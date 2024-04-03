В доме, где жил Иван Кожедуб, с потолка течет Ниагарский водопад

На прошлой неделе в редакцию обратился наш читатель Александр Севостьянов. Он живет в доме на улице Достоевского, 57 в Калуге.

Калужанин не включает свет в ванне, не убирает тазы из кухни, гостевой комнаты и зала. Хотя, какие там гости… Потолок в квартире Александра периодически превращается в Ниагарский водопад.

Трешку в самом центре Калуги 11 лет заливает из-за неисправной крыши. Мужчина обращался и в Госжилинспекцию, и в УК «Фортуна», обслуживающую дом, дописался даже до главного прокурора Александр Бастрыкина и администрации Президента. Только вот ответы из ведомств поразительно похожи друг на друга…

Хозяйке салона, который находится на первом этаже этого дома, и вовсе сказали, что ничего не течет.

Может, все дело в том, что ситуация как у Михаила Афанасьевича Булгакова – «нехорошая квартира», и где-то на крыше развлекается сатана?

Мы попытались разобраться в ситуации.

Выносили по 15 ведер

Мы с Александром стали знакомыми по переписке. Мужчина написал в чат-бот обратной связи нашего телеграм-канала.

— Боремся с нашей управляющей компанией уже не первый год. Суть в том, что после ремонта в 2013 году резко стала течь крыша, сначала просто подтекала, а последние два года течёт, - рассказал калужанин. - Писали в ГЖИ, министерство - одни отписки. Крыша течет локально над нашей квартирой, особенно сильно, когда скапливается на крыше снег. Его, конечно же, не чистят, сосульки в том числе. ГЖИ выписала предписание устранить проблему, а эти ребята из УК приехали и сбили сосульки, немного лопатой счистили снег. На вопрос, почему вы не хотите по нормальному чистить снег, сказали: «Нет оборудования». Необходим ремонт крыши, уборка снега не поможет. Прошлым летом были сильные дожди, у нас так же все текло.

Недолго думая, мы решили увидеть все своими глазами и отправились на Достоевского 57/6.

Александр встретил нас около подъезда. Мы разговорились об улице, на которой находится и здание МВД, напротив дома расположилось Минэкономики.

Подтеки видны даже на фасаде.

Совсем не забытый богом район. Тут Александр с удрученным видом напомнил, что в доме в 1952-1954 годах жил маршал военной авиации, Герой Советского союза Иван Кожедуб. Благодаря его стараниям были расширены и оборудованы военный городок и аэродром Орешково. А теперь ни таблички, ни воспоминания, а только текущая крыша…

- Минстрой говорит, что мы во всем разберемся, потом валят на ГЖИ, - вспоминает наш собеседник. – Первый раз я им написал 20 декабря. Из ГЖИ приехали, залезли на чердак, а на чердаке смотреть нечего, там все нормально. Крыша у нас под углом, туда просто так не попасть.

После этого в УК выписали предписание.

- Сказали, что крышу сделать не смогут, - говорит мужчина. – Я понимаю, что зимой проблематично, но, сколько лет уже прошло, еще когда моя мама тут жила, она с ними боролась, могли и зимой что-то сделать. Пригнали они к нам скалолаза, он почистил, течь перестало, ну так как снега нет…

После этого Александр провел по многострадальной квартире экскурсию.

А вот и кухня.

Он с порога попросил не пугаться, так как некоторые гости переживают, что потолок просто рухнет на голову. Я подняла взгляд наверх и, действительно, эти опасения не кажутся безосновательными.

- Видите, течет по карнизу, получается. Страшнее всего у нас на кухне, - показывает на подтеки Александр. – А в ванне, сейчас я вам покажу, мы свет не включаем, боимся, что проводка коротнет. Оборудовали там лампочку, чтобы хоть что-то было видно.

Сейчас о ремонте многострадальной квартиры не может быть и речи.

У глобуса и потолка есть кое-что общее: и на первом, и на втором воды больше, чем суши.

Все нормально!

Вода течет и у соседа напротив, и в парикмахерской на первом этаже, куда мы наведались чуть позже.

- Мне вот на днях ответили на мои обращения - я штук 5 написал в ГЖИ, минстрой и в администрацию губернатора, - рассказал Александр. – Они все обещают выписать предписание. Написал главному прокурору Александру Бастрыкину. Ответ должен прийти в конце марта.

- С УК мы постоянно на связи. Главный инженер у них качественный товарищ, посмотрел на эту крышу и сказал, ну у вас там, наверное, течет, - вспоминает мужчина. - Я этим не занимаюсь, нужен специалист.

После разговора с Александром Севостьяновым, мы пообщались с хозяйкой салона на первом этаже.

Вот так потоки воды атакуют помещение салона.

Анна рассказала, что позвонила в УК сразу же, как увидела капающую с потолка воду.

- Это было 1 февраля в 9:45 утра. Сообщили о проблеме, но никто не среагировал. В этот же день в 13:30 я позвонила еще раз, - рассказала девушка. - Уже общалась в грубой форме, после чего через 5 минут пришел, по всей видимости, сотрудник УК. Сделал фото нашего потолка, кому-то отправил и ушел, со словами «А что я могу сделать?»

Судя по словам девушки, после этого никаких действий не последовало. После этого она написала обращение в «Решаем вместе» на Госуслугах.

- Реакции - ноль. Написала ВКонтакте на странице у губернатора, приложила фото, после чего мне ответили со страницы ГЖИ, что все нормально, ничего не течет, обращений ни от кого не было. Смех, да и только, - иронизирует наша собеседница.

Также девушка рассказала, что обращалась в Следственный комитет. После этого коммунальщики почистили снег на кровле.

- Крышу надо ремонтировать целиком, но никто не собирается этого делать. Ну и по сей день, мы не делаем свой потолок, потому что кто его знает, что еще будет с погодой, - говорит Анна.

Я так мечтал об этой квартире

Через несколько дней мы наведались в гости к соседу Александра.

Потрясает, что в 21 веке люди все еще живут в таких условиях.

В квартире Сергея Черного, несмотря на чудовищного вида потолок, царит уют, сквозь большие окна свет падает на аккуратно убранную комнату. Ощущение, что оказался в квартире художника.

- Смотрите, какой тут высокий потолок, красивая квартира. Я так ждал, так долго мечтал о ней, - начал нашу беседу Сергей. - Когда я приехал сюда в 2000 году, был счастлив.

А потом началось…

- Я пытался сделать тут ремонт, чтобы было уютно. Но это все бесполезно, и я эту затею оставил, - говорит мужчина.

Судя по его словам, проблемы с крышей начались сразу же после приезда.

- Течет северная сторона, по стене. И местами еще в других, - показывает нам свою квартиру Сергей.

Он думает, что у крыши неправильный наклон. В чердачном перекрытии находятся трубы отопления, они разогревают пространство, лед тает и затекает в щели.

- Нужно или вентилируемую крышу делать или использовать какие-то другие технологии, о которых я не знаю, я не специалист.

По словам калужанина, с декабря по февраль течет всегда.

Вот так выглядит одна из комнат.



Сергей Черный борется с плесенью с помощью вентилятора.

- Это я поставил, чтобы было движение воздуха, - объясняет Сергей. - Он работает постоянно, чтобы просушить стену, она ж вся влажная.

Чиновники запутались?

Как мы уже писали ранее, первый раз наш первый собеседник Александр Савостьянов обратился в минстрой 5 декабря. В своем обращении он попросил решить проблему крыши.

Тогда ему ответили, что в краткосрочную программу ремонта дом не включен. Только почему-то написали… об улице Театральной.

Это так удивило мужчину, что он обратился в администрацию губернатора:

«Сегодня я получил ответ от министерства строительства абсолютно не относящийся к теме моего обращения. Причем тут ул. Театральная, когда я писал по Достоевского?.. Просьба разобраться в данной ситуации и дать мне ответ на моё обращение.Прикладываю ответ Министерства. П.С. Горуправа ни разу не регистрировала обращения и не отвечала на них.»

На это Александру ответили, что в краткосрочный период ремонт крыши не включен.

28 декабря, 2 и 9 февраля наш читатель снова написал весточки в минстрой.

- Все ответы одинаковые, мне кажется, что они запутались, - предположил мужчина.

После беседы с калужанами мы обратились в УК «Фортуна»

На телефонный звонок ответил финансовый директор. Но разговор он почему-то начал с канализации.

- Мы пытались в этом доме сделать капремонт канализации, жители были против.

- А что с крышей?

- Жители должны сходить в фонд капитального ремонта и написать заявление, что они хотят сделать капремонт кровли. Проблема в кровле, она изначально была неправильно построена...

Главный инженер УК «Фортуна» утверждает, что вина за протекающую крышу лежит на подрядчике, который ремонтировал ее в 2013 году. Тогда, по словам жильцов, ситуация, действительно, резко ухудшилась в сравнении с тем, что было до того.

- Ремонт был сделан неправильно и даже не выдержал гарантийный срок, - разъясняет наш собеседник. - УК, которая была тогда, не обратились к нему. Сейчас все легло на плечи «Фортуны». Мы систематически чистим крышу, но здесь закономерность следующая, чем больше мы очищаем ее ото льда, тем больше она начинает течь. Потому что кровельное железо расходится.

Инженер порекомендовал жильцам сделать экспертизу.

- Самая дешевая - за 5 тысяч рублей - делается в БТИ. Тогда их включат в кратковременный капитальный ремонт, он в течение трех лет, - говорит главный инженер

Также нам удалось связаться с мужчиной, который регулярно чистит злополучную крышу. Жильцы с теплом называют его Скалолаз.

- Крышу надо переделывать, я не один год уже ее обслуживаю, поэтому знаю, - уверенно говорит мужчина.

Следствие поможет

Пока мы готовили этот материал к печати, Александру Севостьянову ответили из управления жилищно-коммунального хозяйства. Дом по улице Достоевского, 52, наконец-то включили в краткосрочную программу ремонта.

Также калужанин рассказал нам, что делом заинтересовались следователи и пообещали ему прийти в квартиру и посмотреть на ситуацию лично.

Будем надеяться, что и эта публикация поможет людям решить проблему многих лет.

Кстати, недавно ГЖИ опубликовали рейтинг управляющих компаний Калужской области.

Жилинспекция распределила их по группам. Те, у кого 4 звезды – лучшие, три – похуже, две – еще ступенькой ниже, одна – совсем не очень, ну а есть и такие, кому не досталось ни одной звезды.

Мы нашли в нем УК «Фортуна». Она оказалась в последней категории – без звезд.

Так что будем считать, что ситуация вокруг описываемого дома - хороший шанс для нее почистить карму и помочь людям, которые мечтают просто жить в своих квартирах, сделать ремонт и избавиться от тазов и вентиляторов.

Тем паче, что и следователи готовы помочь им в достижении этой цели.