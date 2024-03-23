В Калуге показали Лукоморье Тургенева

В Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка «Моё Лукоморье. Тургеневские места глазами художников».

Усадьба Спасское-Лутовиново Орловской губернии была имением матери Ивана Сергеевича Тургенева Варваре Петровне Лутовиновой.

А Спасским село назвали по стоящей здесь церкви Спаса Преображения.

По наследству от дяди

История села гласит, что в конце ХVI века Иван Грозный пожаловал его Ивану Лутовинову. Эта семья долго владела усадьбой. Мать Тургенева, Варвара Лутовинова, была племянницей последнего хозяина Спасского Ивана Лутовинова.

Когда мать Варвары после смерти мужа второй раз вышла замуж, пьющий отчим оскорблял, бил и унижал девочку. В 16 лет она убежала в Спасское к дяде. И после его смерти, Спасское перешло ей.

Там был дом с большими окнами, балконами. По некоторым данным в нём было 20 комнат, в том числе для гостей, для прислуги, кладовые, прачечная, кухня, семь голландских печей, деревянная терраса, театр.

Рядом - красивый сад и парк. По вечерам в доме зажигали свечи и керосиновые лампы.

В 1816 году здесь отпраздновали свадьбу 29-летней Варвары и 23-летнего офицера, дворянина Сергея Николаевича Тургенева. Это был брак по расчёту, молодой офицер сильно нуждался в средствах.

А Варвара хоть и не блистала красотой и имела мужской характер, была очень богата. Но брак счастья не принёс, хотя в нём родились трое сыновей. Сергей Николаевич бросил семью и вскоре умер.

Здесь хорошо работалось

Все детство Иван Сергеевич Тургенев провёл в Спасском, а потом приезжал сюда отдыхать. С 1852 года жил в Спасском в ссылке под надзором полиции три года. К нему приезжали артисты Михаил Щепкин, Мария Савина, писатели Иван Аксаков, Николай Некрасов, Лев Толстой, поэт Афанасий Фет.

Тургенев писал: «Вам хотелось бы представить себе вид моего жилища?.. Это деревянный дом, очень старый, обшитый тёсом, выкрашенный клеевой краской в светло-лиловый цвет. Спереди к нему пристроена веранда, увитая плющом. Обе крыши железные и выкрашены в зелёный цвет..»

Здесь Тургенев пишет повесть «Постоялый двор», очерк «О соловьях», романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», начинает «Фауста».

Писатель признавался: «Мне для работы нужна зима, стужа, какая бывает у нас в России, мороз, захватывающий дыхание, когда деревья покрыты кристалликами инея…. Вот тогда… Однако ещё лучше мне работается осенью, в дни полного безветрия, когда земля упругая, а в воздухе как бы разлит запах вина».

Последний раз писатель приезжал в Спасское в 1881 году. Позднее, живя во Франции, Тургенев просил своего друга Якова Полонского: «Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь, которую я уже вероятно никогда не увижу».

Первым усадьбу рисовал друг Тургенева

- На выставке мы хотим познакомить калужан усадьбой Ивана Сергеевича Тургенева Спасское-Лутовиново. – рассказывает куратор выставки Ирина ГУЖОВА. - В этом имении работали художники и дали представление о природе, парке, доме. Самые первые работы уникальны. Они собраны поэтом, прозаиком Яковом Петровичем Полонским.

Он дружил с Тургеневым, часто у него бывал, они переписывались. В 1881 году Тургенев последний раз приезжал в Спасское, Полонский гостил у него и написал там этюды. Он был художником-любителем, но тем не менее работал на хорошем профессиональном уровне.

И это первые запечатленные виды имения, причем запечатлённые при жизни писателя. Тургенев видел эти работы. Поэтому они имеют уникальную мемориальную ценность.

- В 1918 году имение было национализировано, а в 1922-м стало музеем -заповедником. Период войны был оккупационный, но, к счастью, усадьба сохранилась. Сейчас там находится Государственный мемориальный и природный музей-заповедник «Спасское-Лутовиново», где храниться около 150 тургеневских вещей.

Его отреставрировали. В 2019 году провели полную реконструкцию. Была воссоздана первоначальная обстановка. И сейчас в музее проводиться множество мероприятий, это целый культурный центр.

- Очень много художников приезжало в усадьбу на пленэры, начиная со второй половины 1950 годов. Потом они дарили свои работы музею. Так, Постепенно собралась коллекция живописи.

Есть работы местного живописца, одного из первых, кто начал писать Спасское, Сергея Прокопова, заслуженных художников Андрея Курнакова, Людмилы Былинко, профессора Вагина, он интересен тем, что ещё и поэт, у него поэтическое видение.

Их работы можно сравнить с работами Полонского, проследить, как менялась усадьба. На выставке «Моё Лукоморье. Тургеневские места глазами художников» представлены около семидесяти произведений.

Продлится выставка до 14 апреля.0+