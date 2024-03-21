«Губернаторский дневник»: Объявляем о старте второго образовательного проекта для учеников школ Калужской области

Эта неделя у школьников – последняя учебная перед весенними каникулами, после которых юные калужане выйдут на финишную прямую учебного года. Начнется последняя четверть.
Глубокие знания - это очень важно не только для учеников и их родителей, но и для жителей всего региона. Чем больше сегодня в Калужской области будет отличников, тем больше она получит высокопрофессиональных специалистов в ближайшем будущем.
Так что, перефразируя известную шутку, ни одно стремление к знаниям не должно оставаться безнаказанным. Поэтому «Калужский перекресток» совместно с администрацией губернатора Калужской области объявляет о старте акции «Губернаторский дневник» для всех тех, кто любит учиться и получать пятерки.
Принять в ней участие может любой ученик 2-11 классов любой школы нашего региона. Для этого школьникам до конца учебного года надо учиться на отлично и получить как можно больше пятерок.
В конце четверти участникам потребуется обратиться к администрации своей школы, чтобы они в электронном дневнике «Моя школа» составили отчет об успеваемости за период с 1 апреля по 20 мая по всем предметам с оценками.
Этот отчет необходимо с 20 по 23 мая прислать, либо принести в редакцию.
С 24 по 28 мая мы обработаем все заявки и определим по 10 победителей в трех номинациях:
По 10 человек в каждой номинации в отчетах которых будет наибольшее число пятерок станут победителями, получат призы и лично встретятся с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой!
В случае, если окажется, что в какой-либо номинации у участников «Губернаторского дневника» окажется равное количество пятерок, то решающим станет средняя оценка по всем предметам за четверть. В случае, если равным будет и этот параметр, число победителей в данной номинации будет увеличено.
Свои отчеты, заверенные печатью школы, вы можете присылать любым из способов с 20 по 23 мая включительно (до 17.00):
Внимание!!! Не забывайте указывать свои контактные телефоны для связи!
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