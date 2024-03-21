Глаза разбегаются: что посмотреть в Калуге в ближайшую неделю

«Шинель», Григорий Лепс, а может сходить на бал?

Грядет много разнообразных культурных мероприятий. В нашей традиционной еженедельной афише мы расскажем подробнее о каждом из них.

Итак, начнем.

Инновационный культурный центр (Октябрьская, 17А)

23 марта с 12:00 до 17:00 будет проходить инклюзивный фестиваль «Равные возможности».

Гости мероприятия увидят открытие выставок, выступление инклюзивных танцевальных коллективов, создание арт-инсталляции, мастер-классы, авторские встречи и, конечно же, концерт. Вход свободный.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

23 марта в 17:00 состоится программа «Балы и вечера».

Зрителей познакомят с историей бальной культуры: где и по какому поводу был дан бал, а также чем он отличался от обычного танцевального вечера. Все представление посвящено бальной музыке. Разнообразие исторических танцев от менуэта до вальса и ифокстрота представит Ансамбль старинной музыки под руководством Алексея Кузнецова.

26 марта в 19:00 пройдет концерт «Это знает всякий».

23 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения Евгения Крылатова - легендарного композитора, лауреата Государственной премии СССР и Премии Президента России. Этому событию, а также творчеству автора и посвящен концерт с участием детских хоровых коллективов Калуги. Евгений Крылатов – автор музыки более чем к 170 фильмам и мультфильмам. Среди них «Приключения Электроника», «Гостья из будущего» и «Простоквашино».

29 марта в 19:00 пройдет концерт «Первые шаги к успеху».

На сцене Дома музыки выступят Калужский муниципальный камерный оркестр под руководством Александра Левина совместно с учениками музыкально-исполнительских отделений детских школ искусств города Калуги.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

22 марта в 18:00 состоится премьера концерта «Сказочный переполох».

Добрые дела – всегда вторят чудеса, а любовь и дружеская поддержка приводят к исполнению желаний. Зрителей ждут музыка, танцы, и, конечно, актерская игра маленьких и взрослых артистов, которые погрузят зрителей в атмосферу сказки.

23 марта в 11:00 также пройдет концерт «Сказочный переполох».

23 марта в 19:00 с концертом выступит Стас Пьеха.

Известен артист стал еще в 2004 году, когда принял участие в популярном телепроекте «Фабрика звезд». Стас записал несколько альбомов и снял более 15 клипов. Певец является поклонником новых ощущений и переживаний, поэтому часто принимает участие в реалити-шоу, где нужно посоревноваться. Самые известные его музыкальные композиции – это «На ладони линия», «Я лист» и «Счастье».

23 марта в 19:00 пройдет литературно-музыкальная постановка музыкально-поэтическая композиция «Час Души».

В программе использованы дневники, письма, проза и стихотворения Марии Цветаевой, которые отражают ее жизненный путь. Годы революции, эмиграция и возвращение на Родину. Драматическая история знаменитой женщины завершится в программе романсами на стихи поэта, композиторов З. Раздолиной, А. Петрова, В. Харисова, а также А. Серобяна.

24 марта в 11:00 вновь пройдет «Сказочный переполох».

24 марта в 13:00 приедет театр кошек Юрия Куклачёва.

Юбилейный концерт – 75! Этот театр уже более 20 лет является единственным театром кошек в мире. Талантливые полосатые артисты и их руководитель Юрий Куклачёв на сцене филармонии.

24 марта в 14:00 вновь состоится «Сказочный переполох».

25 марта в 16:00 пройдет трансляция концерта Симфонического оркестра им. Чайковского.

Дирижёр — Денис Лотоев, художественное слово принадлежит Алексею Гуськову. В программе: Шостакович «Праздничная увертюра», «Таити-трот» (транскрипция песни «Чай вдвоём» Винсента Юманса для оркестра), Фрагменты из музыки к кинофильму «Гамлет» и другие музыкальные композиции. Вход свободный.

28 марта в 19:00 состоится концерт народной музыки «К юбилею великих русских композиторов».

180 лет со дня рождения Николая Римского-Корсакова и 220-летие со дня рождения Михаила Глинки. Этим русским композиторам и посвящен концерт. М. И. Глинка - основоположник русской классической музыки. Чайковский назвал его «настоящим творческим гением». Н. А. Римский-Корсаков был известен своими экспериментами с классическим звучанием. В программе: увертюра к опере «Руслан и Людмила», «Я помню чудное мгновенье», «Камаринская» и другие музыкальные произведения Глинки. Также зрители услышат арии из опер Н. А. Римского-Корсакова «Майская ночь», «Снегурочка», «Садко» и другие.

Арена КТЗ (Московская, 212)

22 марта в 19:00 состоится концерт Григория Лепса

Брутальный российский певец и композитор, не боящийся экспериментировать со стилями и жанрами, выступит на калужской сцене. Григорий Лепс имеет звание народного артиста РФ. Его самые знаменитые музыкальные произведения – «Она не твоя», «Я тебя не люблю» и «Самый лучший день».

23 марта в 18:00 пройдет концерт Лены Василек.

Девушка – поэт, композитор и, прежде всего, автор хитов группы «Белый День». Уже долгое время она сочиняет, и сама исполняет песни в эстрадно-народном жанре. Ее самые известные композиции – «Галина», «Мама» и «Деревенька». Также на сцене вместе с артисткой выступят выпускники Московской Музыкальной Академии музыки им. Гнесиных.

24 марта в 19:00 пройдет концерт Сергея Любавина.

Артист представит для зрителей программу «Счастье». Сергей – российский певец, композитор и поэт. Его песни посвящены любви к женщине. В список самых популярных песен артиста входят «Прощание с Айседорой», «Свадьба кружится» и «Свеча надежды».

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

22 марта в 18:30 состоится спектакль «Интимная комедия»

Впервые «Интимная комедия» была поставлена в 1930 году. Две пары молодоженов из Англии селятся в одной гостинице во Франции. Что может омрачить радостный и беззаботный медовый месяц? Разве только то, что двое из них уже когда-то были мужем и женой и полгода назад развелись с жутким скандалом.

23 марта в 18:30 состоится спектакль «На всякого мудреца довольно простоты».

Как молодому, энергичному и довольно умному юноше отыскать свое место в мире, который полон лицемерия и фальши? А что если такой человек сам является хищником? В таком случае, он сам становится очень опасен…

24 марта в 18:30 пройдет спектакль «Восемь любящих женщин».

Богатый загородный дом, который отрезан от внешнего мира из-за снежных заносов, мертвое тело и расследование. Правда, сыщика в доме нет, поэтому за установление обстоятельств дела берутся восемь прекрасных женщин.

24 марта в 19:00 пройдет спектакль «Низкий поклон».

Постановка актрисы Калужского драмтеатра Ирины Бургоновой посвящена жизни и творчеству певицы Клавдии Шульженко. Зрители становятся свидетелями великого пути Клавдии Ивановны – от простушки из Харькова до «Королевы эстрады». Также на сцене объединятся песни в исполнении Ирины Бургоновой и видеохроника выступлений Клавдии Шульженко.

26 марта в 19:00 пройдет спектакль «Шинель» по повести Николая Гоголя.

Мелкий госслужащий Акакий Акакиевич Башмачкин очень робок и не уверен в себе. Он много работает, но все равно едва сводит концы с концами. Пределом его мечтаний является новая шинель, но которую он и откладывает все свои деньги. Но как только его мечта осуществляется, то тут же разбивается о суровую реальность. Почему вообще человек становится «маленьким»? Ответ на этот вопрос постановка предлагает поискать самостоятельно.

27 марта в 18:30 пройдет «День театра с Ханумой».

Комедия с поздравлениями. Расскажем вам о сюжете постановки. Князь прокутил все свое состояние и теперь, спасаясь от кредиторов, хочет выгодно жениться. Зажиточный купец совсем не против выдать свою дочь замуж в обмен на титул, но сердце девушки уже отдано другому и ей больше никто не нужен. Когда со свадьбой возникают проблемы, в дела вмешивается властная и очень энергичная сваха Ханума.

28 марта в 18:30 состоится спектакль «Горе от ума» по произведению Александра Грибоедова.

Вернувшись из далеких странствий, молодой помещик Чацкий тут же наведывается в дом к Фамусовым. Он питает теплые чувства к дочери чиновника Софьи, однако та уже в него не влюблена и проводит время в компании секретаря отца – Молчалина. Чацкий же, в свою очередь, начал осуждать и насмехаться над московской аристократией и их любовью к чинам, за что его сошли сумасшедшим.

28 марта в 19:00 пройдет спектакль «Рок-н-ролл на скамейке».

Одинокая 40-летняя женщина приходит на свидание в парк с надеждой обрести любовь, но эта встреча не увенчается успехом. Может ей стоит пересмотреть свои взгляды? Ведь у дамы есть поклонник, который уже много времени пытается добиться ее расположения, а познакомились они на занятиях рок-н-роллом.

29 марта в 18:30 пройдет спектакль «Гамлет».

Пьеса Шекспира «Гамлет» по праву признана наиболее значительным произведением для театра, которое когда-либо было написано. Юный принц мстит за смерть своего отца, призрак которого его об этом попросил. Гамлет узнал, что король на самом деле был убит своим родным братом, дядей наследника. В постановке поднимается множество вопросов: по-настоящему ли Гамлет любит Офелию? Не провоцирует ли призрак короля своего сына? И самое главное – Гамлет повредился рассудком или он виртуозный манипулятор?