От «Любовника» до «Пушкинских вечеров»: что покажут калужанам в ближайшую неделю

В этот раз программа очень обширная, но все смогло поместилось в будущую семидневку.

Спектакли, Шоу трех органов, масленичный концерт или может литературный вечер? – вы сможете решить это сами, а мы расскажем вам обо всем подробнее в нашей традиционной еженедельной афише.

Давайте скорее начнем.

Инновационный культурный центр (Октябрьская, 17А)

15 марта в 19:00 и 16 марта в 18:00 состоится спектакль-коллаж Инновационного Театра Балета «А что потом?» по мотивам пьесы А.Н. Островского «Снегурочка».

Представление создано в рамках проекта Международного фестиваля современного танца DanceInversion «Снегурочка: миф и реальность». Оно вдохновлено произведением знаменитого писателя, в котором каждый из главных героев хочет стать счастливым. В конце концов, герои приходят к главной цели, а, что с ними происходит потом, вы сможете узнать сами.

Арена КТЗ (Московская, 212)

21 марта в 19:00 состоится «Шоу трёх органов. Мелодии века».

Оказывается, на органе можно играть не только классические произведения, но и современную популярную музыку. Органисты Андрей Шейко, Федор Морозов, и Герман Леонов, хоровой проект Palestrina, камерный оркестр под руководством Михаила Архипова, и солисты мировых мюзиклов представят свою программу, в которой будет целых три органа одновременно.

Зрители услышат мелодии из мюзиклов, саундтреки из популярных фильмов и авторские композиции. Это The Phantom Of The Opera, музыка из к/ф Пираты Карибского моря, New York, New York, к/ф Игра Престолов, Гарри Поттер, а также композиции Иоганна Себастьяна Баха и множество других музыкальных произведений.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

16 марта в 17:00 пройдет «Вечер виолончельной музыки».

Михаил Грибков в своем сольном концерте представит музыкальные произведения русских и советских композиторов из цикла «Вечера в галерее». Зрители услышат «Элегия для виолончели и фортепиано» А.Глазунова (ор.17) и 18 пьес ор.72 – это последний фортепианный цикл П.Чайковского, который он сочинил в последний год жизни, в одно время со знаменитой Шестой симфонией. Также в программу вошли Единственная соната для виолончели и фортепиано Д.Шостаковича (завершена в 1934г) и Вторая виолончельная соната Н.Мясковского.

19 марта в 19:00 состоится концерт «Пушкинские вечера».

Произведения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина легли в основу более 3000 музыкальных произведений и вдохновили свыше 1000 композиторов. Этот вечер посвящен признанным вокальным шедеврам, которые исполнит для зрителей Елена Шумаева (партия фортепиано- Виктория Тантлевксая). Опера «Пиковая дама» будет представлена исполнением двух арий Лизы, а сцена письма Татьяны из оперы П.Чайковского «Евгений Онегин» прозвучит дословно. Инструментальные иллюстрации создаст пианист Александр Лукашов.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

15 марта в 19:00 пройдут Балеты «Шопениана» и «Пахита».

«Шопениана» является одним из самых старинных балетов. Действие здесь раскрывается через немые разговоры, а танец существует отдельно от событий, которые отражены в представлении. Танцоры следуют лишь за мелодией Шопена, вводя зрителя в поэтический мир композитора.

«Пахиту» впервые поставили в России для Императорского балета Санкт-Петербурга. Действие происходит в Испании в Наполеоновскую эпоху. Молодая цыганка-сирота Пахита имеет благородное происхождение. Однако она не знает об этом, ведь ее похитили, когда она была совсем ребенком.

16 марта в 12:00 состоится концерт для детей «Государыня Масленица».

Масленицу на Руси отмечали радостно и с размахом. Калужская филармония представит для юных зрителей и их родителей музыкально-интерактивную программу, в которой ребят познакомят со старинными русскими обычаями и традициями, которые связаны с проводами зимы. Мелодии, стихи, заклички, хороводы и игры ждут ребят в этот день.

16 марта в 19:00 пройдет юбилейный концерт хореографического ансамбля «Березка».

Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» имени Н. С. Надеждиной - это коллектив, который признан национальным достоянием нашей страны. Хореографические постановки народной артистки СССР Надеждиной — «Берёзка», «Лебёдушка», «Сударушка», «Цветы полевые» и «Цепочка» считаются истинным воплощением русского народного танца. Музыкальное сопровождение программы составляют произведения композиторов – Виктора Темнова, Евгения Кузнецова, Владимира Корнева, Филиппа Кольцова и Евгения Дербенко.

17 марта в 17:00 пройдет юбилейный концерт 6.0 Елена Соболева.

Это представление руководителя Народного коллектива ансамбля танца «Калужский сувенир», заслуженного работника культуры России Елены Соболевой. Историю женщины поведает хореография.

18 марта в 16:00 состоится трансляция концерта Николая Луганского и Вадима Руденко.

Артисты исполнят музыкальные произведения на фортепиано. В программе: В. А. Моцарт

Соната ре мажор для двух фортепиано, К 448/375а Рахманинов Сюита № 1 (Фантазия, «Картины») соль минор для двух фортепиано, соч. 5 «Симфонические танцы», соч. 45 (авторское переложение для двух фортепиано).

20 марта в 19:00 состоится концерт Александра Розенбаума.

Артист выступит с программой «Летать — так летать!». Певец является одним из ярких представителей жанра «авторской песни». Розенбаум также пишет стихи. В них он поднимает темы любви к Родине, Великой Отечественной войны и судеб небезразличных ему соотечественников. Одни из самых знаменитых его песен – это «Ау», «Вальс-Бостон», «Извозчик» и «18 лет спустя».

22 марта в 18:00 пройдет премьера концерта для детей «Сказочный переполох».

Героиня Маша, как и все маленькие девчонки и мальчишки, порой бывает непослушной. О том, что из этого получается – рассказывает это танцевальное представление. Сказка призвана научить ребят тому, что любовь, поддержка друзей и вера в себя приводят к исполнению заветных желаний, а добрые дела творят настоящие чудеса.

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

15 марта в 18:30 состоится спектакль «Старший сын».

Постановка основана на комедии Александра Вампилова. Студент Бусыгин и его приятель Сильва опаздывают на последнюю электричку, потому что решили проводить девушек. Им ничего не остается, кроме как искать ночлег. И чтобы им предоставили крышу над головой, один из друзей говорит хозяевам, что он внебрачный сын главы семьи и приехал его навестить.

16 марта в 12:00 состоится спектакль «Звериные стихи» по стихотворениям русского поэта «серебряного века» Саши Чёрного.

Этот выдающийся человек очень любил детей и животных, поэтому посвящал им свои строки. В этом представлении артисты прочитают и споют стихи из циклов «Зверьё», «Зверюшки» и другие, а еще устроят настоящий карнавал для взрослых и малышей.

16 марта в 18:30 вновь состоится спектакль «Старший сын».

17 марта в 18:30 также состоится спектакль «Старший сын».

18 марта в 18:30 пройдет спектакль «Волки и овцы» на основе комедийной пьесы Александра Островского.

Действие происходит в небольшом губернском русском городке в 1870-е годы. Молодая и красивая вдова Купавина хочет счастья и любви, но вокруг девушки плетется множество интриг. Разорившаяся помещица Мурзавецкая хочет завладеть ее состоянием и женить на ней своего племянника Аполлона. Однако в этой истории появляется еще один хитрый и расчётливый человек, который тоже хочет заполучить капиталы вдовы - Беркутов.

19 марта в 18:30 пройдет спектакль «Убивец».

Зрителю покажут ключевые, по мнению автора постановки, сцены из романа Достоевского «Преступление и наказание». Раскольников, Разумихин и Порфирий Петрович обсуждают жестокую теорию Родиона, разговор о Боге и милосердии между Родионом Раскольниковым и Соней Мармеладовой, а также диалог убийцы старухи-процентщицы и следователя, который уже понял, кто перед ним стоит.

20 марта в 18:00 состоится спектакль «Шоу для настоящих леди».

Два приятеля скрываются от гангстеров и, чтобы спастись, устраиваются в гастролирующее шоу. Правда, туда берут только девушек. Но, чтобы сберечь свою жизнь, друзья готовы на все, даже надеть на себя женскую одежду.

20 марта в 19:00 состоится спектакль «Любовник».

Лауреат Нобелевской премии по литературе Гарольд Пинтер занимается исследованием взаимоотношений между мужем и женой, за плечами которых долгие годы супружеской жизни.

21 марта в 18:30 пройдет спектакль «Играем в дружную семью».

Веселая комедия положений. Жизнь супругов с течением времени превращается в запутанный клубок скандалов и интриг. Герои хотят новизны, и чтобы вырваться из монотонного существования, начинают изменять друг другу. И все бы так и осталось в тайне, если бы не один телефонный звонок…

21 марта в 19:00 пройдет спектакль «Вечер».

В деревне Вешки в Белоруссии остались лишь трое стариков. У Ганны война забрала супруга и троих сыновей. Один сын, правда, остался, но он сидит в тюрьме. От Микиты из-за его сварливости дети сбежали в город, а сын Василия лишь изредка шлет ему весточки из далеких краев.

22 марта в 18:30 пройдет спектакль «Интимная комедия».

Две пары молодоженов из Англии приехали на отдых в одну французскую гостиницу. Звучит, как идеальное начало для медового месяца. Правда, один нюанс способный бросить тень на эту романтическую поездку все же есть. Двое из приехавших уже когда-то были мужем и женой, а полгода назад развелись с диким скандалом.