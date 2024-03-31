В Калуге обласканный Гоголем сад вырубят ради стройки

Второе десятилетие длится борьба калужан за сохранение одного из мест отдыха в деревне Ромоданово.

В минувшую пятницу, 22 марта, бьющиеся за фруктовый сад калужане, обратились в редакцию с просьбой разобраться в этом, как они его называют, беспределе.

Суть его в том, что на месте фруктового сада арендатор земли собирается строить многоквартирный жилой дом.

Историю – на выход?

Фруктовый сад в Ромоданово расположен вблизи от одного из старейших храмов Калуги – Церкви Рождества Пресвятой Богородицы. В разные времена сад этот именовался Барским, Ветеранским, Ромодановским, а также носил имя Олонкин сад.

Упоминание о нем есть и у Николая Васильевича Гоголя. Классик, описывая прогулки по «Олонкиному саду» в Ромоданове, отмечал: «Здесь все дышит историей, стариной, все овеяно легендами…».

Но история, старина и легенды стали неактуальными в 2012 году.

- С 2012 года, несмотря на протесты жителей, фруктовый сад начали безжалостно вырубать и застраивать 4-5 этажными домами, - рассказывает местный житель Олег НОВИКОВ. – Сейчас и на последних 50-ти сотках сада хотят поставить многоэтажный дом.

Строить жилье, безусловно, дело хорошее, но, почему для этого нужно пустить под топор исторический сад? Более того, эта территория всегда используется местными жителями для проведения праздников. Это, пожалуй, единственное место отдыха Ромодановцев.

Ранней весной исторический сад выглядит пустым и заброшенным.

И совсем по иному он смотрится в пору цветения яблонь.

- Мы всегда с любовью относились нашему саду, омолаживали и обновляли новыми сортами фруктовых деревьев, обрезали ветки и убирались, добавляет Олег Новиков. – Даже, когда началась застройка частного сектора и надо было провести через сад водопровод, трубы проложили так аккуратно, что не погибло ни одно дерево!

В этом саду местные жители постоянно проводят массовые гулянья и отмечают праздники.

По словам местных жителей, сюда нередко приезжают экскурсии, художники на пленер.

Традиция «Белый бычок»

Эмоции жителей Ромоданово понятны. А вот корни решения о вырубке ромодановского сада – не совсем.

Изучая документы и погружаясь в эту историю все глубже, мы столкнулись с рядом обстоятельств, очень напоминающих известную сказку про белого бычка.

Это и бесконечная череда передачи прав аренды, и ее продление, и смена статуса земли. Количество документов с запутанными формулировками, которыми оброс ромодановский фруктовый сад, просто зашкаливает! Но мы постараемся максимально доступно донести до читателя эту документальную историю.

Итак, в 2012 году этот муниципальный участок был передан в аренду ООО «Правовое поле». В этом же году генеральный директор этого общества Олег Нагибин, переуступает права аренды себе.

В январе 2015 года горуправа продляет договор аренды Нагибину до 2018 года, а в апреле 2015 года этот участок уступается ООО «Карат», генеральный директор которого тот же Олег Нагибин.

В мае 2015-го горуправа заключает допсоглашение в преамбуле которого фигурирует ООО «Карат» и в этот момент изменяется вид разрешенного использования предоставленного в аренду земельного участка на «многоквартирные жилые дома 4-5 этажей».

Фокус-покус

Дело в том, что изначально во всех документах использование участка земли, на котором расположены остатки олонкиного сада, предполагалось под строительство... профилактория.

Заседания арбитражных судов по этой ситуации проходили неоднократно, начиная с 2018 года. Причем, во всех решениях сделки по смене арендаторов признавались ничтожными. То есть не соответствующими законодательству.

А в прошлом, 2023 году, произошла очередная уступка права аренды гражданину Язеву, после чего - переуступка нынешнему арендодателю Аркадию Абешаеву.

Розовым цветом отмечен тот самый будущий многоквартирный дом.

Напомним, все эти согласования состоялись уже после решения арбитражного суда о ничтожности сделок передачи прав аренды…

Во всей этой истории мнение жителей должно учитываться. Инструментом служат публичные слушания и общественное обсуждение. Слушания были, сейчас проходит, как нам удалось выяснить, обсуждение нового изменения. Арендатор хочет увеличить этажность предполагаемого многоэтажного дома.

Нюанс в том, что жителей, конечно, допускают на эти обсуждения и даже дают выступить, высказать свое мнение. Однако в протокол не заносят. Дело в том, что в итоговый документ вносят лишь мнения тех, кто имеет отношение к объекту обсуждения. В нашем случае – это представители арендатора и городских властей.

Получается, что на бумаге все демократично, а на деле: «Вы говорите–говорите, мы послушаем, но сделаем так, как захотим».

Биться до последнего

Инициативная группа в понедельник, 25 марта, пришла в управление архитектуры, однако ничего нового от чиновников не услышала. Объяснения те же: если вы не являетесь собственниками или арендаторами обсуждаемой территории, то… и далее, как в той же сказке про белого бычка.

Скорее всего, если не случится чуда и власти, наконец, не обратят внимание на требования жителей Ромоданово, то на месте исторического фруктового сада вырастет многоэтажных жилой дом.

Кстати, письмо с просьбой разобраться в этой запутанной бюрократической истории, группа жителей отправила в прокуратуру. Его подписал 81 житель Ромоданово.

Параллельно с этим, ромодановцы отправили жалобу на имя губернатора Калужской области. Петицию на этот раз подписал 91 человек. Ответ из администрации (копия есть в редакции) лаконичен. Их жалоба передана в городскую управу.

Но люди не собираются опускать руки. Напряжение вокруг фруктового сада растет. Жители Ромоданово готовы идти дальше и обращаться уже в федеральные органы власти.

Классика

Во всей этой истории, действительно, много непонятного. Мы попросили прокомментировать ситуацию в городской управе Калуги. В ответ получили стандартный текст с перечислением всех произведенных согласований.

- …таким образом, документация по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п, разработанная и представленная Абишаевым А.Я., исключительно уточняет параметры запланированного ранее многоквартирного дома, - резюмировали в ответе из горуправы.

По поводу судьбы фруктового сада ответ чиновников был скромен:

- У нас нет информации по поводу фруктового сада.

В общем, складывается впечатление, что городские власти уже все решили – многоквартирный дом будет, а фруктовый сад – под топор.

Ну как тут не вспомнить еще одного классика – Антона Павловича Чехова. Так и просится калужская история под новое прочтение и постановку «Вишневого сада» в современных реалиях.

Может, ромодановцам стоит написать еще и во МХАТ?