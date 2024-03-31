С любовью к животным: в Палатах Коробовых новая выставка, которая подарит вам радость

Выставка «Животные в рисунке, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве» посвящена 140-летию со дня рождения знаменитого художника-анималиста Василия Ватагина.

В Тарусе у него был дом, который Ватагин построил по собственному проекту, а в доме – мастерская.

Так художник связан с Калужской областью.

Вдохнуть жизнь

Немного расскажем о Ватагине. Рисовал он с детства. Гимназистом поступил в студию акварелиста Мартынова. Тот заметил, что Василий особенно любит изображать животных и мечтал, чтобы его ученик стал иллюстратором зоологических изданий.

Но Ватагин поступил на естественный факультет Московского университета, хотя заниматься рисованием продолжал. В 1903 году он был зачислен в студию художника Константина Юона.

И уже в студенческие годы начал оформлять залы нового здания зоологического музея Московского университета.

Животных художник изображал с научной точностью, основываясь на зоологии. При этом, как говорил Ватагин, его интересовала психология животного: «У зверей и птиц меня всегда привлекает выражение их разнообразных чувств и эмоций. Богатая выразительность физиономий зверей и птиц даёт материал для их подлинных портретов».

Чтобы создать серию акварелий для зоогеографического атласа, художник посещал Московский зоопарк, зоологические сады и музеи Франции, Великобритании, Германии, Нидерландов и Бельгии.

Позже Ватагин стал работать с деревом, камнем, фаянсом, костью и др. В Берлине, освоил технику литографии.

Многие знают Василия Ватагина по книгам, которые читали в детстве. Он оформил произведения Киплинга, Джека Лондона, Толстого. И, кстати, написал и проиллюстрировал свою книгу «Изображение животного. Записки анималиста».

- Анималистика - самый древнейший вид искусства, ещё начиная с пещер, - говорит Евгений СТОЛЯРОВ. – Сначала у Василия Ватагина была фамилия Шереметьевский. Людям низкого сословия иногда давали фамилии по фамилиям хозяев. Но, войдя в искусство, он взял настоящую родовую фамилию.

До революции он сотрудничал со многими немецкими изданиями. Когда в России в 20-е годы ХХ века стали организовывать зоопарки, Ватагин делал для них скульптуры.

Отец подарил ему 1000 рублей, и Василий Ватагин построил в Тарусе дом по своему проекту. И анекдотичный случай. Летом он приехал в Тарусу в сандалиях. Тарусяне на него смотрят: «Барин, а обувь то дырявая»»

В последние годы жизни Василий Ватагин преподавал в Строгановке. Сейчас часть его работ находится в Третьяковской галерее, часть - в Дарвинском музее. Хорошо, что много работ оказалось и в собрании Калужского объединенного музея-заповедника.

Сам Евгений Столяров – резчик по дереву и на выставке вы увидите его работы.

Чаще всего Евгений Столяров делает фигурки животных из липы.

- У меня склонность к кошачьим, - объясняет Евгений Петрович. - Люблю их пластику: повороты, движения. А начинается все с изучения натуры. У нас зоопарка нет, поэтому приходится смотреть каналы про животных, собирать различные фотографии.

На основе этого делаются рисунки, определяются пропорции и начинает фонтанировать мысль. Я - человек ленивый по натуре, не делаю шпаргалок, из пластилина не леплю в масштабе изображаемое животное.

Конечно, это рискованно и сложно, но интересно. Когда ты влез в эту работу, забываешь, как тебя зовут, начинаешь думать только об этом. Подчас надо переборот страх того, что можешь где-то ошибиться.

У меня было два таких случая. Завершающая стадия работ, обобщение – самое главное. Но ещё важней вдохнуть в животное жизнь, это уже называется искусством.

Прямо с тарусских улиц

Помимо работ Евгения Столярова на выставке есть интересные вещи, сделанные художниками Сергеем Пилипенко, Юрием Левченковым, Николаем Котиком.

Сергей Пилипенко из Тарусы занимается резьбой по дереву, скульптурой, живописью, графикой, оформлением интерьеров. Его фигурки зверей и птиц -это не просто декоративный элемент, а шкатулки, шкафчики, комоды со множеством потайных ящиков.

- Идея моих шкатулок не нова, это русская традиция, - говорит Сергей ПИЛИПЕНКО. - В старые времена были такие деревянные шкатулки с крышками - солоницы. В них перевозили соль. Они имели форму утицы или зверя. Некоторые прототипы моих шкатулок прямо с тарусских улиц. Псы, например.

А Николай Котик из Юхнова по профессии реставратор и делает из дерева фигурки животных, целые жанровые композиции.

Началось это увлечение с того, что однажды в Дрезденской галерее он увидел изображение на дереве Архангела Гавриила, созданное в XVI веке. И сразу подумал, что это именно то, чем хотел бы заниматься.

Николай Котик вырезает из дерева целые композиции с животными.

- Я служил в армии в Германии, там посетил выставку в Дрезденской галерее, - вспоминает Николай КОТИК. - И это был внутренний восторг от того, что такое можно сделать руками.

Я нигде не учился, просто взял резец и начал работать. В детстве читал Киплинга, нравились рассказы про животных. Животный мир нас окружает, я его люблю. Поэтому в моих работах - животные.