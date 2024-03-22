Чтобы пришла весна, калужские крестьяне вешали качели и проводили специальный обряд

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

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22 марта (9 марта старому стилю) – Сороки.

В церковном календаре – это 40 мучеников Cевастийских, а в народе - просто Сороки, вторая встреча весны.

Крестьяне связывали этот день с пробуждением природы от зимнего сна. Считалось, что именно сегодня из теплых стран прилетают сорок разных птиц, первая из них - жаворонок.

«Зима кончается, весна начинается – Сороки подходят. Рады птицам перелетным: как птицы прилетят, так теплота у нас пойдет», - говорили крестьяне Калужской губернии.

Кликали с крыльца

Весну ждали, закликали, звали, встречали несколько раз.

Калужский этнограф Мария Шереметева в 1930 году писала: «В Калужском крае ещё недавно весну кликали взрослые: 15-20 лет тому назад девушки-невесты в бывшем Перемышльском уезде и взрослые крестьяне-хозяева считали нужным и полезным покликать хотя бы с крыльца.

Теперь, потеряв свой первоначальный земледельческий смысл, обряд закликания весны… превратился в забаву подростков и детей. Однако песенки-закликания сохранили свой первоначальный аграрный характер».

Для того, чтобы вызывать прилёт птиц надо было этот прилёт изобразить, имитировать. Главное средство «закликанья» состояло в том, что в один из весенних дней пекли жаворонков или куликов.

Их давали детям, которые клали их на возвышенные места, или привязывали на нитках, или подбрасывали в воздух. При этом дети пели веснянки-обрядовые песни, которые должны были призвать весну.

«Табунятся артелями»

Обрядов в этот день раньше совершалось много. Мария Шереметева отмечала:

«В деревне Большие Козлы 9 марта (22 марта) 1927 года часов в 11 утра ребята – мальчики и девочки от 8 до 12 лет – пошли с печёными жаворонками на край деревни во фруктовый сад, принадлежавший одному из крестьян. Школьники для этого воспользовались перерывом между уроками.

В этом селении обычно кличут группами в разных концах деревни – «табунятся артелями» по выражению местных старух. «Артель» состояла из 18 детей. Дети вошли в сад и по глубокому снегу подошли к плетню, на который и посадили свои «чувильки». Затем они нараспев стали кликать:

Жаворонки, жаворонки,

Дайте нам лето,

А мы вам зиму.

У нас корму нету!

Жаворонки,

Прилятайте к нам,

Тут кисели талкуть,

Тут блины пекуть.

Жаворонки, жаворонки.

Катитеся калесом,

Ваши дети за лесом,

связаны паясом.

Чу –виль – виль,

Весна пришла на калясачкях.

Зима ушла на саночкях.

Мужички, мужички

Точите шошнички,

Скоро пашенькю пахать!

Каждую отдельную формулу ребята нараспев повторяли по нескольку раз, затем делали маленькую паузу и переходили к новой песенке. Кончив кликанье, они поиграли со своими жаворонками и съели их тут же в саду».

На Сороки в 1928 г. в деревне Большие Сушки Лихвинского уезда весну кликали одной большой группой - в 36 человек. Дети с печеными жаворонками направлялись в Белевский лес.

Посадив птичек на кусты, пели заклички. В деревне Жашково Перемышльского уезда жаворонков несли собой в рукавах, на голове, на шестах, влезали с «птушками» на повети, на крыши сараев, овинов и оставляли их там.

В деревне Болдырево Козельского уезда одного жаворонка оставляли в саду на дереве, другого брали домой и съедали, жаворонков также клали на землю, на проталинки – на холмах, курганах.

В некоторых селениях Калужского края в этот день вешали качели, чтобы поторопить приход весны: качели готовы – весна должна вернуться.

Так в деревне Коськово Спас-Деменского уезда 9 марта (22 марта) девицы с жаворонками отправляются в сарай качаться. Шесть девушек садятся на доску, две «расколыхивают» их. Качаются с Сороков до Вербного воскресения».

Прыгают через костёр

О том как проходили Сороки в Мещовском уезде Калужской губернии в конце XIX интересные записи оставил корреспондент «Этнографического бюро» князя Тенишева Григорьев:

«На Сороки вызывают жаворонка: пекут из ржаного или пшеничного теста подобие птички, украшают соломой (солома должна быть отборной), а глазки делают из полных (непременно) конопляных семян.

Дети больше всех носятся с жаворонками и орут целый день: «Жаворонок, жаворонок! Выскочи, выскочи. Твои дети на повети (верх крыши) сыр колупают, в масло окунают. Я на солнышке печен, соломкою строчен».

Это же самое тихонько мурлыкают и девки. Последние вечером собираются, таскают за деревню хворост, складывают костер и начинают зазывать весну:

- Весна красна! Ты на чем пришла?

– Я на солнышке, на боронушке, на овсяном колосе, на ржаном снопе.

– Что ты нам принесла?

– Соху с бороной, кошель за собой.

Дальше идет припев: «Чувиль мой, чувиль» и т.д. При этом прыгают через костер.

А в деревне Тинино Калужского уезда на Сороки катали шарики из теста, затем выпекали. По парочке овцам давали, чтобы по парочке катили, а коровушке по одному каточку давали, чтобы по одному телила, а для лошадки выпекали из теста маленькую лестницу.