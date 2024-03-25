«Дорог нет, газа нет, воды нет, а мегатюрьме – все условия»: почему жители калужских семейных деревень возмущены новым проектом

К нам редакцию обратилась инициативная группа жителей деревень Жерело, Ильинка, Новоселки, Рожки, Лихун, Марьино, Матюнино, Аргуново.

— 10 лет назад городская управа Калуги выделила более 800 участков в районе д.Лихун и примерно столько же в районе деревень Матюнино и Аргуново для многодетных семей.

До сих пор мы не обеспечены соответствующей инфраструктурой для нормального проживания. Отсутствует центральное водо- и газоснабжение, нет детских площадок и дорог.

Из СМИ мы узнаем, что городские власти выделили в этом районе землю и УФСИН запланировал построить тут супертюрьму такого масштаба, какого в России еще не было. Ни один здравомыслящий родитель не захочет для своих детей соседства с подобным заведением. И все это мы узнаем в Год семьи!

4 марта в деревне Ильинка прошло заседание ТОС, где все присутствовавшие проголосовали против строительства объединенной колонии. Просим перенести место строительства тюрьмы.

Согласно проекту, так будет выглядеть учреждение.

История вопроса

В 2020 году министр юстиции России Константин Чуйченко заявил о намерении убрать тюрьмы из городов.

— Цель – оптимизировать все и убрать вот эту действительность, связанную с лишением свободы, от наших людей, из наших городов, и сформировать для этого отдельные площадки, – заявил Константин Чуйченко.

В октябре 2021 года работа в этом направлении принесла неожиданные результаты. Стало известно, что согласно федеральному проекту в черте Калуги построят первое в России мультиучреждение ФСИН, так называемую супертюрьму, куда войдут все исправительные учреждения и следственные изоляторы региона.

Для проекта выделили несколько сотен гектаров на окраине Калуги с расчетом на то, чтобы обеспечить доступность к учреждению из любой точки области.

По плану, после возведения супертюрьмы в регионе закроют все имеющиеся колонии и СИЗО, переведя заключенных в новое здание.

Здесь будет все: следственные изоляторы, колонии строгого и общего режима, колония-поселение, промышленная зона, медцентр, адвокатский центр, помещения для прокуратуры, суда.

Супертюрьма будет включать множество строений и рассчитана на 3 000 заключенных.

Местные против

Разбираясь в ситуации, мы встретились с местными жителями. Первыми стали жители деревни Жерело.

— Мы живем здесь 12 лет, – говорит калужанин Андрей. – Купили участок, построились. У нас с супругой двое детей: 9 и 7 лет. О том, что существует проект тюрьмы, мы узнали полгода назад. Но подтверждений этому не было. В начале марта этого года узнали, что уже все решено на федеральном уровне. Что думаем? Наверное, страна маленькая у нас, построить тюрьму больше негде, поэтому по соседству с поселками для многодетных ставят.

Вообще это нонсенс! Ведь в ней будет в том числе и строгий режим. Рецидивистов и совершивших особо тяжкие преступления – всех по соседству с нами поселят.

— Вообще, обидно, – берет слово одна из собравшихся женщин. – Люди больше 10 лет просят, чтобы им хотя бы дорогу отсыпали. Путин сейчас выступал, говорил, надо поддерживать многодетных. А тут вот какая поддержка – благоустройства нет, но тюрьму рядом ставят.

— Мы с 1992 года живем вблизи Жерело, селились здесь в числе первых, – говорят супруги Николай и Галина БУЛЫЧЕВЫ. – Природа красивая, чистый воздух, грибные места – все это сыграло роль при выборе места. Думали тогда о пенсии, что будем жить в красоте, в тихом и спокойном месте. Но теперь если тюрьму построят, то наши окна на нее выходить будут.

— Я купил здесь участок 11-12 лет назад и если бы в то время по соседству была тюрьма, то никто бы из нас себе землю тут не брал, – говорит калужанин Андрей. – У нас в стране любят ставить постфактум, никого не спрашивая. Мнение местных жителей никого не интересует!

Социально-культурная деградация

— Мы постоянно проживаем здесь с семьей с 2012 года, до этого долго строились, – говорит местная жительница Екатерина БУЛАНОВА. – Мой брат с семьей живет через дорогу, в полях для многодетных. У нашего города были благоразумные власти, развивали его по какой-то концепции. Если Правый берег – многоэтажная массовая застройка, то наша часть города всегда была малоэтажным загородным строительством для тихой семейной жизни. Люди своими силами с первой штакетины взводили свои участки, отсыпали себе дороги, строили дома.

Давайте продолжать разумную тенденцию развития города. Поблизости с семейными поселками нужно возводить то, что нужно семьям. Строительство тюрьмы здесь станет социально-культурной деградацией. Мы можем спрогнозировать, что нас после этого ждет, и мы точно против.

— Мы приехали из села Рожки, – вступает в разговор мужчина, представившийся Вадимом. – Согласно плану, тюрьма будет примыкать прямо к нам. Скажу так. Мы только вздохнули после строительства Северного обхода, когда низколетящие сорокатонные самосвалы с утра до ночи катались под окнами домов, груженые лесовозы по деревне ездили. Периодически свет выключался летом: не могли продукты сохранить, приготовить. Целый квест был на работу утром уехать и с работы вечером вернуться. Теперь нас ошарашили новостью о строительстве тюрьмы.

— Жерело, Аргуново, Матюнино, Марьино, Лихун, Груздово – здесь везде давали участки многодетным, – говорит еще одна женщина. – Здесь собрали всех семейных, чтобы поставить им тюрьму?!

На месте леса за трассой должна расположиться тюрьма.

Заключенным – все условия

В этот день мы встречались с калужанами и в деревне Ильинка у местного универсама по улице Лесной.

— Участок леса, выбранный для строительства тюрьмы, ранее был предназначен для других целей, – говорит староста деревни Марьино Вадим МОСКВИН. – В 2015 году он выделялся под тренажерную площадку для работников «Газпрома». Были публичные слушания на этот счет, мы тогда были не против.

Соседи реагируют по-разному, - отвечает староста на наш вопрос, как в общем и целом люди реагируют на строительство супертюрьмы. - Кто-то считает, что это будут рабочие места. Другие с ними категорически не согласны, говорят, что в Калуге и без тюрьмы есть работа, а такое соседство принесет одни проблемы.

Скажу, что у нас самое больше поле для многодетных во всей Калужской области: 700 участков – Лихунское поле, 100 участков – наша деревня Марьино, Матюнино – еще тысяча с чем-то участков. Общее количество участков – две с лишним тысячи. Практически все они будут граничить с зоной.

Все эти годы нас волновало отсутствие инфраструктуры. Здесь ни зимой, ни летом не пройти. Дорог нет, газа нет, воды нет. Вот, детский клуб Ильинки, куда ребята ходят на занятия, давно требует ремонта, – показывает мужчина рукой в направлении одноэтажного строения. – Но самое главное, это детское учреждение с удобствами на улице! В черте Калуги! И никто не интересуется, в каких условиях занимаются дети, не спешит благоустроить территорию. Зато мегатюрьму построят и создадут там для них все условия?! Нет, пусть строят тюрьму подальше от города Калуги!

Жители несколькьких деревень приехали, чтобы выразить несогласие со стройкой тюрьмы.

Шокирующее соседство

— Мы из деревни Ильинка, живем здесь с 2015 года, – берет слово молодая мама Анастасия КОНЯЕВА, она пришла на встречу с сыном. – Мы особенно хотели, чтобы наши дети росли в тихом, спокойном месте, близость к природе была важным фактором. Строительство тюрьмы рядом с нами просто шокирует. Сюда же будут всякие люди приезжать-уезжать, селиться, шататься по улицам. Конечно, к осужденным будут приезжать друзья, приятели, такие же, как они. У меня двое детей 8 и 5 лет. Я против строительства тюрьмы. Ее ставят рядом с многодетными семьями! То есть сначала у властей упор был на то, чтобы создавались крепкие семьи, росли дети, а теперь к семейным поселкам ставят огромную тюрьму!? Я очень расстроена.

—– Наша семья живет в Лихунах на Агатовой улице три года, как построились, – говорит многодетный отец Дмитрий ЯРОВОЙ. – Строились шесть лет. Благоустройства у нас никакого, все за свой счет. За тот год вложил 70 тысяч рублей, чтобы отсыпать дорогу к дому. Город, правда, технику выдал, чтобы разравнять.

Когда землю выдавали, обещали все на свете: и дороги, и газ, и электричество. Электричество по договору три фазы, по факту получили одну. Газ по договору на нашей улице должен быть в мае этого года, но его еще не провели тем, кому обещали в сентябре 2023-го.

Это я к тому, что для нормальных людей ничего не делается, а для преступников супертюрьму хотят возвести…

Вадим Москвин и Дмитрий Яровой.

Домой не проехать

После разговоров с калужанами староста Вадим Москвин предложил нам показать участки для многодетных семей. Мы пересели в его внедорожник, поехали по скользкой, в тот день еще промерзшей дороге.

Вадим рассказал, что в пока еще ехать можно, распутица не началась. А в межсезонье машины местных жителей рассыпаются на ходу. Некоторые семьи поменяли уже третий автомобиль и не потому, что средства позволяют, а потому, что дорог нет, транспорт не выдерживает.

— Вот отсюда начинаются многодетные участки. Здесь люди с 2015 года сами скидываются, отсыпают дорогу. Дальше не пройти, не проехать, – проводит экскурсию Вадим. – И это еще отсыпано. Таксисты отказываются везти. Видите поле пустое? На нем ничего нет. Называется «Красная площадь». А вот туда дальше пошла улица Льняная. Это самый плохой участок, который до сих пор не могут даже подсыпать. Там и летом не проехать.

Дорога в поля для многодетных преодолима только до конечной остановки школьного автобуса.

Дальше - хуже. К домам приходится ехать или по льду, или по грязи.

А вот такая дорогая дорога ведет к дому Дмитрия Ярового.

Прокладывают путь к домам многодетные семьи сами.

Молчание властей

Вопрос строительства супертюрьмы напрямую затрагивает большое количество калужан. По словам старосты Жерело, только у них в деревне заселено 198 домов. Напомним, к нам обратились жители восьми сельских поселений.

Пока редакция готовила материал к публикации, мы направили запросы в Горуправу, УФСИН и администрацию губернатора, куда нам посоветовали обратиться городские власти. Мы расспрашивали о том, почему было выбрано место именно рядом с семейными поселками, были ли предложены федералам другие участки в Калужской области? Как в дальнейшем будет обеспечиваться безопасность местных жителей? Ни один из ответов не получен нами до сих пор.

Тем временем, по открытым данным, строительство тюрьмы начнется уже в 2024-м, а полностью федеральный проект будет реализован к 2028 году.

Но жители окрестных деревень тоже не собираются опускать руки. Люди собирают подписи и стучат во все инстанции, чтобы попытаться объяснить федералам, что мегатюрьма в той части Калуги, которая развивается, как территория для многодетных, – так себе подарочек в Год семьи.



В Калуге многодетные сами строят себе и дома, и дороги. А для заключенных по соседству создадут все условия.