Психолог из Калуги рассказала, почему у молодых мам возникает тревога и депрессия

Что такое послеродовая депрессия, чем тревога отличается от страха.

И как это влияет на развитие детей.

Об эмоциональном здоровье молодых матерей в Калужском областном молодежном центре рассказала психоаналитик, клинический психолог, нейропсихолог Валерия ШВАРЦ.

Депрессия опасна

- Валерия, как распознать настоящую депрессию?

- Есть симптомы, их должно быть не менее двух-трёх и проявления этих симптомов должны быть не менее двух недель. Это:

- пониженное настроение. Обычные вещи, которые человеку приносят радость: общение с семьей, друзьями, еда, увлечения, больше радости не приносят.

- через силу заставляет себя заниматься самыми обычными вещами. Даже встать с кровати, заправить ее, сходить в душ тяжело, не говорят о том, что чтобы прийти на работу, общаться с людьми, заниматься делами. То, что раньше человек делал без труда, доставляет сложности.

- часто есть соматические жалобы, связанные с состоянием тела. Человек может потерять аппетит или у него может быть повышенный аппетит.

- проблемы со сном: ранние пробуждения, гиперинсомния - слишком большое количество часов сна. Человек как бы уходит от этого мира с помощью сна. Постоянно спит.

- Люди менее активны и продуктивны. Если жизнь не приносит удовольствия, какой смысл идти и чем-то заниматься Люди в депрессии часто действуют заторможенно, их речь становится невнятной.

- часто чувствуют себя физически уставшими, хотя физической активности при депрессии почти нет.

- оценивают пессимистично сами себя и свое прошлое, настоящее и будущее. Все им рисуется в тёмных красках. И часто от них можно услышать: «Выхода нет», «Мне невозможно помочь», «Будущего у меня никакого нет». Эти страшные слова могут произноситься безэмоциональным тоном.

- Снижаются когнитивные способности: внимание, мышление, речь, память. Это отражается на работе или учебе.

- Самый опасный симптом в депрессии: могут появляться мысли о суициде. Им это кажется единственными выходом, чтобы перестать чувствовать эту боль. И опасно, когда человек скрывает симптомы депрессии, показывает улыбку, в социуме маскирует это состояние. Поэтому всех призываю быть внимательными к своим близким, быть рядом, быть готовым выслушать.

- Как отличить депрессию от житейского нытья?

- При так называемом житейском нытье человек хорошо ест, спит, просто он поделился за кухонным разговором своими проблемами, поныл и дальше пошел заниматься своими делами. В депрессии люди часто стесняются своего состояния, это обычно люди тревожные, ответственные. И они это состояние скрывают, могут быть попытки им поделиться, но попытки редкие и точно не демонстративные.

- Расскажите о послеродовой депрессии.

- Она развивается либо в течение 4 недель после родов, либо в течение первого года жизни ребёнка. И иногда может переходить в хроническую. Причины, во-первых, биологические: женщину качает на гормональных качелях, идет резкая гормональная перестройка это влияет на эмоциональное состояние матери.

Есть социальные факторы. Женщина уходит в декретный отпуск, чувствует себя исключенной из общественной жизни, смыслом её существования на какое-то время становится только ребёнок.

И часто бывают нереалистичные ожидания, в том числе от отца ребёнка. Поэтому надо привлекать к уходу за ребенком супруга, чтобы он чувствовал, что такое находится с младенцем и за ним ухаживать.

Если послеродовую депрессию не лечить, последствия могут быть плачевными. Люди, которые не понимают, что такое депрессия, могут сказать: «Не грусти, сходи в спортзал, всё будет хорошо». Но, к сожалению, это так не работает.

Мешает жить

- Часто у молодых матерей появляется тревога.

- Тревога - это ожидание какого-то неблагополучного исхода, предчувствие какой-то грозящей опасности. И здесь есть два важных компонента: наличие угрожающих обстоятельств и ощущение, что недостаточно контролируете эти обстоятельства.

В чем отличие тревоги от страха? Когда я чего-то боюсь, я знаю, чего именно: тараканов, пауков и т.д.

А опасность тревоги в том, что мы её не можем определить, просто человек испытывает учащенное сердцебиение, чувство жара, затруднённое дыхание и другие состояния, которые близки к панике.

И это состояние может неожиданно наступать, например, в маршрутке вдруг накатывает приступ тревоги и непонятно, что делать, чего избегать, в чём предмет.

Допустим, ко мне обращается мама с ребенком, у которого есть симптомы тревоги, например, плохие сны, заикание, ночной энурез. И на первой консультации оказывается, что мама сама тревожный человек, и мир ощущает как не безопасный. Дети считывают тревогу матери.

- Почему возникает тревога?

- Давайте посмотрим факторы развития тревоги и депрессии у матерей:

- если мы смотрим идеалистические картинки матерей с детьми в интернете, наша жизнь кажется нам никчёмной: и дети не такие у нас, и наша собственная семья может показаться неудачной, у нас возникают требования к самим себе, к своей фигуре.

Как тут не возникнуть тревоге: я плохая мать, у меня дети по-другому выглядят, и муж по-другому. В таких условиях почувствовать себя хорошей матерью тяжело.

- Молодые мамы, которые впервые родили ребенка, не знают, как обращаться с младенцем, это приходит с опытом. Люди, которые нас окружают, могу давать много советов. И кто-то может сказать, что обязательно нужно кормить грудным молоком, иначе не будет иммунитета.

А у женщины, допустим, мало молока или есть какие-то ограничения. Люди могут этого не знать, но при этом критиковать маму.

Я рекомендую маме придерживаться выбранного решения. Ни с кем, кроме врача, эти вещи вы не обязаны обсуждать. А окружающим надо быть более тактичными.

- Одиночество и социальная изоляция. Женщины уходят в декрет и находятся всё время наедине с младенцем. В обществе негативно воспринимают попытки матерей выходить в свет с детьми, например в кафе. Но матерям надо выходить, общаться, встретиться с подругой за кофе.

- недостаточная помощь в воспитание ребёнка со стороны семьи и в решении бытовых вопросов.

Инструменты управления депрессивными мыслями: медитация, дыхательные упражнения, йога. Я бы рекомендовала пройти опросники: уровень тревоги Бека и уровень депрессии Бека. Они есть в интернете.

Можете периодически их проходить, чтобы понимать, в каком состоянии вы находитесь. Кроме того, есть диагнозы: паническое расстройство, депрессивный эпизод, их ставит врач-психотерапевт. В этом нет ничего страшного, и современные препараты не вызывают привыкания.

- Часто испытываю тревогу и страх, что дети могут заболеть.

- Дети будут считывать эту опасность. Допустим, женщина ощущает тревогу. Сначала чувствует реакцию, например, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Но наша задача установить всю цепочку.

Я немного пофантазирую, а вы можете вспомнить свою тревогу. Например, женщина читала в новостях про коронавирус. Или есть конкретные события: в детском саду много детей заболели ветрянкой. Это вызывает тревогу.

Таких событий может быть много. Для того, чтобы справиться с тревогой, важно опредметить те события, которые ее вызвали. И задать вопрос: а что я могу сделать? Может, я ребенка оставлю на недельку дома.

Можно понаблюдать за собой и выявить цепочку: событие - ваши мысли – реакции. Так вы сможет установить список событий, которые вам мешают жить. И тогда вы с ними справитесь.

Стать родителями

- Как организовать отношения в паре, откуда брать силы друг на друга?

- Часто в парах рождение ребёнка становится таким фактором, который может даже разрушить семью. Чтобы находить время друг на друга, нужно это время разгрузить, привлечь бабушек и дедушек, чтобы отдохнуть. Или прибегнуть к услугам няни.

- Жизнь с детьми и без детей - это два совершенно разных измерения. Надо распределять время, финансы по-другому. Как решиться стать родителями?

- Вы упомянули время и финансовые ресурсы. Допустим, эти моменты вас беспокоят. С практической точки зрения, чтобы найти время, можно заранее продумать варианты, кто будет оставаться с ребёнком.

Финансовые ресурсы - заранее найти более высокооплачиваемую работу или накопить денег. Но если вы знаете решения, и они вам не помогают, я бы порекомендовала психотерапию.

- Если есть синдром самозванца, возможно, что после родов он усугубится?

- Под синдромом самозванца обычно подразумеваю сложности в профессиональной сфере, когда человек хочет себя проявить, но чувствует недостаточность квалификации.

В материнстве есть похожая проблема – вроде бы ребёнок родился, вроде бы я мать, но женщина не может почувствовать себя матерью, что она достаточно компетентна.

И если у человека была склонность обесценивать себя, свои успехи, свои ресурсы, то и в материнстве это проявляется.