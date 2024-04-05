К празднику Благовещения каждая калужская крестьянская семья везла священнику муку

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Берегут Благовещенскую просфору

В книге «Материалы географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Калужская губерния» при водятся такие сведения:

«Промышленный дух и близость к одной из столиц служат причинами тому, что простой народ мало-помалу освобождается от суеверий и предрассудков, особенно в северных уездах губернии, где соседство Москвы отражается на всем.

Однако же у крестьян остаётся много историй и примет, которым они придают большое значение. Так, крестьянин видит дурное предзнаменование, когда прокричит ворон или филин, завоет собака, уйдет из горшка каша, верит в дурную встречу...

Особую силу среди крестьян имеют приметы и поверья, касающиеся их материального благосостояния. В этом случае крестьянин без соблюдения принятых обычаев не предпринимает ни одного важного дела.

Многие из этих обычаев имеют характер религиозности. Многое в общежитии поручается покровительству Богу или его угоднику. И крестьянин, начиная какое-то важное дело, с верою просит их помощи и заступничестве.

Всякий освященный предмет имеет для него чудотворную силу, им он пользуется в известных случаях или для предотвращения несчастий.

Отправляясь в поле на посев ярового, крестьянин, помолившись Богу, съедает ржаную просфору, которая освещается в день Благовещения и до времени посева сохраняется в закромах с овсом. Во многих селениях во всяком дому можно найти такую просфору, для чего к празднику Благовещения каждая семья доставляет священнику муку.

А в сам праздник просфоры раздаются всем присутствующим во время обедни. Многие сберегают для посева тот овес, на котором во время Пасхи, когда священник был с иконами, стоял образ Богоматери.

Этнографы конца ХIХ – начала ХХ веков писали: «в Калужском уезде на Благовещение есть обычай отпускать птиц на волю с той целью, что они будут перед Творцом благославлять выпустевшего их».

В Тарусском уезде «в день Благовещения каждая хозяйка считает своим долгом быть в церкви и вынуть на литургии просфору, которую берегут, как драгоценность и с которой крестьяне начинают полевые работы.

Особенно в случае работы крестьяне чтут Благовещение Пресвятой Богородицы, когда, по уверению крестьян, даже птицы не вьют себе гнезда».

Не все отличаются усердием

В Жиздринской уезде, по информации сотрудников этнографического бюро князя Тенишева, в каждом приходе есть деревни, которые отличаются особенной набожностью. И, наоборот, есть деревни, из которых ходят в церковь по большим праздникам.

По словам священника, посещение храма вовсе не зависит от расстояния. В селе Покровское примерно тысяча душ, церковь небольшая, каменная, построенная в 1850-х годах помещиком Беклимишевым. …

Прихожане села Петровское не отличаются усердным посещением церкви, она бывает переполнена народом только в большие праздники, да в Великий пост, когда весь народ ходит на исповедь. По воскресеньям же церковь пуста, а доходы в ней так малы, что едва могу перекрывать расходы.

Соседний же Мокровский приход отличается особым усердием к церкви. Здесь 2800 душ, церковь большая богатая, каменная, построенная в 1832 году помещиком Семичевым и составляет гордость прихожан.

Здесь не только в годовые праздники, но и каждый воскресный день церковь полна молящихся, а перед иконостасом горит множество свечей.

Церковный годовой доход в Мокром простирается до полуторы тысячи и больше, а потому церковь содержится отлично…

В Петровском приходе не считается большим грехом работать в праздникам. И почти все бабы в страдное время стремятся попасть на поденщину, потому что деньги, заработанные в праздник, идут лично им, тогда как в будни заработанные деньги отдаются в семью…

В Мокровском приходе к соблюдению праздников относятся строже, и в праздники работают редко. В Бутчинском приходе, где нравы крестьян более епархиальные, к нарушению праздников относятся более строго.

Там почти в каждой деревне сельскими сходами положен довольно значительный штраф с тех, кто работает по праздникам в поле или огороде…

Все крестьяне упомянутых приходов с благоговением относятся к храму. Проходя мимо него, непременно снимаются шапку и молятся Богу. Отправляясь в церковь все стараются быть одеты прилично, одеться иначе считается неуважением к церкви и к празднику.

Во время церковных служб мужчины все без исключения держат себя прилично, но я не могу сказать того же о женщинах. Они в продолжении всей службы разговаривают между собой о всяких мелочах, и их часто приходится останавливать от этих разговоров.

Крупные пожертвования в церковь здесь бывают редко, и большая часть церковных нужд покрывается свечным доходом и кружечным сбором.

Проводят время в пересудах

В Калужском уезде «в большинстве случаев местные крестьяне проводят свободное время в трактире и заполняют его бесполезными, а подчас вредными разговорами, переходящими в перебранку и заканчивающимися дракой. Это можно сказать относительно мужиков.

Иное дело бабы. Те собираются кружками в излюбленные дома и там проводят время, если сказать не исключительно, то главным образом в пересудах.

Среди молодежи стремления к увеселению не заметно. Оно сводиться к карточной игре, игре в шляки, мало – к пляске, песням и еще меньше – к хороводам.

Из музыкальных инструментов на сцене фигурируют исключительно одни гармони. Из плясок всюду одна русская. Драматических представлений для народа никогда не устраивалось. Точно также в нашей местности не устраивалось и публичных чтений для народа».