В Калуге съели блины и сожгли Масленицу

На Театральной площади в воскресенье было весело и шумно.

Множество фотозон, игровых и интерактивных площадок, концертных выступлений, традиционных масленичных забав.

Для детей были карусели, разные конкурсы и состязания, а в центре, возле фонтана - кукольный театр.

По традиции в одном проезде Театралки выстроились куклы-Масленицы. Тут же на малой сцене пели и плясали детские коллективы.

А в толпе ходили ряженые, фотографировались с народом. Всех желающих зазывали в хоровод, который развернулся недалеко от основной сцены.

В этот раз на празднике было несколько точек с блинами, за которыми стояла очередь. Блины пекли и на ярмарке на пешеходной части ул. Театральной. Можно было попробовать блинчики были с мясом, с сыром, творогом, вареньем, бужениной и сыром, бужениной и грибами. Любой – по 100 рублей.

Огромная очередь выстроилась и за шашлыками. Цены были такие: шашлык из свинины – 250 рублей за 100 г, из курицы - 280. Помимо этого, предлагались пирожки с капустой, картофелем, мясом. Цены – от 60 до 80 рублей, расстегаи – по 100 рублей.

Из напитков кроме чая и кофе можно было купить – компот за 70 рулей, морс - 90 рублей, глинтвейн – 130 рублей, сбитень медовый – 130 рублей. Кстати, цены в это раз были ниже, чем в прошлом году.

Самым популярным действом на празднике стало сжигание чучела. Чтобы оказаться в первых рядах, народ занимал места за полчаса. Скоморохи, пробирающиеся через толпу, пройти к чучелу не смогли. Народ стоял очень плотно.

Смогли протиснуться только ряженые в страшных святочных масках. Народ, испугавшись медведя, расступился. Ряженые обошли вокруг площадки, поздоровались со всеми зрителями в первых рядах за руку.

Затем чучело облили горючей жидкостью и подожгли. Но загорелось оно не сразу. Зима уходить не хотела. А когда вспыхнуло, то сгорело мгновенно под крики: «Гори, гори ясно!» Пламя было высоким, тем, кто оказался в первых рядах, стало жарко.

А вот Потешного столба в этом году опять не было. Хотя калужане любили этот аттракцион. Говорят, что раньше его даже обливали водой, чтобы залезть сложней было. Долгое время это было главным масленичным зрелищем. Возможно, в следующем году столб вернётся.