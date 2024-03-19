Калужане просят освободить их от мучительного соседства

Асоциальный сосед

В мае 2023 года мы рассказывали, что в Калуге жители многоэтажки страдали из-за асоциального соседа. Прошел почти год, в редакцию снова обратились жители дома № 44 по улице Маршала Жукова. Калужане попросили предать огласке продолжающееся мучительное соседство с пьющим мужчиной.

По словам калужан, мужчина ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем и приводит в дом компании таких же личностей. Остальные жильцы страдают от шума и криков в ночное время, но самым большим кошмаром стала антисанитария, которую развел в квартире калужанин.

Свалка мусора в гостиной, отсутствие отопления и света, насекомые, - такие условия вполне устраивают жильца квартиры, но не его соседей, которые страдают от живности и вони, распространяющихся из заваленного мусором помещения.

Как давно жители дома вынуждены терпеть неприятное соседство, какое решение принял суд по иску о выселении пьющего мужчины, и что в квартире происходит сейчас, читайте в нашем материале.

Потоп в подвале

— Мы заселились в дом в 2016 году, все было нормально, – вспоминает жительница дома Светлана. – Этот мужчина в то время сидел в тюрьме, здесь жили его родители, хорошие бабушка с дедушкой. Жили небогато, но было чистенько, пластиковые окна поставили. Потом вернулся домой их сын, начал пить. Спустя время бабушка с дедушкой умерли практически друг за другом. И вот тогда начался кошмар. Их сын стал беспробудно пить, тащить в квартиру все, что можно.

Он вырвал батарею у себя, в подвал полилась вода, его затопило. Сильная вонь пошла к нам в комнату. Муж тогда заглянул в подвал, увидел, что там все залило, вызвал аварийку. Так и узнали, что сосед просто вырвал батарею и продал.

Светлана поясняет, что с тех пор в квартире мужчины нет отопления, там стоит холод, от которого промерзает и стена детской комнаты в квартире женщины.

Когда на улице стояли морозы, женщина не разрешала ребенку находиться в детской, температура там была около +14 градусов – сказывалось соседство с ледяной квартирой.

Мусор в квартире мужчины лежит и на подоконниках.

Пьяные драки

— Мужчине около 50 лет, он получил срок за тяжкое телесное, повлекшее по неосторожности смерть человека, – вступает в разговор калужанка Анна, проживающая в доме с 2007 года. – Он отсидел 11 лет, вернулся. Когда его родители были живы, они его сдерживали, в квартире был порядок. Пенсионеров не стало два года назад, и буквально сразу начались проблемы.

Стена моего коридора и зала граничат с его квартирой. Такое соседство назову мучительным. Постоянный шум ночью, пьяные драки, крики, у него собираются компании таких же приятелей. Летом вообще беда: темнеет поздно, светлеет рано, и вся эта толпа сидит практически круглосуточно. Мы спать не можем.

Анна рассказала, что их в семье пятеро: она с мужем и трое детей, самая младшая – восьмилетняя дочка. Девочка боится одна заходить в подъезд, каждый раз ее кто-то из родных встречает и провожает.

Одно из окон в квартире разбито во время очередной пьяной драки.

Нет воды, газа, отопления

Калужанка вспоминает, что сосед и его буйные приятели вытворяли всякое.

— Все маргинальные личности, – продолжает Анна. – По восемь человек компания собирается. Мы однажды со старшей по дому четверых выкидывали из его квартиры, когда потоп начался. Теперь в этой квартире нет воды, газа, отопления, местами выбиты стекла. Туалет не работает. Как он живет в таких условиях!?

В этот момент из-за угла дома появился крепкий мужчина в шапке Деда Мороза. В руках держал какую-то коробку и полные пакеты.

«Это и есть наш сосед», - пояснили женщины. Мужчина, увидев, что к нему приковано внимание, медленно резвернулся и ушел.

— У нас в доме тараканы, мыши появились из-за него, – говорит старшая по дому Марина Владимировна. – Уже такое ощущение, что это длится вечно.

Дверь в квартиру мужчины не закрывается на замок. Нередко открыта нараспашку. Оттуда идет жуткий запах.

«Боялась, рванет!»

— Когда он сам снял газовую колонку, чтобы продать ее, в тот момент я очень испугалась, потому что поняла, что газ может рвануть и тогда дом просто сложится, – говорит Анна. – Мы вызвали с Мариной Владимировной все службы. Здесь все были, кроме участкового. Его мы звали не раз, тут постоянные драки, крики, стекла вылетали, дети спать не могли. Но участковый нас игнорирует, хотя мы писали заявление.

Другая соседка ходила на опорный пункт, а ей сказали, что у нашего дома участкового нет…

Жители дома обращались в управление ЖКХ, ГЖИ, управляющую компанию, те реагировали.

— Квартира № 41, в которой проживает Александр С., является муниципальной, ее собственник – город Калуга, – пояснили нам в ООО «УК МЖД Московского округа Калуги». – Мужчина зарегистрирован в ней и является нанимателем. Он не платит за коммунальные услуги с августа 2022 года, задолженность составляет 98 476, 69 рублей.

Калужанин содержит квартиру в антисанитарном состоянии: наличие огромного количества бытового мусора, коробок, пакетов, остатков еды, - продолжают перечислять нарушения соседа коммунальщики. - Он нарушает санитарно-гигиенические, экологические и прочие требования законодательства, правила пользования жилым помещением, права и законные требования соседей.

Александр С. самостоятельно демонтировал радиаторы системы отопления в квартире, сантехнику, газовое оборудование – колонку и плиту, все продал.

Эти действия ухудшили подачу отопления в другие жилые помещения. Мужчина залил свою квартиру, затопил подвал из-за того, что продал всю сантехнику.

В 2023 году в управляющую организацию обращались жители дома из-за антисанитарии в квартире № 41. Оттуда шел сильный неприятный запах в подъезд дома. В доме развелись мыши, мухи, тараканы. Люди неоднократно обращались и в Управление ЖКХ Калуги.

Весной 2023 года произвели закольцовку стояков центрального отопления для нормального отопления других квартир. Установлены заглушки на ХГВ и газоснабжение, подача газа отключена АО «Газпром газораспределение».

Согласно закону, если наниматель использует жилое помещение не по назначению, нарушает права и законные интересы соседей, бесхозяйственно обращается с жилым помещением, допуская его разрушение, наймодатель обязан предупредить его о необходимости устранить нарушения.

Если же нарушения влекут за собой разрушение жилого помещения, нанимателю дается разумный срок на устранение нарушений.

Если же они не будут устранены, виновный выселяется в судебном порядке без предоставления жилого помещения согласно ст. 91 Жилищного кодекса, – поясняют в управляющей компании.

Сосед нередко уходит, оставляя дверь открытой. Женщины каждый раз прикрывают ее, чтобы не видеть всего ужаса.

Суд пожалел

И все-таки жители дома по улице Маршала Жукова дошли до суда. 25 декабря Калужский районный суд Калужской области рассматривал дело по иску Управления ЖКХ Калуги к Александру С.

Суд отметил, что выселение, на котором настаивало УЖКХ и управляющая компания, является крайней мерой ответственности. Вместе с тем в данное время не найдено достаточно оснований для выселения калужанина, потому что ответчик не был надлежащим образом уведомлен о необходимости устранения нарушений, о возможных последствиях.

Суд полагает, что все еще можно разъяснить ответчику необходимость соблюдать жилищное законодательство.

Суд решил исковые требования о выселении и снятии с регистрационного учета оставить без удовлетворения. Поручил разъяснить Александру С. необходимость соблюдения требований жилищного законодательства и что ему грозит в противном случае.

— Суд отказал в выселении, пожалел его, дал еще один шанс, – говорит о результатах борьбы с соседом Анна. – Ему вынесли предупреждение. Хотя и до суда от ГЖИ ему было несколько предупреждений, предписания ему приносили. В ГЖИ мне пояснили, что практика показывает, что суд с первого раза не выселяет, дают время на исправление. Но нашему соседу все безразлично. У него нет стремления ни к чему, он совсем опустился. Мы снова собираем документы. А что нам остается? Страдаем от такого соседства ежедневно.

В сухом остатке получается, что крылатая фраза: «Наш суд самый гуманный суд в мире», правдива. Только вот в данном случае, суд, увы, проявил гуманность не к нормальным людям, а к опустившемуся соседу, который этих людей фактически терроризирует.

Уудивляет и отношение к своей работе калужской полиции. На подведомственной им территории развели настоящий алкопритон, но они не реагируют, потому что с кадрами проблема.

Мы продолжим следить за этой историей. Жильцы дома №44 по улице Жукова намерены идти до победного конца.

Надеемся, что наши правоохранительные органы перестанут отмахиваться от проблем калужан и выделят участкового, который найдет управу на распоясавшегося алкоголика.