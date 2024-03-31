ФК «Калуга» одержал первую победу в «серебре»

В субботу, 30 марта, калужские футболисты сыграли на выездном матче с пятигорским «Машуком КМВ».

«Калуге» все-таки удалось увезти с собой долгожданные три очка и переместиться в середину турнирной таблицы. Однако победа досталась не просто.

В первом тайме обе команды показывали атакующий и зрелищный футбол. Матч начался с быстрого мяча. На 13 минуте игры Дмитрий Каменщиков забил гол после подачи с левого фланга. Однако судья его не засчитал, решив, что капитан «Калуги» находился в офсайде. Болельщики были возмущены таким вердиктом, ведь судья согласился с мнением бокового помощника, который, кажется, совсем не видел момент. При повторе стало ясно, помощник судьи поднял флажок после того, как Каменщиков нанес точный удар по воротам.

Предвзятое судейство не сломило командный дух и психологический настрой «Калуги». Достаточно грубо играющему «Машуку КМВ» он простил игру рукой.

На 22 минуте игрок «Машука» Александр Бутенко заработал для своей команды 11-метровый пенальти. Калужский вратарь Артем Захаров бросился игроку команды соперника в ноги и сбил его. Пенальти бил Артур Хутов, но тут удача оказалась на стороне «Калуги» и мяч пролетел выше ворот.

«Калуга» продолжала играть в атаку и создавала множество моментов для взятия ворот хозяев поля. Реализовать удалось на 47 минуте. В самом начале второго тайма отличился игрок обороны Богдан Рогочий. Сначала калужане разыграли угловой, а затем центральный защитник огорчил пятигорского голкипера Дмитрия Сагановича.

Во второй половине игры калужане показали яркий, быстрый, комбинационный футбол. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Калуги».

На послематчевой пресс-конференции автор единственного гола Богдан Рогочий рассказал о своих эмоциях.

- Я очень рад, главное, что забрали три очка. Надеюсь, что дальше пойдет по накатанной и будем также выигрывать, - отметил Рогочий. – Я всегда настраиваюсь на гол, сегодня вся команда заслужила этот гол.

Во время игры снова отличился калужский голкипер Артем Герасимов. Он уверенно защищал ворота команды, быстро и точно вводил в игру мяч.

Тренер ФК «Калуга» Михаил Белов на послематчевой конференции признался, что игра была трудной.

- Определенное давление возле наших ворот создавалось. Отскоки, рикошеты…В какой-то мере удача была на нашей стороне, все-таки у соперника было пенальти и попадание в штангу, - отметил тренер. – Но футбол из этого и сложен. В плане игры, я думаю, наша команда понравилась здесь.

Белов выразил благодарность калужским болельщикам. На далеком от дома стадионе было около 20 человек. Они поддерживали команду так, что было слышно на трансляции.

Следующий матч «Калуга» проведет дома на стадионе «Орбита» против ульяновской «Волги». Игра состоится 3 апреля в 14:00.

Сейчас команда занимает шестую строчку в турнирной таблице.