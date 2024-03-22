Чтобы пришла весна, калужские крестьяне вешали качели и проводили специальный обряд

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.
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22 марта (9 марта старому стилю) – Сороки.
В церковном календаре – это 40 мучеников Cевастийских, а в народе - просто Сороки, вторая встреча весны.
Крестьяне связывали этот день с пробуждением природы от зимнего сна. Считалось, что именно сегодня из теплых стран прилетают сорок разных птиц, первая из них - жаворонок.
«Зима кончается, весна начинается – Сороки подходят. Рады птицам перелетным: как птицы прилетят, так теплота у нас пойдет», - говорили крестьяне Калужской губернии.
Кликали с крыльца
Весну ждали, закликали, звали, встречали несколько раз.
Калужский этнограф Мария Шереметева в 1930 году писала: «В Калужском крае ещё недавно весну кликали взрослые: 15-20 лет тому назад девушки-невесты в бывшем Перемышльском уезде и взрослые крестьяне-хозяева считали нужным и полезным покликать хотя бы с крыльца.
Теперь, потеряв свой первоначальный земледельческий смысл, обряд закликания весны… превратился в забаву подростков и детей. Однако песенки-закликания сохранили свой первоначальный аграрный характер».
Для того, чтобы вызывать прилёт птиц надо было этот прилёт изобразить, имитировать. Главное средство «закликанья» состояло в том, что в один из весенних дней пекли жаворонков или куликов.
Их давали детям, которые клали их на возвышенные места, или привязывали на нитках, или подбрасывали в воздух. При этом дети пели веснянки-обрядовые песни, которые должны были призвать весну.
«Табунятся артелями»
Обрядов в этот день раньше совершалось много. Мария Шереметева отмечала:
«В деревне Большие Козлы 9 марта (22 марта) 1927 года часов в 11 утра ребята – мальчики и девочки от 8 до 12 лет – пошли с печёными жаворонками на край деревни во фруктовый сад, принадлежавший одному из крестьян. Школьники для этого воспользовались перерывом между уроками.
В этом селении обычно кличут группами в разных концах деревни – «табунятся артелями» по выражению местных старух. «Артель» состояла из 18 детей. Дети вошли в сад и по глубокому снегу подошли к плетню, на который и посадили свои «чувильки». Затем они нараспев стали кликать:
Жаворонки, жаворонки,
Дайте нам лето,
А мы вам зиму.
У нас корму нету!
Жаворонки,
Прилятайте к нам,
Тут кисели талкуть,
Тут блины пекуть.
Жаворонки, жаворонки.
Катитеся калесом,
Ваши дети за лесом,
связаны паясом.
Чу –виль – виль,
Весна пришла на калясачкях.
Зима ушла на саночкях.
Мужички, мужички
Точите шошнички,
Скоро пашенькю пахать!
Каждую отдельную формулу ребята нараспев повторяли по нескольку раз, затем делали маленькую паузу и переходили к новой песенке. Кончив кликанье, они поиграли со своими жаворонками и съели их тут же в саду».
На Сороки в 1928 г. в деревне Большие Сушки Лихвинского уезда весну кликали одной большой группой - в 36 человек. Дети с печеными жаворонками направлялись в Белевский лес.
Посадив птичек на кусты, пели заклички. В деревне Жашково Перемышльского уезда жаворонков несли собой в рукавах, на голове, на шестах, влезали с «птушками» на повети, на крыши сараев, овинов и оставляли их там.
В деревне Болдырево Козельского уезда одного жаворонка оставляли в саду на дереве, другого брали домой и съедали, жаворонков также клали на землю, на проталинки – на холмах, курганах.
В некоторых селениях Калужского края в этот день вешали качели, чтобы поторопить приход весны: качели готовы – весна должна вернуться.
Так в деревне Коськово Спас-Деменского уезда 9 марта (22 марта) девицы с жаворонками отправляются в сарай качаться. Шесть девушек садятся на доску, две «расколыхивают» их. Качаются с Сороков до Вербного воскресения».
Прыгают через костёр
О том как проходили Сороки в Мещовском уезде Калужской губернии в конце XIX интересные записи оставил корреспондент «Этнографического бюро» князя Тенишева Григорьев:
«На Сороки вызывают жаворонка: пекут из ржаного или пшеничного теста подобие птички, украшают соломой (солома должна быть отборной), а глазки делают из полных (непременно) конопляных семян.
Дети больше всех носятся с жаворонками и орут целый день: «Жаворонок, жаворонок! Выскочи, выскочи. Твои дети на повети (верх крыши) сыр колупают, в масло окунают. Я на солнышке печен, соломкою строчен».
Это же самое тихонько мурлыкают и девки. Последние вечером собираются, таскают за деревню хворост, складывают костер и начинают зазывать весну:
- Весна красна! Ты на чем пришла?
– Я на солнышке, на боронушке, на овсяном колосе, на ржаном снопе.
– Что ты нам принесла?
– Соху с бороной, кошель за собой.
Дальше идет припев: «Чувиль мой, чувиль» и т.д. При этом прыгают через костер.
А в деревне Тинино Калужского уезда на Сороки катали шарики из теста, затем выпекали. По парочке овцам давали, чтобы по парочке катили, а коровушке по одному каточку давали, чтобы по одному телила, а для лошадки выпекали из теста маленькую лестницу.
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