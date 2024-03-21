«Кошки внесли вклад в Победу»: в Калуге открылась выставка «Ленинградский щелкунчик»

В среду, 20 марта, в лицее №48 города Калуги, что на Терепце, состоялось открытие интерактивной выставки «Ленинградский щелкунчик».
Создатель концепции выставки Дарья Мокрушевская сделала ее на основе сюжета сказки Дениса Нефедова с одноименным названием. Она стала своеобразным проводником для экспозиции, которая предназначена в первую очередь для детей. Ее главная цель - показать подрастающему поколению ужасы блокадного Ленинграда в понятной и деликатной форме.
- Я сам коренной москвич, но неразрывно связан с Санкт-Петербургом, - говорит автор книги «Ленинградский щелкунчик» Денис Нефедов. - Я там служил и работал. Мои приятели показали мне скульптуры крыс и людей гофмановской сказки «Щелкунчик». А потом они мне сказали, посмотри за угол, за ними всегда наблюдают кошки. Крысы под присмотром. Там я действительно увидел кота в глубоком созерцании и изящную кошечку.
Речь идет о памятникам коту Елисею и кошке Василисе, которые находятся на приступке фасада Елисеевского магазина на Малой Садовой улице. Нефедов заинтересовался историей этих скульптур.
- Друзья рассказали мне, как кошки спасли Ленинград, - говорит Нефедов. - Мне показалось, что это гофмановский сюжет, который я должен написать и рассказать вам. Несмотря на то, что тема очень тяжелая, но писалось легко. Блокада Ленинграда один из самых трагических моментов истории нашей страны, но эту историю мне подарил сам город.
- Я всю жизнь писал в стол, но эту историю оттуда все-таки достал. Она подойдет для прочтения всей семьей, - сказал писатель в заключение.
Экспозицию с фактами о блокаде установили в актовом зале лицея на стендах.
После официальной части с сдетьми пообщались жительницы блокадного Ленинграда Татьяна Карпова и Тамара Пинчук. Они поделились своими воспоминаниями о тех страшных годах.
- Однажды мы с мамой остались живы только благодаря тому, что не зашли в бомбоубежище, - рассказывает Татьяна Карпова. - Туда попал снаряд, а мы стояли под аркой и остались живы. Мы были обязаны перейти туда, но мама как будто что-то почувствовала. А еще я на всю жизнь запомнила праздничный салют после освобождения города и снятия блокады. Мы пошли на Петропавловскую крепость, кричали с каждым залпом: «Ура», а мамы плакали.
Спектакль по книге «Ленинградский щелкунчик» покажут не только в Жукове, но и в Калуге. О дате пока что не сообщается.
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