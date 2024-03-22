Психолог из Калуги рассказал про весеннее обострение

В студии радио «Комсомольская правда- Калуга» мы поговорили с клиническим психологом Андреем СКАТОВЫМ на актуальную тему, как распознать и пережить весеннюю апатию.

Почему именно в это время года возникает хандра.

И какие симптомы не стоит оставлять без внимания.

Это не диагноз

- Андрей, весеннее обострение - это болезнь или придумки нервных дамочек?

- Ни в одной медицинской классификации нет такого заболевания. Но, зачастую, люди путают какие-то понятия и дают им свои житейские названия. Например, некое истощение, снижение эмоционального фона называют депрессией.

Но это не настоящая депрессия, когда требуется медикаментозная поддержка. Тоже самое с весенним или осенним обострением. Это некий упадок. А почему он наступает, есть несколько причин.

- Весна - время обновлений, снег тает, трава появляется, птички поют. И вдруг такие вещи. Почему именно весной?

- Здесь надо затронуть не только психологический уровень, но и эндокринологический, когда сказываются изменения гормонального фона. Конечно, бывает, что у человека есть некое истощение, усталость, авитаминоз на физическом уровне и это отражается на эмоциональном фоне.

Это не диагноз, просто ослабленное состояние после зимы. Идёт перестройка. И если раньше человека рассматривали больше на биологическом уровне, сейчас надо учитывать биологические, психологические и социальные факторы: насколько человек утомлён, истощён, насколько он может справиться с нагрузкой, восстановиться.

- Кто в группе риска по весеннему обострению?

- Безусловно те, у кого есть хронические заболевания. С возрастом организм, если его не поддерживать, становится слабее, и весенний период люди воспринимают болезненно, переносят тяжелей.

Снижается активность, пожилые люди иногда до магазина в плохую погоду дойти не могут. Это отражается на их самочувствии.

Дожить бы до вечера

- Как понять, здоров ли ты психически?

- Есть простые ключевые определения, что такое психическое здоровье. Один из факторов – социализация. Если человек сильно выпадает из жизни, не может продолжать трудовую деятельность, у него нарушаются социальные контакты, это уже тревожный признак.

- Когда пора идти к врачу?

- Зачастую человек сам не осознает, потому что может потеряться критика к своему состоянию. Но родные и близкие должны отслеживать такие моменты, например, если появляются какие-то голоса в голове, бредообразование, что его преследуют, мания величия, что он сделал великое открытие и его должны признать.

На самом деле, сложно неподготовленному человеку, не имеющему, например, глубоких знаний по высшей математике, отделить бред, если ему попадется человек с диагнозом, но он будет доктором наук и скажет, что у него в гараже вечный двигатель стоит. Такие случаи я тоже встречал.

Что касается весеннего обострения, надо обратить внимание на эмоциональные перепады, когда у человека в течения дня часто меняется настроение. Если утром эмоциональный упадок и мысли: как бы дождить до вечера.

Можно сюда добавить состояния, связанные с навязчивыми переживаниями, ощущением своей беспомощности, бессилия. Так не должно быть. В таких случаях надо разбираться в какой плоскости происходит нарушение.

- Правда ли, что ночью, когда мы спим, мозг не спит, а нормализует работу систем организма и только после этого дает сигнал, чтобы организм просыпался?

- Сон - это процесс, где психика перерабатывает весь психоэмоциональный опыт. И если до конца не отреагировать какие-то события, которые происходят, они начнут накапливаться. И тут мы уже может говорить о каких-то состояниях. У кого-то может быть эмоциональный перепад.

Эффект самовнушения

- Вспышки на солнце влияют на наше состояние?

- И вспышки на солнце, и атмосферное давление можно обобщить в понятие – метеозависимость. Если ослабленное состояние, есть вегетососудистая дистония, человек реагирует на это.

- Раньше мы ни про какие вспышки на солнце и не знали. А сейчас знаем, что будет вспышка, и сразу болеть где-то начинает.

- Да, есть эффект самовнушения, ожидания чего-то плохого. И многие люди живут по такому принципу. Но мы не можем исключать и тех факторов, которые действительно происходят.

А если сравнивать с предыдущими столетиями, то уровень активности, других смыслов в жизни предохранял людей от многих болезней, потому что, когда у человека много свободного времени, есть вероятность, что он его потратит на самокопание или излишнее лежание на диване.

- Сейчас увеличивается количество психосоматических состояний?

- Есть психосоматика, о ней говорят больше, и есть соматико-психические вещи, когда хроническое заболевание влияет на психику. Человек не может быть жизнерадостным, если у него есть, например, нарушения сердечного ритма. Это повышает тревогу.

У каждого заболевания есть свой психологический портрете. И надо понимать, что человек с хроническим заболеванием, с выраженной симптоматикой на психологическом уровне будет иметь определённые особенности личности.

Что касается психосоматики, здесь есть какой-то процент влияния нашей психики, генетики и образа жизни, и трудно выделить чего больше.

Цифровая интоксикация

- Как себе помочь самому?

- Советы здесь простые: стараться высыпаться, отдыхать, восстанавливать свой организм, совою психику. Прогулки выравнивают наше эмоциональное и физическое состояние. Надо заранее планировать свой отдых, многие об этом забывают. Сейчас люди любят себя загружать.

Я часто человека спрашиваю, как вы отдыхаете, для меня это некий диагностический вопрос. Если человек начинает думать 5-15 секунд, возможно, что у него нет отдыха. Он может что -то сфантазировать и приписать, что это отдых.

Обычно люди приходят за сложной психологией, за техниками, саморегуляцией, медитацией. Это важно, но банальные простые аспекты дают лучшие результаты: сон, правильное питание и достаточное количество отдыха, после которого не требуется отдыхать.

Хорошо иметь мечты. Есть исследования, которые доказали, что люди, имеющие какую-то последовательность в своей жизни, смысл, большую цель, лучше переносят разные состояния. Это является значимым фактором.

- Если лежишь на диване, смотришь телевизор, это отдых?

- Если человек постоянно в движении, в работе, то ему необходимо полежать на диване. Важно, чтобы он не перегружался информацией в этот момент. Сейчас многие сталкиваются с цифровой интоксикацией.

На самом деле даже самые безобидные смешные ролики вызывают истощение. Всё равно психике приходится их перерабатывать, когда организм спит. Этих забавных котиков психике надо упорядочить и куда-то перераспределить, тратиться энергия.

- То есть, если на работе сидел за компьютером весь день, дома не включай его, бегал весь день – полежи. Надо резко сменить вид деятельности.

- Резко не надо. Необходима система. Люди пытаются рывком похудеть, рывком от чего-то выздороветь, сформировать новые привычки. Это неправильно. В психологии необходима системность и плавность.

Наши привычки зачастую формируются много лет, и резко перестроиться, очень травматично. Не стоит радоваться, когда получаешь быстрый результат, нужно все делать плавно.

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