось всё с того, что я шел в подавленном состоянии после лекции в одном из вузов и увидел помятый мячик. Дай, думаю, сниму, похож на меня по настроению. Это был первый снимок.

Вообще у нас в городе интересно и многогранно. Меня нервируют люди, которые говорят: «Фу, провинция». Провинция - это всегда интересно, просто провинцию нужно уметь смотреть.

И любая фотография - это работа с воображением. Вот на фото бюст Бетховена. Я нашёл его в промзоне и очень удивился. Сначала думал, что это Олег Кошевой, а потом оказалось, что Бетховен.

А если посмотреть с другого ракурса – космонавт Терешкова. И вы говорите, провинция - это скучно. Бетховен в промзоне! Здорово! И интересно, как реальность может менять объекты.

Как рассказал Роман, у него был проект «Калужский иллюзион», где он хотел снять 1371 фотографию Калуги, собрать коллекцию мелочей, связанных с нашим городом. Сейчас есть идея ещё сделать индустриальный проект, поснимать работающую технику и людей.

- Мне кажется, это тоже любопытно, - говорит Роман. - Вообще, любопытно то, что не кажется интересным. Моя задача: найти что-то любопытное там, где его нет и в помине. Такой челленж.

Провокационный город

Вообще фотоальбом получился интересным и нестандартным. Черно-белый формат добавляет таинственности, стирает ощущение времени и акцентирует внимание на объекте. Здесь есть недосказанность и простор для размышлений.

- Мы все ходим по этим улицам, видим фасады, но не тем взглядом, потому что находимся в глубине самих себя, - говорит Андрей Ильинский. - На самом деле Калуга - город очень провокативный.

Здесь столько всего можно придумать интересного. Я призываю фотографов быть творческими, активными и сделать такое, что ещё никто не делал. 0+

После презентации альбома Роман раздавал автографы.