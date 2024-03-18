Баба Яга не против: как калужане Путина выбирали

Результаты трехдневного голосования на выборах Президента РФ в Калужской области показали полную поддержку действующему главе государства.

За действующего главу государства отдали свои голоса больше 83% от числа зарегистрированных избирателей региона.

Активнее всех голосовали жители Сухиничского района. Здесь явка избирателей вплотную приблизилась к 90%.

И очно, и онлайн

Выборы Президента страны в 2024 году проходили с несколькими нововведениями. У избирателей появилась возможность отдать голос за своего кандидата, не выходя из дома. Для этого нужно было предварительно зарегистрироваться на портале Госуслуг. В Калужской области заявку на удаленное голосование подали 10% от числа всех имеющих право голоса жителей.

Конечно, не обошлось и без шероховатостей. В первые часы первого дня голосования, воспользоваться электронной системой выборов было проблематично.

Как пояснили в центризбиркоме, связано это было с огромным количеством пользователей, зашедших на портал. Тем не менее, система справилась с нагрузкой, и уже через несколько часов пройти электронное голосование стало возможным без проблем.

В регионе системой дистанционного электронного голосования воспользовались 95% от тех 10 процентов, что подали заявку на удаленное участие в выборах.

- Этот формат себя полностью оправдал и в дальнейшем, я уверена, будет использоваться на выборах разного уровня, - заявила председатель общественной палаты Калужской области Оксана МИЛОВАНОВА.

Кстати, ДЭГ для голосования выбрал Митрополит Климент. Глава Калужской митрополии отметил удобство этого варианта участия в выборах.

- Система голосования стала более доступной и удобной, рассказал Митрополит Климент. - Мне, например, было проблематично проголосовать по месту регистрации после возвращения из поездки в далекий Благовещенск, чтобы не прерывать свое служение в Калуге, но я смог сделать это онлайн.

Традиционный способ волеизъявления с походом в территориальные избирательные участки и опусканием бюллетеней в избирательные урны, выбрали более 68% избирателей Калужской области.

- Очень большая явка, 68,25%, - уточнил глава избирательной комиссии Калужской области Александр БУКОВ. - Свыше 446 тысяч калужан отдали свои голоса за действующего президента страны. Такого не было еще никогда. Второе и третье место у нас делят кандидаты Даванков и Харитонов, а замыкает четверку Леонид Слуцкий. Схожая явка была в 2018 году, но количество голосов за Владимира Путина было гораздо ниже.

Цифры в сравнении обсудили в понедельник, 18 марта, на заседании областного правительства. Активнее всех голосовал Сухиничский район: 89,94%. Вообще же, более 80% избирателей проголосовало в половине районов области. А вот явка по Калуге значительно меньше – 59,89%, в Обнинске 59,57%. Эти цифры представлены с учетом голосования по ДЭГ.

- Активнее всего люди голосовали в пятницу, около 30%, - пояснил Александр Буков. - В восемь утра уже стояли люди на избирательных участках. Голосовали те, кто понимает, что от этого зависит будущее страны. Мы им за это очень благодарны.

С благодарностью к жителям Калужской области и работникам избирательных комиссий региона обратился и губернатор. Владислав Шапша поблагодарил людей за активную жизненную позицию.

- Будем выполнять поручения президента и работать над ростом благосостояния жителей Калужской области, - заявил по итогам голосования губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

Нарушений не было

За процессом голосования все три дня следили общественные наблюдатели. От Центра общественного наблюдения региона на избирательных участках трое суток работало более 1000 человек. В результате не было выявлено ни одного нарушения.

- За прошедшие три выборных дня в избирательную комиссию не поступило жалоб на нарушения, которые бы ставили под сомнение результаты волеизъявления граждан региона, - констатировал глава облизбиркома Александр Буков.

Слова Александра Букова подтвердила председатель общественной палаты Калужской области.

- Все три дня на всех избирательных участках работали общественные наблюдатели, они говорят, что все процедуры избирательного процесса были соблюдены, - отметила Оксана Милованова. - Все было прозрачно и легитимно. В центр общественного наблюдения жалоб не поступало.

Социально ответственная Баба Яга

Во время прошедшего голосования не обошлось и без креатива со стороны жителей Калужской области. В Ферзиковском районе на избирательный участок пришла Баба Яга.

- В этот раз Баба Яга не против, - написал и выложил фото в соцсети глава администрации Ферзиковского района Алексей ВОЛКОВ.

На одном из избирательных участков был замечен и ставший уже культовым для Калужской области персонаж – Хохуля. Правда, пришел без своей недавно обретенной подруги.

- Моя любимая сейчас в командировке, но она тоже исполнила свой гражданский долг, - ответил Хохуля на вопрос о своей половинке.

После голосования он остался некоторое время на участке и с удовольствием фотографировался со всеми желающими.

В Козельском районе на избирательный участок пришёл зайчик. С ним тоже с огромным удовольствием все фотографировались.

В ряде районов проголосовать приходили нарядные Масленицы. И неслучайно, ведь свыше 200 избирательных комиссий в районах были расположены рядом с проведением праздничных масленичных гуляний. Это добавило колорита празднику.